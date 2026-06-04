Sabato 4 luglio partono i saldi estivi

La Giunta regionale della Campania ha fissato per sabato 4 luglio la data di avvio dei saldi estivi 2026. Come previsto dalla normativa regionale, la durata complessiva non potrà superare i 60 giorni.
Contestualmente, viene confermato il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi, misura pensata per evitare sovrapposizioni e garantire maggiore trasparenza ai consumatori.
La decisione arriva in un momento particolarmente delicato per il commercio al dettaglio, che continua a fare i conti con consumi altalenanti e margini ridotti. Per le associazioni di categoria, i saldi rappresentano una leva fondamentale per sostenere le vendite estive e favorire la ripresa del settore.
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