..incostieraamalfitana .it Festa del Libro in Mediterraneo, vince Francesca Ghezzani

È Francesca Ghezzani con “Il silenzio dentro“, edito da Swanbook, a vincere il Premio Costadamalfilibri narrativa edita della 20a edizione di ..incostieraamalfitana .it Festa del Libro in Mediterraneo.

La maiolica realizzata dal ceramista vietrese Nicola Campanile le è stata consegnata a Cetara il 17 luglio, nella serata conclusiva della kermesse culturale ideata e diretta da Alfonso Bottone ed iniziata il 15 maggio scorso, dalla giornalista RAI Tg2 Christiana Ruggeri e dal sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa, protagonisti del salotto letterario finale della edizione 2026 di ..incostieraamalfitana .it.

Il libro

Il libro di Francesca Ghezzani, giornalista, autrice e conduttrice televisiva, è un viaggio dentro e fuori i penitenziari per raccogliere, attraverso decine di interviste, le testimonianze di carcerati, ex detenuti oggi reinseriti nel tessuto sociale e nomi autorevoli del panorama istituzionale e associazionistico, esperti di criminologia e psichiatria forense, giornalisti e addetti alla comunicazione, esponenti del clero, sociologi, senza tralasciare i concetti di finanza e imprenditoria sociali, economia carceraria e circolare, upcycling presenti all’interno del sistema penitenziario e il delicato rapporto, sempre più sfidante e attuale, tra giustizia penale e intelligenza artificiale.

Se infatti, come previsto dall’art. 27 della Costituzione, tendere alla rieducazione del carcerato è l’obiettivo della pena, dietro a ogni azione compiuta, per quanto illecita, ci sono storie che meritano di essere ascoltate, perché cittadinanza e partecipazione rappresentano un reale bisogno anche all’interno delle mura di un penitenziario.

Il podio

Sugli altri due gradini più alti del podio Enrico Inferrera, al secondo posto, con “Ho incontrato Dino Buzzati” (Guida), e Miranda Miranda, al terzo posto, con “Animalìa. Bestiari e altri contorni” (Solfanelli).

Concludono la classifica: al quarto posto Roberta Salvati con “Azzurro come te” (Graus); al quinto posto ex aequo Maria Saveria Borrelli con “Ritorno a Itaca” (Carabba) e Ivana Leone con “Scuola in ospedale. Parole che curano” (Largo Libro). Altri riconoscimenti consegnati nel corso della serata: Premio Speciale “opera prima” a Sergio Vincenti per “L’eredità del vento” (Letteratura Alternativa); Premio speciale Favole & Fiabe ex aequo a Carmela Autieri per “Perfetto così” (Il Papavero) e ad Annalisa Siano per “Le avventure di Siora e il ladro di cervelli”.

Menzioni speciali a: Ivano Ciminari per “Le memorie di un rigattiere” (Montag); Anna Maria Aurucci per “Veleno” (Officine Pindariche); Angelo Sparano per “Ombre sulla Scuola Medica” (Marlin).

Infine ad Annamaria Farricelli con “In un soffio d’amore” (WE) è stato assegnato il Premio speciale Scriptura artistico letterario internazionale, e a Federico Bergaminelli con “Etica dell’intelligenza artificiale a tutela degli ultimi” (Intrecci) il Premio Officine Zephiro Media Company.

Alfonso Bottone

“Questa ventesima edizione voleva essere un momento per riflettere sull’importanza del leggere oggi e sullo stato di salute della Cultura nel nostro Paese.” – sottolinea Alfonso Bottone, direttore organizzativo della Festa del Libro in Mediterraneo – “L’entusiasmo che abbiamo avvertito in questi due mesi di eventi tra Praiano, Atrani, Minori, Maiori, Tramonti, Cetara e Salerno; la partecipazione intensa del pubblico; gli attestati di stima ricevuti; ci hanno fatto constatare il forte interesse verso eventi che considerare di nicchia appare sempre più fuori luogo. E dopo la pausa estiva vi aspettiamo il 12 settembre alla serata del “dopo festival” a Palazzo Verone, nel borgo di Pontone di Scala, con i L’una e ‘l Soul, la poetessa Sonia Giovannetti, la scrittrice Felicia Lione, il rapper Deiman, e altri ospiti…a sorpresa”.

Per saperne di più consultare la pagina facebook @incostieraamalfitana.it o su Instagram incostieraamalfitana.it, o contattando il numero telefonico della Direzione del festival 3487798939.

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