Al via Porto di Parole, i ragazzi giocano con i libri

Giocare con i libri è l’unica regola da rispettare da oggi (lunedì 25 maggio 2026) per i 1400 alunni e alunne delle scuole che partecipano alla tredicesima edizione di “Porto di Parole – La Bottega delle Narrazioni Differenti”.

Il Centro Pastorale San Giuseppe a Salerno si trasforma, fino a sabato 30 maggio, in un grande laboratorio nel quale la “Casa” viene raccontata attraverso corpi, ricordi, teatro, suoni e immagini. Un percorso che mette al centro l’identità, le relazioni e la possibilità di sentirsi parte di una storia comune.

Il programma

Il programma aperto alla città prenderà il via il 27 maggio, alle ore 18.30, al Lido Balnea con “Una finestra sul mare: l’appuntamento si terrà al tramonto tra ricordi, emozioni e storie personali per accompagnare il pubblico nella costruzione simbolica di una casa “solida”, capace di custodire sogni e futuro.

Dal 28 maggio il cuore del festival si trasferirà al Centro Pastorale San Giuseppe, trasformato per tre giorni in un villaggio delle narrazioni. “Porto di Parole – La Mezzanotte Bianca dei Racconti” aprirà alla città una dimensione immersiva fatta di spettacoli, laboratori, letture, installazioni artistiche, giochi creativi, incontri con autori e illustratori, oltre a una grande libreria a cielo aperto dedicata ai più piccoli.

Le novità

Tra le novità dell’edizione 2026 anche “Isola Verde Poetica”, iniziativa promossa dall’associazione Impronte Poetiche APS insieme a Salerno Pulita, che unirà educazione ambientale, poesia e partecipazione attiva attraverso giochi e laboratori dedicati all’ecologia sociale.

Tanti sono gli spazi tematici che compongono il villaggio: dalla “Casa Igloo”, con le proiezioni in cupola e le esperienze immersive tra suoni e immagini, alla “Casa Bottega”, laboratorio permanente di costruzione delle storie; dalla “Casa Circo”, dedicata alla clowneria e alle arti circensi, fino alla “Media House”, spazio in cui tecnologia, realtà virtuale e scrittura creativa si incontrano. Non mancheranno la “Casetta” dedicata ai bambini da 0 a 3 anni e la “Country House”, pensata per favorire relazioni autentiche ed esperienze condivise. E poi ancora “Operazione Allegria!”, progetto promosso dalla Fondazione Mike Bongiorno con Gabriele Pendola, che riporterà in scena l’atmosfera dei grandi quiz televisivi come “Rischiatutto” e “La Ruota della Fortuna”, trasformando il gioco in un’occasione educativa e comunitaria.

Ampio spazio sarà dedicato alla musica e alle esperienze immersive. Il pubblico potrà assistere agli spettacoli “Andata e ritorno da Oz” della Ciccio Pasticcio Band, “Nubì e la città di pietra” di Puck Teatré, “Esprimi un desiderio” de Il Carrozzone degli Artisti e “La città dell’errore” del Teatro La Ribalta.

Tra i laboratori in programma “Immersuono”, viaggio multisensoriale tra favole, vibrazioni e meraviglia curato da Francesco Fasanaro, e “Il corpo racconta: forme e suoni” della maestra Elisabetta De Caro, pensato per accompagnare i più piccoli alla scoperta del rapporto tra corpo, movimento e musica.

Spazio 0-3 anni

“Un grande viaggio con piccoli passi”, a cura della Cooperativa Giovamente, sarà il percorso senso-motorio per i bambini da 0 a 3 anni e i loro genitori. Libri, giochi, luci, colori e oggetti accompagneranno i partecipanti in una creativa esplorazione del mondo circostante.

Da giovedì 28 a sabato 30 maggio “La bottega dei sognatori” di Angelo Coscia guiderà bambini e ragazzi nella costruzione della propria “casa dei sogni” attraverso narrazioni, laboratori, immagini e colori. Grande attenzione anche all’innovazione con “Un mondo tutto mio!”, area dedicata ai racconti in realtà virtuale promossa da Saremo Alberi.

Spazio alla musica e alle tradizioni con “Casa – NaPolifonia Italiana”, concerto del Coro Il Calicanto, un viaggio sonoro tra identità, memoria e radici. Il villaggio si animerà inoltre con le attività permanenti come “I Regalastorie”, dedicati alla lettura condivisa, “Una strada…per giocare”, che farà riscoprire ai bambini i giochi di una volta, e “Un cuore a cavallo”, esperienza a contatto con pony e animali promossa dall’associazione omonima.

Porto di Parole è ideato e realizzato dalla Cooperativa Saremo Alberi, con il sostegno dell’Ambito S5 Salerno-Pellezzano, il patrocinio del Comune di Salerno e in collaborazione con I Nuovi Scalzi, Ciccio Pasticcio, il Centro Pastorale San Giuseppe, Fondazione Caritas, Centrale del Latte, Nati per Leggere, il Centro per il Libro e la Lettura, il Maggio dei Libri, Salerno Pulita, il Teatro La Ribalta, Il Calicanto e Decora.

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