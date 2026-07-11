Il dottor Lucio Bifolco nuovo Presidente del “Rotary Club Salerno Duomo”.

“Essere in relazione” è il motto scelto dal dottor Lucio Bifolco, consulente finanziario, nuovo Presidente del “Rotary Club Salerno Duomo” che ha ricevuto il collare e lo spillino dal presidente uscente, il dottor Gaetano Cuoco, in occasione della tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” tenutasi presso l’esclusivo beach club “Mentha” di Salerno. Il neopresidente Bifolco ha spiegato il senso del suo motto:” Essere in relazione non è solo un gesto, un modo di convivere, ma è un modo di essere al mondo. Ogni essere umano vive intrecciato in quattro grandi relazioni, quattro direzioni che danno equilibrio alla nostra esistenza e forza alla nostra comunità: la relazione con Dio, con ciò che ognuno di noi considera sacro; la relazione con gli altri, che è il cuore del Rotary; la relazione con noi stessi, forse la più silenziosa, ma la più necessaria; la relazione con la Natura, con la nostra Terra: significa ricordare che ogni gesto ha un impatto, che ogni progetto può contribuire a guarire, proteggere, rigenerare”. Il Presidente Bifolco, attraverso la proiezione di un’immagine che ritraeva i 23 presidenti che, negli anni, hanno guidato il “Rotary Club Salerno Duomo”, ha spiegato che il Rotary va oltre le persone, i ruoli, il tempo:” Ciò che davvero resiste e si rinnova, anno dopo anno, sono i valori e i principi che ci uniscono: il servizio, l’etica, l’’amicizia, la solidarietà. Il Rotary non è fatto solo di persone, ma di ciò che le unisce, di quella forza invisibile che passa di mano in mano, da presidente a presidente, come una fiaccola che non si spegne. Il Rotary è più grande di ciascuno di noi e proprio per questo ha bisogno di ognuno di noi. Sono le relazioni che trasformano un gruppo di individui in una comunità; che permettono ai valori di diventare azioni; di far sì che ciò che abbiamo ricevuto ieri possa essere vissuto oggi e consegnato domani. Quando le relazioni si armonizzano la vita fiorisce e, come Rotary in senso ampio, possiamo far fiorire, oltre la nostra vita, la nostra città, il nostro territorio, le persone che incontreremo”. Ricordando il motto del Presidente Internazionale del Rotary, il nigeriano Yinka Babaloba: “Creare un impatto duraturo” il presidente Bifolco ha spiegato che per creare un impatto duraturo non basta piantare un albero:” Bisogna curare le radici che lo tengono al terreno. Le relazioni sono le radici del nostro agire rotariano. Bisogna vivere il nostro tempo così complesso costruendo ponti umani: saranno loro a rendere duraturo il nostro impatto”. Il Presidente Bifolco, nel segno della continuità, porterà avanti i progetti fondanti del Club come quello del “Banco Alimentare” e quello delle “Domeniche della Salute”, ma tanti altri sono già stati programmati, come il progetto “Oltre il muro”:” Daremo spazio ad una serie di attività a supporto dei detenuti della Casa Circondariale di Salerno e dei familiari che vanno a colloquio. Naturalmente collaboreremo alla realizzazione di tutti i progetti organizzati con i Club Rotary, Rotaract e Inner Wheel del territorio”. Il Presidente Bifolco, dopo aver ringraziato la moglie, Simona Esposito, e i figli: Roberta e Salvatore, ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo composto da: Gaetano Cuoco: Past President; Nicola Scarpa: Presidente Eletto; Eduardo Grimaldi: Vice Presidente; Alma Alfano: Segretario; Raffaele D’Arienzo: Tesoriere; Mariarosaria Vitiello: Segretario Esecutivo; Maria Teresa Cervone: Prefetto. Consiglieri: Maurizio Trogu, Alfonso Giordano, Vincenzo Fiocco, Giuseppe Palladino, Ilaria Acerra, Patrizia Console. Facilitatore: Sabato Cuozzo; Presidente Commissione Effettivo: Maurizio Fasano; Presidente Commissione Immagine Pubblica: Vittoria Marino; Presidente Commissione Progetti: Armando Cerzosimo; Presidente Commissione Diversità Equità ed Inclusione: Giuseppina Crescenzo; Fondazione Rotary: Franco Dente; Delegato Rotaract: Pacifico Marinato; Presidente “Rotaract Club Salerno Duomo” Valeria Dente. Dopo la lettura della “Preghiera del Rotariano”, letta dalla socia del “Rotaract Club Salerno Duomo” Roberta Bifolco e l’omaggio floreale donato dal Presidente Bifolco a: Stella Nobile, Maria Luisa De Leo, Angela Maisto, Simona Esposito, Valeria Dente e Federica Romano, il Presidente uscente Gaetano Cuoco ha ricordato alcune delle tante attività realizzate dal Club nel corso dell’anno sociale:” Abbiamo dato vita al progetto “Coloriamo l’Istruzione”: una raccolta di materiale didattico, presso le cartolibrerie del territorio salernitano, da donare ai bambini meno abbienti che frequentano le scuole elementari e medie. Tramite la “Caritas Diocesana”, diretta da Don Flavio Manzo, con la supervisione di Don Antonio Romano, Vicario Episcopale per la Carità della Diocesi di Salerno, abbiamo consegnato ad ogni bambino una sacca, con il logo del Rotary, contenente: quaderni, matite, penne, gomme, album da disegno, pennarelli, pastelli colorati, temperini, astucci, diari, buoni per l’acquisto di libri e tanto altro. Il progetto è stato realizzato insieme agli altri Club rotariani salernitani:” Rotary Salerno” (presidente Francesco Caggiano), “Rotary Salerno Est” ( Ermanno Lambiase), “Rotary Salerno Picentia” (Lucio Bojano), “Salerno Nord dei Due Principati” (Vittorio Villari), “Rotary Paestum Centenario” (Carrie Elise Rodella); i Club Rotaract salernitani: “Rotaract Salerno Duomo” ( presidente Federica Romano), ” Rotaract Salerno” ( Roberta Palumbo), “Rotaract Paestum” (Denise Malandrino), “Rotaract Campus Salerno Nord dei Due Principati”( Vincenzo Guglielmelli),“Rotaract Salerno Est” (Giovanna Morea); i Club Interact : “Salerno” (presidente Clemente Ingenito), “Salerno Est” ( Francesco Giordano), “Salerno Nord dei Due Principati” (Christian Ceglia) e il “Club Inner Wheel Salerno CARF”, presieduto da Marcella Anzolin. Insieme ai soci degli stessi Club della famiglia rotariana abbiamo consegnato panettoni e dolci natalizi comprati grazie ai fondi raccolti presso le pasticcerie salernitane che hanno aderito al progetto “Un panettone sospeso” e anche al progetto “Un Uovo Nuovo” a Pasqua. Abbiamo anche iniziato i corsi di Golf presso il “campo pratica” del “Golf Club Salerno”, diretto da Francesco Langella , dedicati ai ragazzi autistici, che hanno imparato a giocare a golf con lezioni offerte dal Rotary, tenute dal Maestro Federale di Golf Pasquale Schiavone con la collaborazione del Responsabile dell’attività giovanile della “Federazione Italiana Golf” per il Sud Italia, del “Golf Club Salerno”, Emanuel Marandino, e del responsabile del progetto per il nostro Club il dottor Giuseppe Cimmino. Abbiamo realizzato la campagna sociale contro la violenza sulle donne “Prima di amare, scopri la maschera” ideata e curata dai soci del “Rotary Club Salerno Duomo”: il noto fotografo salernitano Armando Cerzosimo, la professoressa Vittoria Marino, Ordinario di Marketing presso l’Università del Sannio, la dottoressa Rosa Esposito, Specialista in Ostetricia e Ginecologia, già Responsabile del Centro Antiviolenza dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, il professor Alessandro Turchi, Sociologo, già Dirigente Scolastico, e la dottoressa Manuela Mangia. Il progetto, diviso in varie fasi, si è sviluppato con una campagna di affissione di manifesti in città con la foto realizzata dal nostro socio Armando Cerzosimo. Ci sono stati anche degli incontri di sensibilizzazione nelle scuole, coordinati dal professor Turchi, e una raccolta fondi tra tutti soci rotariani che hanno finanziato due corsi di OSS per donne vittime di violenza. Abbiamo organizzato il progetto “Amici dello sport del mare”; quello dei “Pacchi alimentari”, coordinato dal socio Gennaro Esposito, e il “Premio Martucci”, dedicato agli eccellenti allievi del “Conservatorio Giuseppe Martucci” di Salerno diretto dal Maestro Fulvio Artiano. Abbiamo donato tre defibrillatori: uno a don Ciro Torre, parroco della Chiesa del “Gesù Redentore”, nel Quartiere Europa”, uno a Don Sabatino Naddeo, parroco della Chiesa dell’Annunziata, nel centro storico, e l’altro