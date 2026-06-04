Conferenza Nazionale delle Camere di commercio a Paestum

“Europa e Giovani” è il tema principale intorno al quale ruoterà la Conferenza Nazionale delle Camere di commercio, in programma a Capaccio Paestum il 5 e 6 giugno 2026.

I lavori si articoleranno attorno a panel tematici di stretta attualità che si succederanno nelle due giornate. Si discuterà del ruolo dell’Europa nell’attuale “disordine globale” analizzando le nuove dinamiche geopolitiche e i corridoi strategici, per poi approfondire come la finanza e il comparto creditizio possano supportare concretamente la crescita europea.

Ampio spazio sarà inoltre dedicato al “tempo dei giovani”, affrontando le sfide cruciali dell’istruzione, dell’imprenditoria innovativa e del benessere psicologico, per concludersi con una riflessione sul valore dello sport come volano tra economia e società.

L’appuntamento vedrà la partecipazione di esponenti di primo piano del mondo istituzionale, economico e accademico.

Oltre al presidente di Unioncamere, Andrea Prete, interverranno, tra gli altri:

Alessandro Aresu, Consigliere scientifico Limes

Mara Bizzotto, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (in collegamento)

Raffaele Fitto, Vicepresidente della Commissione europea (videomessaggio)

Enrico Letta, Presidente Arel (in collegamento)

Marco Minniti, Presidente MedOr

Andrea Montanino, Direttore Strategie settoriali e Impatto CDP

Antonio Patuelli, Presidente ABI (in collegamento)

Davide Rondoni, Presidente Comitato Nazionale per i festeggiamenti dell’ottavo centenario della morte di San Francesco (in collegamento)

Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (videomessaggio)

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