Inaugurata ieri la XXIV “Mostra della Minerva” nella Villa Comunale di Salerno.

È stato il Sub Commissario del Comune di Salerno Mariella Santorufo ad inaugurare, ieri pomeriggio, la ventiquattresima edizione della “Mostra della Minerva”, l’evento primaverile dedicato ai fiori, alle piante e non solo che fino a domenica sera sarà possibile visitare, dalle ore 9.00 alle ore 20.30, nella suggestiva cornice della Villa Comunale di Salerno. La dottoressa Santorufo ha tagliato il nastro inaugurale insieme alla funzionaria della Camera di Commercio di Salerno, Annarita Colasanti, alla Presidente dell’associazione “Hortus Magnus”, la professoressa Clotilde Baccari Cioffi, e alla Vicepresidente Rosanna Pugliese che grazie al loro impegno e a quello di tutte le socie del sodalizio, ogni anno organizzano un evento straordinario. Ad accoglierli le note del “Duo Fisax” suonate dagli allievi del Conservatorio Martucci di Salerno: Francesco Venneri alla Fisarmonica e Francesco Alfano al sassofono che, alla presenza del Maestro Fulvio Artiano, Direttore del Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno, e del Maestro Filippo Morace, Docente di Canto Lirico, hanno eseguito brani di Astor Piazzolla, di Javier Girotto, trascritti da repertori sinfonici, sintetizzati e riadattati per gli strumenti suonati con grande virtuosismo dai due musicisti che hanno eseguito anche la “Ciarda” di Vittorio Monti. La dottoressa salernitana Santorufo nel suo intervento ha sottolineato l’importanza della Mostra della Minerva:” È un appuntamento a cui i salernitani tengono moltissimo e che attendono per ritrovarsi in questa Villa, per vivere un momento di appartenenza alla città: un momento che dà l’avvio alla primavera al quale partecipo ogni anno. Come Amministrazione Comunale siamo lieti di sostenere questa manifestazione che ogni anno riscuote un grande successo”. L’evento è stato organizzato anche con il Patrocinio della Camera di Commercio di Salerno rappresentata dalla dottoressa Annarita Colasante che ha portato i saluti del Presidente Andrea Prete e sottolineato l’importanza della manifestazione:” È un appuntamento identitario per il nostro territorio. Non è solo un evento espositivo, ma uno spazio di incontro tra cultura, impresa, sostenibilità e comunità”. Il Maestro Fulvio Artiano, Direttore del Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno, ha ricordato con orgoglio l’importante ruolo svolto dal Conservatorio salernitano:” Si configura tra le principali istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale europee: occasioni come questa di far conoscere i nostri meravigliosi talenti sul territorio sono gradite”. Oltre novanta gli espositori provenienti da tutt’Italia, come ha spiegato la Presidente Baccari Cioffi:” La “Mostra della Minerva” è una tra le più importanti mostre italiane, sia dal punto di vista botanico, sia culturale: ci sono tanti vivaisti con i loro fiori e le loro piante. Quest’anno abbiamo anche le cipolle egizie, i piselli viola e i nasturzi tuberosi: un coloratissimo e poderoso rampicante che sviluppa rizomi commestibili al gusto di carota, nello stand “Orto Strabilia” di Giovanna Lattanzi. Altra novità di questa edizione è un box di aromatiche con vaso in fibra di torba con scatola contenente 6 piante aromatiche”. È intervenuta la dottoressa Rosanna Pugliese, Vicepresidente dell’Hortus Magnus che ogni anno dà un fondamentale contributo all’organizzazione dell’evento:” Ogni anno partecipano espositori e vivaisti provenienti da tutta l’Italia: dalla Sicilia, dal Lago Maggiore, soprattutto perché trovano in questa mostra serietà, professionalità e un’accoglienza serena e curata nei dettagli”. Ricco il calendario di appuntamenti culturali, installazioni artistiche, visite guidate e mostre:” La Presidente Clotilde Baccari Cioffi, dopo aver ringraziato la Vicepresidente Rosanna Pugliese, tutte le socie del Comitato Operativo Direttivo: Giovanna Varese, Matilde Vitolo e Luciana Cardone, ha guidato la dottoressa Santorufo nella visita degli stand della Mostra tra i quali quello dell’Istituto Alberghiero Virtuoso di Salerno, dove gli alunni, coordinati dal professor Rocco Agoglia, hanno intagliato artisticamente degli ortaggi: zucche, meloni, carote, zucchine e patate, trasformandoli in fiori stupendi. Tra i tanti fiori esposti vi è anche quello che è il logo della manifestazione, realizzato dalla grafica