alla Caritas. Affascinanti le relazioni tenute da importanti relatori durante le conviviali a loro dedicate: la professoressa Clementina Cantillo, Ordinario di Storia della Filosofia all’Università di Salerno e Presidente Nazionale della “Società Filosofica Italiana; il professor Massimo Bignardi, che abbiamo nominato nostro Socio Onorario; il nuovo Rettore dell’Università di Salerno, il professor Virgilio D’Antonio, che abbiamo nominato Socio Onorario del nostro Club; il professor Antonino Sessa, Docente Ordinario di Diritto Penale all’Università di Salerno; il professor Vincenzo Mallamaci, Medico Chirurgo, Specialista in Cardiologia e Malattie Circolatorie; il professor Carmine Pinto che abbiamo nominato nostro Socio Onorario; il dottor Claudio Widmann che abbiamo nominato Socio Onorario; il Dottor Vincenzo Barretta, Medico Psichiatra e Psicoterapeuta; il dottor Antonio Brando, Medico Chirurgo, Specialista in Urologia, nostro Past Governor; la dottoressa Ornella Piazza, Professore Ordinario in Anestesiologia e Rianimazione presso l’Università di Salerno. Anche alcune delle eccellenze del nostro Club hanno tenuto delle importanti e interessanti relazioni: il professor Gaetano Guerra, già Ordinario di Chimica Macromolecolare presso il Dipartimento di Chimica e Biologia dell’Università di Salerno; la professoressa Vittoria Marino, Ordinario di Marketing presso l’Università del Sannio – Benevento; il professore Canio Noce, Docente di Fisica Teorica e titolare del Corso di Meccanica Quantistica all’Università di Salerno; il dottor Natalino Barbato, Pneumologo, già Primario di Pneumologia presso l’Azienda Ospedaliera Ruggi di Salerno; il Contrammiraglio Maurizio Trogu, già Comandante della Capitaneria di Porto di Salerno. Il Presidente Cuoco ha consegnato delle targhe e degli attestati a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di alcuni progetti: la dottoressa Manuela Mangia, la professoressa Vittoria Marino, il dottor Antonio Galderisi, il dottor Vincenzo Pignataro, la dottoressa Angela Maisto, il dottor Giuseppe Palladino, il dottor Natalino Barbato, il dottor Biagio Donnarumma, la dottoressa Rosa Esposito, il dottor Armando Cerzosimo, il professor Alessandro Turchi, il dottor Franco Dente. Durante la serata è stato presentato un nuovo socio del Club, il dottor Biagio Donnarumma, chirurgo presso l’Ospedale di Polla, e nominato Socio Onorario del Club il Past Governor Marcello Fasano, Presidente Commissione Distrettuale per l’Effettivo. Premiate le alunne delle scuole che hanno partecipato al progetto “Prima di amare, scopri la maschera”. Per il Liceo Artistico Sabatini – Menna, accompagnata dalla professoressa Anna Autuori, docente di Discipline Audiovisive, è stata premiata l’alunna Fatima Esposito che ha presentato un video che rappresenta una donna che prima di fidarsi del suo ragazzo scopre la maschera che nasconde la sua vera natura ; Silvia Barra del Liceo Alfano I, che ha vinto presentando due video: uno sulla violenza sulle donne e l’altro, dedicato alle maschere in generale, che invita ad essere se stessi senza avere la paura di essere giudicati. Silvia è stata accompagnata dalla Dirigente Scolastica Elisabetta Barone che ha sottolineato l’importanza del progetto:” Rappresenta una forte sollecitazione emotiva per i ragazzi che hanno partecipato. Le significative immagini di Armando Cerzosimo hanno toccato nel profondo i ragazzi. Originale e molto creativa l’idea di lavorare su un App”. Accompagnata dalla professoressa di Latino, Ester Cafarelli, la giovanissima Carolina Esposito della classe IV E del Liceo Classico Torquato Tasso che ha vinto presentando un video, pubblicato su Instagram, nel quale ha raccontato una storia di violenza sulle donne. Il Past President Gaetano Cuoco ha consegnato la” Paul Harris Fellow”, il più importante, prestigioso e ambito riconoscimento del Rotary, alla dottoressa Maria Luisa De Leo, Assistente del Governatore Angelo Di Rienzo, e ai soci del Club che si sono distinti per l’impegno di servizio: Giovanni Aita, Armando Cerzosimo, Mariarosaria Vitiello, Giuseppe Cimmino, Eduardo Grimaldi, Gennaro