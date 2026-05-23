Nasce FenImprese Scafati: nuova sede zonale per rafforzare il supporto alle imprese del territorio

FenImprese continua il proprio percorso di crescita e consolidamento territoriale con la costituzione della nuova sede zonale di FenImprese Scafati, nuovo punto di riferimento per imprenditori, professionisti e attività produttive dell’Agro nocerino-sarnese.

Cnsolidamento rete territoriale

La nascita della nuova realtà associativa rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della rete territoriale di FenImprese Salerno e si inserisce in una strategia orientata alla vicinanza concreta alle esigenze delle imprese locali.

Confronto su formazione e strategie

La nuova sede per avviare l’attività ha organizzato un momento di confronto e programmazione dedicato alla formazione, alla condivisione di idee e alla definizione delle future strategie operative sul territorio.

L’incontro, promosso dal Coordinatore Provinciale di FenImprese Salerno, Pasquale De Stefano, ha avuto come obiettivo il consolidamento della presenza associativa e lo sviluppo di nuove opportunità di supporto al tessuto imprenditoriale locale.

Nel corso della riunione sono stati affrontati temi legati alla crescita delle imprese, alla formazione continua dei referenti territoriali, al networking professionale e al rafforzamento del dialogo tra aziende, professionisti e istituzioni.

Il direttivo di Fenimprese Scafati

La nuova sede zonale di FenImprese Scafati sarà guidata da:

● Dott. Carlo Marchesano – Presidente;

● Dott. Marco Cascone – Vice Presidente;

● Dott.ssa Concetta Mazzariello – Direttore.

I i vertici provinciali dell’associazione hanno rivolto ai componenti del nuovo direttivo è l’augurio di buon lavoro.

Soddisfazione Fenimprese Salerno

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente di FenImprese Salerno, Ezio Camerini, che ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa:

«FenImprese continua a investire nella crescita della propria rete territoriale con l’obiettivo di essere sempre più vicina alle imprese. La nascita di FenImprese Scafati rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il territorio e verso le esigenze degli imprenditori locali. Crediamo fortemente nel valore della presenza diretta, della formazione e della collaborazione tra professionisti e aziende».

Inoltre il Presidente Camerini ha evidenziato come il rafforzamento delle sedi territoriali rappresenti uno strumento fondamentale per offrire servizi, consulenza e supporto operativo alle attività produttive della provincia di Salerno.

Con la nascita della nuova sede zonale, FenImprese conferma il proprio impegno a favore dello sviluppo economico locale, promuovendo iniziative dedicate alla crescita imprenditoriale, alla valorizzazione delle realtà territoriali e alla costruzione di una rete associativa sempre più capillare ed efficace.

Per ulteriori informazioni:

● 📞 Telefono: +39 345 6201645

● 📧 Email: info@fenimpresesalerno.it

● 🌐 Sito web: www.fenimpresesalerno.com

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