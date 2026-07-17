Ondate di calore, proroga allerta fino a lunedì

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha prorogato il vigente avviso di criticità per “ondate di calore” fino alle ore 20.00 di lunedì 20 luglio.
Si prevedono ancora temperature elevate, che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 4-6°C. Il caldo sarà associato a un tasso di umidità che, durante le ore diurne, potrà superare anche il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione, mentre durante le ore notturne potrà raggiungere l’80%.
I consigli della Protezione Civile per la cittadinanza
La Protezione Civile raccomanda vivamente di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività fisica all’esterno e di limitare gli spostamenti in auto. Particolare attenzione deve essere prestata dai cardiopatici, dagli anziani, dai bambini e, più in generale, dai soggetti a rischio.
È inoltre fondamentale mantenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti, provvedere a una costante idratazione bevendo molta acqua e prestare attenzione anche al benessere degli animali domestici.
Monitoraggio e prevenzione per le fasce fragili
Le autorità locali competenti sono invitate a mantenere in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce più fragili della popolazione. Per ulteriori approfondimenti sulla prevenzione degli effetti sulla salute legati alle ondate di calore, è possibile consultare il portale ufficiale del Ministero della Salute all’indirizzo www.salute.gov.it.
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