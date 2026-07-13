In migliaia per la Notte Bianca Week-End Salerno

Migliaia di persone hanno partecipato, nel corso delle due giornate, alla XIV edizione della Notte Bianca Week-End Salerno, animando le piazze cittadine fino a tarda notte. Visitatori provenienti da tutta la Campania hanno scelto Salerno per vivere un fine settimana all’insegna della musica, dello spettacolo, della comicità e dell’intrattenimento.

Si chiude così con un bilancio estremamente positivo la manifestazione organizzata dalla FeNAILP – Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti, con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Scabec, Fondazione della Comunità Salernitana e Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana.

Per due giorni Salerno ha vissuto una grande festa collettiva, confermando la Notte Bianca come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate campana e una manifestazione capace di coniugare spettacolo, promozione del territorio e sostegno alle attività commerciali.

Le piazze di Mercatello, Pastena, Torrione e Portanova hanno accolto un pubblico entusiasta che ha seguito gli spettacoli fino a notte inoltrata, premiando un cartellone ricco di artisti e iniziative.

Gli artisti

Grande entusiasmo ha accompagnato i concerti di Fiordaliso, Fausto Leali, Rosario Miraggio, Tony Tammaro, LDA e AKA 7even, così come gli spettacoli di Pasquale Palma e Mariano Bruno, che hanno regalato momenti di divertimento e coinvolgimento. Applauditissima anche la novità di Epy Urban Zone, il format dedicato alla cultura urban che ha animato Piazza Caduti Civili di Brescia con street art, barber culture, dj set e la Track Battle riservata ai giovani talenti del rap, richiamando tantissimi giovani e contribuendo ad ampliare il pubblico della manifestazione.

Significativo anche il momento istituzionale con la cerimonia dei Premi Notte Bianca, ospitata nella Sala Augusto Strianese della Camera di Commercio di Salerno, durante la quale sono state premiate personalità che si sono distinte nei campi del giornalismo, della ricerca, dello spettacolo, dell’imprenditoria e delle professioni, rafforzando il legame tra la manifestazione e le eccellenze del territorio.

Oltre ogni aspettativa

«L’edizione 2026 ha superato ogni aspettativa. Abbiamo visto una città viva, accogliente e partecipata, con migliaia di persone che hanno scelto Salerno per vivere due serate di musica, spettacolo e condivisione. La Notte Bianca si conferma un appuntamento capace di generare economia, sostenere il commercio e valorizzare le eccellenze del nostro territorio. Il risultato raggiunto è frutto di un grande lavoro di squadra che ha coinvolto istituzioni, sponsor, artisti, associazioni, volontari, forze dell’ordine e operatori della sicurezza. A tutti loro va il nostro più sincero ringraziamento, così come ai cittadini e ai tantissimi visitatori che, con la loro presenza, hanno decretato il successo di questa XIV edizione», dichiara Sabato Pecoraro, presidente provinciale della FeNAILP.

L’efficace organizzazione dei servizi di mobilità, con navette gratuite e metropolitana potenziata, insieme al costante presidio della Croce Bianca Città di Salerno e al lavoro delle forze dell’ordine e dei volontari, ha consentito lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, favorendo una partecipazione ordinata e diffusa.

«La straordinaria partecipazione registrata conferma quanto la Notte Bianca rappresenti oggi un evento identitario per Salerno e un motore di valorizzazione del territorio. Vedere migliaia di persone vivere le nostre strade, sostenere le attività commerciali e condividere momenti di socialità e cultura è il risultato più importante. Continueremo a lavorare affinché questa manifestazione cresca ancora, coinvolgendo sempre più realtà del territorio e offrendo opportunità concrete di sviluppo per il commercio, il turismo e l’economia locale», afferma Gregorio Saetta, presidente sezione Salerno di Fenailp.

Grazie alla Camera di Commercio e a tutti i partner

Determinante il contributo della Camera di Commercio di Salerno, che ha sostenuto la manifestazione confermando la propria attenzione verso iniziative in grado di promuovere il territorio e di favorire la crescita del commercio e del turismo, così come fondamentale è stata la collaborazione di Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Scabec, Fondazione della Comunità Salernitana e Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana.

Con l’edizione 2026 la Notte Bianca Week-End Salerno consolida ulteriormente il proprio ruolo di grande evento estivo della città, capace di richiamare migliaia di visitatori, valorizzare i quartieri, offrire occasioni di incontro e contribuire concretamente alla promozione dell’immagine di Salerno, confermando una formula vincente che continua a crescere anno dopo anno.