Maria Grazia Vigilante: l’Agapanto. “E’ noto anche come fiore dell’amore: amore inteso in senso ampio, di cura. Un fiore che regala leggerezza, grazia e un’eleganza sobria” ha raccontato la professoressa Baccari Cioffi. La mostra prevede vari momenti culturali, laboratori e incontri tematici dedicati a vari fiori e piante. Già ieri c’è stato un incontro, nell’ambito delle “Conversazioni in Villa”, curato dal Club “Inner Wheel Paestum “Città delle Rose”, presieduto dalla professoressa Antonietta Rocco Addesso, durante il quale la professoressa Ermelinda D’Elia e la dottoressa Simona Otranto, tecno – erborista, hanno raccontato la storia e illustrato le proprietà terapeutiche del Mirto. L’incontro è stato impreziosito dall’intervento musicale della violoncellista salernitana Marianna Bassi che ha eseguito con grande bravura alcuni brani del suo repertorio. Questa mattina alle ore 9:30 si potrà partecipare ad un “Corso di stampa botanica Ecoprint su cartoncino” curato da Serena D’Alberto di “Sylvatica Ecoprint”. Ogni partecipante porterà a casa un quadro botanico. Sempre questa mattina alle ore 10:30 il dottor Roberto Carbone di “Irpinia Plant” e Giovanna Lattanzi di “Orto Strabilia” racconteranno il loro percorso nel mondo del florovivaismo. Alle ore 11:00 si potrà percorrere un “Percorso Olfattivo” presso lo stand “Aromatiche Clagia”. Alle ore 11:30 Patrizia Bonaca, spiegherà le applicazioni del “Coaching econolistico” da lei ideato: un modello di crescita basato su etica, sostenibilità e innovazione sociale, che promuove l’equilibrio tra corpo, mente ed emozioni. Alle ore 16:00 si terrà un “Corso di Disegno Botanico” curato da Daniela D’Agostino. Alle ore 16:30, ci sarà una conversazione con il dottor Salvatore Caputo che racconterà “Il lungo viaggio dei fiori nei profumi”. Oggi e domani, alle ore 10:00 si potrà seguire una lezione di yoga – fitness con la Maestra Annarita Armini. Domani, alle 10:30 il dottor Luciano Mauro, agronomo e paesaggista, in collaborazione con AIAPP, racconterà dello storico “Giardino della Minerva”, sede dell’antica Scuola Medica Salernitana. Alle ore 11:30 La professoressa Enrica De Falco, docente di Agronomia, Corso di Agraria Unisa parlerà de” Il recupero di piante officinali autoctone come opportunità di sviluppo e servizi ecosistemici “. Seguirà “Un focus sugli impollinatori”, a cura di Giulia Giunti, docente di Entomologia, Corso di Agraria Unisa. Alle ore 16:00 si terrà una dimostrazione di Ikebana Sogetsu:” L’arte giapponese di creare con i fiori”, curata dalla Maestra Maria Domenica Castrì, in arte “Ransui”. Sempre alle ore 16:00, presso lo spazio laterale del Teatro Verdi gli attori del laboratorio teatrale “Fuochi Fatui” presenteranno una performance teatrale: “Cenacolo” che racconterà dell’incontro tra eminenze del sapere ai tempi della Scuola Medica Salernitana. Alle ore 16:30 la professoressa Marisa Di Vito racconterà la “Storia dell’“Orto agrario di Salerno”. Previste visite guidate alla Pinacoteca Provinciale, guidati da Gabriella Taddeo, e al “Giardino della Minerva”, guidati dal Direttore Luciano Mauro e dall’architetto Enrico Auletta. Domani mattina, nella Villa Comunale, alle ore 10.30, è prevista l’esibizione delle danzatrici dell’Associazione “Ballando per le strade” presieduta da Simona Todaro. Nel verde scenario della Villa Comunale prima delle “Conversazioni in Villa”, si esibisce al violoncello Marianna Bassi. Il Maestro Ulla Scuccimarra presenterà, con i suoi allievi di Spazioma, sia oggi che domani, alle ore 11.00, “L’eleganza del Tai Chi Chuan” una disciplina utile per il potenziamento del carattere e il miglioramento della postura. Uno spazio della manifestazione è dedicato ai bambini: nel “Cantiere dei Sogni” saranno organizzati, da Elisabeth Clainchard, dei giochi formativi in legno di Kapla (legno di Pino marittimo). Gli alunni del Liceo Scientifico Genovesi- Da Vinci, diretto dalla Dirigente Scolastica Lea Celano, nel loro stand, raccontano la storia e le leggende legate ai fiori come il narciso, il girasole e il gelso, che affondano le radici nella mitologia greca e romana, e illustrano le proprietà terapeutiche di alcune piante come la mira e l’alloro. Prevista anche una gara tra gli espositori che saranno premiati questa mattina alle ore 12.30 per la loro professionalità e creatività.

Aniello Palumbo

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