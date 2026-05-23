Due defibrillatori donati alla città da:“My English School Salerno” e dai Club Rotaract salernitani, in collaborazione con il “Rotary Club Salerno” e con  le associazioni “A Casa di Andrea” e “Arechi Business Club”. Sono stati installati presso la “Farmacia Colucci” di Via Arce e presso la “Pasticceria Mancini” al “Parco Arbostella”.

“Più di una persona ogni mille, tra i 45 e i 65 anni, muore di morte improvvisa di natura cardiaca. In caso di arresto cardiaco è fondamentale la “defibrillazione precoce” anche mediante l’impiego di defibrillatori cardiaci esterni automatici (DAE), che possono essere utilizzati anche da personale non medico, ma formato da medici o da personale qualificato che spieghi all’operatore come attivare lo strumento, come applicare le piastre al paziente e tutte le manovre riabilitatorie cardiopolmonari e respiratorie necessari. Tale intervento deve essere effettuato entro i primi cinque minuti dall’arresto cardiaco affinché risulti efficace poiché ritardando l’intervento diminuisce la possibilità di sopravvivenza a causa degli irreversibili danni celebrali”. A spiegare la vitale importanza dei defibrillatori è stata la professoressa Roberta Palumbo, Presidente del “Rotaract Club Salerno” che questa mattina , insieme ai presidenti degli altri Club Rotaract salernitani: Federica Romano ( “Rotaract Club Salerno Duomo”); Giovanna Morea ( “Rotaract Club Salerno Est”), Vincenzo Guglielmelli (” Rotaract Campus Salerno Nord dei Due Principati”); Francesco Caggiano ( “Rotary Club Salerno”) e con i presidenti delle associazioni : Dino Cerbarano ( “A Casa di Andrea”); Sergio Serreti ( “My English School Salerno”); Gabriele Pinto ( “Arechi Business Club”) ha donato due defibrillatori semiautomatici alla città che sono stati installati in posti custoditi, segnalati con una tabella facilmente visibile in caso di necessità, presso la “Farmacia Colucci”, in Via Arce , e presso la “Pasticceria Mancini”, al Parco Arbostella. “I titolari delle due attività: la dottoressa Rosanna Colucci e Andrea e Veronica Mancini cureranno la manutenzione dei defibrillatori inseriti anche nell’App DAE per trovarli più facilmente in caso di necessità” – ha spiegato la Presidente Roberta Palumbo – “Abbiamo scelto di farli installare in due punti della città particolarmente frequentati in ogni ora del giorno. Organizzeremo anche dei corsi di formazione, con personale qualificato, per chi avrà il compito di utilizzare i defibrillatori, anche se mi auguro che ciò non accada. La realizzazione di questo progetto, che rientra nell’ambito dei più ampi progetti ideati dai Club Rotary salernitani e dall’associazione “A Casa di Andrea” per rendere Salerno una città cardioprotetta, è per noi motivo di orgoglio. La donazione di questi due defibrillatori si inserisce anche nella progettualità “Prevenzione: il caso Brugada. Contrasto alla morte improvvisa” ideata dal Rotaract Club Napoli Castel dell’Ovo e realizzata in interclub con diversi Rotaract Club del Distretto 2101”. Il dottor Dino Cerbarano, presidente dell’Associazione Onlus “A Casa di Andrea LHV ” che ha sede in Via Torrione , fondata insieme alla moglie Melina nel nome del figlio Andrea Cerbarano, prematuramente scomparso dieci anni fa in seguito ad un incidente stradale, ha spiegato che la Onlus porta avanti una serie di progetti solidali in modo del tutto indipendente con il solo scopo di donare sollievo e speranza ai bambini nel mondo che vivono in condizioni di povertà o disagio sociale:” Abbiamo ampliato il nostro interesse anche ad attività di miglioramento del senso civico della nostra città: da cinque anni siamo l’associazione capofila del progetto “Salerno Cardioprotetta” che ha l’ obiettivo di sensibilizzare la città sul problema della cardio prevenzione. Con quelli di oggi siamo arrivati a 23 defibrillatori donati alla nostra comunità. Ci auguriamo che tante altre persone e associazioni ci seguano”. Il dottor Sergio Serreti, imprenditore, proprietario della “My English School Salerno”, che ha sede in Via Settimio Mobilio, ha coordinato tutte le fasi di attuazione del progetto:” Ci piace insegnare bene l’inglese, ma ci piace anche offrire il nostro supporto alla comunità salernitana. Grazie ad una iniziativa di raccolta fondi denominata “Christmas Box”, che dà la possibilità di regalare o regalarsi un mese di lezioni di inglese a soli 19 euro, supportiamo l’acquisto dei defibrillatori”. Il dottor Francesco De Napoli, membro del direttivo dell’Arechi Business Club” ha spiegato che il Club è formato da professionisti ed imprenditori, sensibili a queste tematiche, che hanno voluto sposare l’iniziativa:” L’obiettivo è quello di creare una rete stabile ed efficiente di “protezione” tale da consentire, anche alla città di Salerno, di far parte del ristretto numero di Comuni che possono definirsi “cardioprotetti”. Presenti: l’ingegnere Anna Gallo, Delegata Rotary – Rotaract per il Club padrino: “Rotary Club Salerno”; Francesca Laudisio, Presidente Incoming “Rotaract Club Salerno”; Francesca Carpinelli, Vicepresidente “Rotaract Club Salerno Est”; Mattia Manzo, Vicepresidente “Rotaract Club Salerno Campus” con il Consigliere Gennaro Amabile.

Aniello Palumbo

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