Esposito, Pacifico Marinato, Vincenzo Abate, Vincenzo Fiocco, Giancarlo Baratta, Michele Pellegrino, Alfredo Marra. Premiati anche i Past President rotariani definiti da Cuoco: “Gli Angeli di Angelo”: Francesco Caggiano, Lucio Bojano, Vittorio Villari, Ermanno Lambiase, Marcella Anzolin, Mirella Amato, Rachele Sorrentino, Elio Rocco, Attilio Bianco, Carrie Elise Rodella, Floriana D’Ambrosio, Pasquale Montuoro, Cesare Pandolfo e Rodolfo Fimiani. Il dottor Cuoco ha concluso il suo intervento soffermandosi sul concetto dell’essere rotariani:” Non è solo essere iscritti ad un’associazione, ma è uno stile di vita: secondo me, o si è rotariani sempre o non si è rotariani mai. Non si può essere rotariani a giorni alterni “. Cuoco ha ringraziato tutti citando le parole pronunciate dal professor Antonio Martinelli (interpretato da Giorgio Faletti) a Luca Molinari (Nicolas Vaporidis) nel celebre film “Notte prima degli esami”: “L’importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, l’importante è quello che provi mentre corri”. E io vi devo ringraziare ancora una volta, perché fondamentalmente grazie a tutti quanti voi, nessuno escluso, la mia corsa è stata bellissima, nel senso che a me è piaciuta tantissimo!”. A portare i saluti del Governatore del “Distretto Rotary 2101”, Angelo Di Rienzo, è stata l’Assistente del Governatore Maria Luisa De Leo, mentre a portare i saluti del nuovo Governatore, Giuseppe Nardini, è stato l’Assistente del Governatore Gregorio Laino. Presentati dal Prefetto del Club, Maria Teresa Cervone, gli ospiti e le autorità rotariane e civili presenti tra le quali vi erano: dottor Nicola Cantone, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”; il Direttore del Conservatorio Martucci di Salerno, il Maestro Fulvio Artiano con il Vice Direttore Ernesto Pulignano; il Presidente di Confindustria Salerno, il dottor Antonello Sada, il Luogotenente del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno Alfredo De Carlo; il professor Roberto Russo, Responsabile del “Ristorante Didattico al Virtuoso” Presenti , inoltre i presidenti entranti e uscenti dei Club Rotary, Rotaract e Inner Wheel del territorio : “Rotary Salerno”, (Presidente entrante Giulio Trimboli, uscente Francesco Caggiano);”Rotary Salerno Est” ( Valentina Dell’Acqua – Ermanno Lambiase); “Rotary Club Salerno Picentia” (Amabile D’Agosto – Lucio Bojano); “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati” (Aldo Caggiano -Vittorio Villari); “Rotary Club Cava de’ Tirreni” ( Francesco Saverio Del Forno – Lino Montuoro); “Rotary Club Avellino” (Alfredo Di Dio); “Rotary Club Avellino Est” ( Maria Cristina Diener ); “Rotary Club Aversa – Terra Normanna” (Raffaele Costanzo); “Rotary Club Battipaglia” (Luigi Bisaccia – Giovanni D’Elia); “Rotary Club Eboli” (Elio Rocco); “Rotary Club Bellizzi” ( Pietro Conti -Maurizio D’Arminio); “Rotary Club Costiera Amalfitana” (Giuseppe Cavaliere); “Rotary Club Scafati Angri Realvalle Centenario” (Rachele Sorrentino); “Rotary Club Vallo della Lucania Cilento” (Attilio Bianco); “Rotary Club Marigliano” (Ludovico Crocetta); “Rotary Club Nocera Apud Montem” (Pasquale Della Monica – Gerardo D’Amato); “ Rotary Club Nocera Sarno” (Enrico Di Caprio); “Rotary Club Paestum Centenario” ( Vincenzo San Giovanni- Carrie Elise Rodella ); “ Rotary Club Pompei Villa dei Misteri”( Stefano Grasso – Liberato Desiderio); “Rotary Club Torre del Greco” (Giuseppe Ascione); “Rotaract Club Salerno Duomo”( Valeria Dente – Federica Romano); “Club Inner Wheel Salerno Carf”( Marcella Anzolin – Marisa Fiorillo); “Inner Wheel Salerno Est” ( Mirella Amato – Lara Bracesco); il Presidente della Commissione Distrettuale Alumni, il dottor Francesco Amato; il Facilitatore Distrettuale Luigi Tuorto; il già Segretario Distrettuale Esecutivo Mario Petraglia; l’Assistente del Governatore Tony Ardito. La serata è stata impreziosita dalla band” Club Manouche” composto da: Francesco Suozzo alla tastiera; Francesco Romanzi alla chitarra; Santina D’Elia voce e basso acustico, che hanno eseguito brani jazz Manouche e brani famosi di musica leggera. Aniello Palumbo