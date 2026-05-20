Meeting del Mare, la XXX edizione a Marina di Camerota

Il Meeting del Mare compie 30 anni. Il festival cilentano ideato e diretto da don Gianni Citro celebra il suo trentennale con un ampio programma a ingresso gratuito, confermando la sua vocazione di progetto culturale dedicato alle nuove generazioni e alla relazione tra musica, arti visive, territorio e visione civile.

Nell’accogliente Baia di Lentiscelle, a Marina di Camerota (in Cilento), da sabato 30 maggio a lunedì 1 giugno, prende forma uno spazio vivo con oltre 60 eventi tra concerti, performance artistiche, incontri, workshop e aftershow con una line up che include alcuni tra gli artisti più amati della scena contemporanea.

Il tema della XXX edizione: Domani

“Domani” è il tema che attraversa e tiene insieme questa XXX edizione, organizzata e promossa dalla Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A. con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Campania, del Comune di Camerota, della Camera di Commercio di Salerno e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Domani, una parola che richiama futuro, responsabilità, immaginazione e costruzione, ma anche la necessità di interrogare il presente attraverso i linguaggi artistici.

Due headliner ogni sera

Due headliner ogni sera, oltre alle esibizioni (dalle ore 18) di artisti da tutta l’Italia selezionati attraverso la open call, animeranno il main stage allestito sulla spiaggia con una line up che mette in dialogo alcune tra le esperienze più significative della nuova scena italiana.

Il programma – sabato 30 maggio

Protagonisti della serata inaugurale (30 maggio) saranno Ele A – artista svizzera con cittadinanza italiana che ha spopolato col suo debut album “Pixel”, unendo gusto street pop e attitudine hip hop – e Le-One rapper campano con oltre 125 milioni di streaming su Spotify nell’ultimo anno, Disco di Platino per “Addo staje” e Disco d’Oro per la hit “Yamal“.

Domenica 31

Domenica 31 maggio sarà la volta del cantautore Giorgio Poi che presenta dal vivo con la full band i suoi brani storici e quelli estratti dal suo ultimo disco “Schegge”. A seguire, spazio al dj set di okgiorgio, progetto solista di Giorgio Pesenti, produttore, dj e polistrumentista con base a Milano che fonde elettronica, ricerca e scrittura pop.

Lunedì 1 giugno

Lunedì 1 giugno chiuderanno il festival la cantautrice italo-palestinese Tära – artista che si sta affermando come una delle nuove voci più interessanti nel ponte tra heritage arabo e R&B contemporaneo – e Tutti Fenomeni, cantautore e produttore romano che torna a esibirsi dal vivo dopo 3 anni di assenza, dopo la pubblicazione dell’ultimo lavoro discografico, “Lunedì”.

40 artisti emergenti – sabato 30

Insieme a loro, 40 artisti emergenti e nuove realtà della scena indipendente. Nella serata inaugurale del 30 maggio sono attesi: Karakaz, Devil A & Skioffi, Cappa, Donca, Ermanos, Ferix, Jlee, Karma GD, Le Garçon, Lil Gheibrj + Gigi, Little Pi, Navarra, Pikkoli, Prince, Rubio, Saint VP e VFM 155.

Domenica 31

Il 31 maggio spazio a Santachiara, Alessandro Fiore, Crisi, Feeda, Orofino, Sapada, Secondo, Selli, Skunks, Stella Merano, Suits, Via Mercanti e Zerofiltro.

Lunedì 1

Lunedì 1 giugno, invece, toccherà a Bouganville, Carla Fucci, Euforia, Frenèsya, Jüls, Kresta, Luna, Lyra, Mecha PRJT, Minimal, P.H.A.T., Patec!! Λ_Λ, Sofia Ara, Spina e Toribio Cortazzo.

Non solo musica

Oltre alla musica, come sempre, sono previste diverse attività completamente gratuite, dalla danza agli incontri con i protagonisti del festival e uno spazio dedicato all’arte. Accanto ai concerti, infatti, il Meeting del Mare 2026 conferma la sua natura multidisciplinare con un programma diffuso di mostre, installazioni e laboratori.

Mostra fotografica e installazione artistiche

Per tutti e tre i giorni, nello spazio festival, sarà allestita la mostra fotografica inedita “Il Pianista di Yarmouk”, a cura di Antonio Nigro, progetto che raccoglie immagini realizzate nel campo profughi palestinese di Yarmouk, a Damasco, e si inserisce in una riflessione che intende restituire visibilità e ascolto a una vicenda storica e politica che appartiene innanzitutto al popolo palestinese.

Tra le installazioni artistiche figurano “Prospettiva interrotta” di Carlo Gentile (nell’Area Festival), “Domani era ieri” di Cikila, installazione in pannelli di cartapesta prevista presso la Grotta della Cala, luogo di particolare rilievo storico e simbolico e “Via d’uscita” di Cristian Rizzuti, installazione laser anch’essa ospitata nell’Area Festival.

Il programma, inoltre, include anche uno spazio laboratoriale dedicato al live painting, con sessioni a cura di Giuliana Guzzo, sviluppate a partire dal tema di questa edizione (Domani).

Meeting del Mare CAMP

Un capitolo importante del festival riguarda il Meeting del Mare CAMP (MDM Camp), uno spazio libero, condiviso e diffuso sul territorio di Marina di Camerota che promuove la crescita della musica emergente italiana attraverso workshop, convegni e incontri con i professionisti della musica. MDM Camp quest’anno vedrà la partecipazione di una rete di realtà festivaliere attive in Campania, quali: Limen Salerno Festival, Rufra Festival, Tribucstock Festiwild, Spring Break Napoli, ‘Nziem Festival, Fritz Festival, Emersa e Balconica Festival.

Per il trentesimo anno consecutivo, il Meeting del Mare – Correnti e Culture Giovani offre uno spazio aperto, accessibile e culturalmente vivo dove indagare il presente e immaginare il futuro.

La storia

Nato nel 1997 da un’idea di don Gianni Citro e dalla determinazione di giovani cilentani appassionati di musica e arte, il Meeting del Mare è l’evento musicale/culturale gratuito più longevo del sud Italia.

Nel corso degli anni ha ospitato grandi nomi del panorama musicale italiano e in alcuni casi anche internazionale. Tra i tanti: Franco Battiato, Caparezza, Vinicio Capossela, Francesco De Gregori, J-Ax, Enzo Avitabile, Geolier, Subsonica, Piero Pelù, NuGenea, Tananai, Baustelle, Mannarino, Negrita, Gogol Bordello, Morgan, Bombino, Dubioza Kolektiv, Carmen Consoli, Afterhours, Elisa, Verdena, Max Gazzè, Daniele Silvestri, Bandabardò, Fabrizio Moro, Marracash , Le Vibrazioni, Lo Stato Sociale, 24Grana, Motel Connection, Frankie HI-NRG, Elio e le Storie Tese, Linea77, Cosmo, Calcutta, Ministri, Marta Sui Tubi, Il Teatro Degli Orrori, Gianluca Grignani, Frah Quintale, Marco Castello, Modena City Ramblers, Sud Sound System, Dov’è Liana, Eugenio Bennato, Jimmy Sax, I Cani, Colapesce e Dimartino, Psicologi, solo per citarne alcuni.

Al Meeting del Mare in questi 30 anni si sono esibiti più di 1000 artisti emergenti, diventando di fatto uno spazio permanente per la promozione di nuove realtà artistiche e una prestigiosa vetrina per la creatività giovanile.

INFO E SOCIAL :

www.meetingdelmare.it

www.facebook.com/meetingdelmare

www.instagram.com/meetingdelmare

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