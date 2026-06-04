Laser dermatologico: sicurezza ed efficacia nei trattamenti moderni. Intervista alla dermatologa Alessia Maiorino

La dermatologia moderna dispone oggi di tecnologie sempre più precise, sicure e personalizzabili. Tra queste, il laser dermatologico occupa un ruolo di primo piano nel trattamento di numerose problematiche cutanee, sia di natura clinica sia di interesse estetico. La possibilità di intervenire in modo mirato, con procedure ambulatoriali, tempi di recupero contenuti e risultati progressivamente più controllabili, ha reso la laserterapia uno degli strumenti più apprezzati nell’ambito della dermatologia e della chirurgia dermatologica mini-invasiva.

A Salerno, la Dott.ssa Alessia Maiorino, specialista in Dermatologia e Venereologia, utilizza tecnologie laser avanzate per trattamenti dermatologici mirati, dopo un’attenta valutazione clinica del paziente e della lesione da trattare. In questa intervista approfondiamo il tema della sicurezza, dell’efficacia e delle corrette indicazioni del laser dermatologico, con particolare riferimento alla laserterapia con SmartXide Punto, sistema laser CO₂ progettato per garantire precisione, controllo e personalizzazione del trattamento.

Dottoressa Maiorino, perché oggi si parla sempre più spesso di laser dermatologico?

«Il laser dermatologico è diventato uno strumento molto importante perché consente di trattare diverse condizioni cutanee con grande precisione. In dermatologia la precisione è fondamentale: significa intervenire sull’area interessata preservando il più possibile i tessuti sani circostanti. Questo permette di ottenere risultati efficaci, ridurre il trauma tissutale e favorire un recupero più rapido rispetto ad alcune tecniche tradizionali.

Naturalmente il laser non è una soluzione generica valida per tutto. È una tecnologia medica che deve essere utilizzata dopo una diagnosi dermatologica corretta e da personale specializzato. La sicurezza del trattamento dipende da tre elementi: la qualità della tecnologia, l’esperienza del medico e la corretta selezione del paziente.»

Quali sono i principali vantaggi della laserterapia in dermatologia?

«I vantaggi sono diversi. Il primo è la precisione. Un laser CO₂ di ultima generazione, come lo SmartXide Punto, consente di concentrare l’energia in modo estremamente mirato sulla zona da trattare. Questo è particolarmente utile nella rimozione di alcune lesioni cutanee benigne, dove è importante agire in modo selettivo.

Un altro vantaggio è la riduzione del sanguinamento. Il laser CO₂ vaporizza il tessuto bersaglio e contemporaneamente coagula i piccoli vasi sanguigni. Questo rende molte procedure più pulite, controllate e ben tollerate dal paziente.

C’è poi l’aspetto del recupero. In molti casi, dopo il trattamento, il paziente può tornare rapidamente alle proprie attività quotidiane, seguendo naturalmente le indicazioni post-trattamento. Gli effetti più comuni, come arrossamento, piccole crosticine superficiali o lieve bruciore transitorio, tendono generalmente a risolversi in pochi giorni.»

Che cos’è il laser CO₂ SmartXide Punto?

«Lo SmartXide Punto è un sistema laser CO₂ avanzato, utilizzato in dermatologia e chirurgia dermatologica per procedure precise e mini-invasive. La tecnologia consente di modulare la forma e la durata dell’impulso laser, regolando in modo accurato l’energia trasmessa ai tessuti.

Questo significa che il medico può personalizzare il trattamento in base a diversi fattori: il tipo di pelle, la sede anatomica, la profondità della lesione, l’obiettivo clinico e le caratteristiche individuali del paziente. La personalizzazione è un aspetto centrale, perché ogni paziente ha una cute diversa e ogni lesione deve essere valutata singolarmente.»

Quali lesioni possono essere trattate con il laser dermatologico?

«La laserterapia con laser CO₂ può essere indicata per diverse lesioni cutanee di natura benigna. Tra le applicazioni più frequenti ci sono i fibromi penduli, le cheratosi seborroiche, i milia perioculari e, in casi selezionati, alcuni nevi fibromatosi o nevi dermici.

I fibromi penduli, ad esempio, sono piccole escrescenze cutanee molto comuni, spesso localizzate su collo, ascelle, palpebre o pieghe cutanee. Possono creare fastidio estetico o funzionale, soprattutto se soggetti a sfregamento. Il laser permette di rimuoverli in modo rapido e preciso, spesso senza necessità di punti di sutura.

Le cheratosi seborroiche sono lesioni benigne molto diffuse, soprattutto con l’avanzare dell’età. Possono comparire su viso, tronco e altre aree del corpo. Anche in questo caso il laser può rappresentare una soluzione efficace, purché la diagnosi sia chiara.

Per quanto riguarda i milia perioculari, cioè piccole cisti superficiali che compaiono spesso nella zona del contorno occhi, il laser può essere utilizzato con grande precisione, proprio perché l’area perioculare richiede particolare attenzione.»

Prima del trattamento è sempre necessaria una visita dermatologica?

«Assolutamente sì. La visita dermatologica è indispensabile. Prima di utilizzare il laser bisogna stabilire con certezza la natura della lesione. Non tutte le neoformazioni cutanee possono essere trattate con laser e non tutte devono essere rimosse con la stessa tecnica.

Durante la valutazione si osserva la lesione, si raccoglie la storia clinica del paziente e, quando necessario, si effettua un controllo dermatoscopico. Solo dopo questa fase si può stabilire se il laser rappresenta l’opzione più indicata oppure se è preferibile un’altra procedura, ad esempio chirurgica o istologica.

Questo passaggio è essenziale anche per la sicurezza oncologica. Il paziente non deve mai considerare il laser come un semplice trattamento estetico da eseguire senza diagnosi. In dermatologia la diagnosi viene prima della tecnologia.»

Come si svolge una seduta di laserterapia?

«La procedura è ambulatoriale e viene eseguita in studio medico. La durata può variare da pochi minuti fino a circa mezz’ora, a seconda del numero, della sede e dell’estensione delle lesioni da trattare.

Durante la seduta il paziente può percepire una lieve sensazione di calore o bruciore. In alcuni casi, per aumentare il comfort, può essere applicato un anestetico locale topico o si può ricorrere ad altre modalità di anestesia locale, in base alla situazione clinica.

Il trattamento viene eseguito in condizioni di sicurezza, con dispositivi di protezione adeguati e seguendo protocolli medici consolidati. Al termine della seduta vengono fornite indicazioni precise per la cura domiciliare della zona trattata.»

Cosa deve aspettarsi il paziente dopo il trattamento?

«Dopo la laserterapia possono comparire arrossamento localizzato, piccole crosticine superficiali e una lieve sensazione di bruciore. Sono reazioni normali e temporanee. La guarigione dipende dalla zona trattata, dal tipo di lesione, dalla profondità di azione e dalla risposta individuale della pelle.

È importante non rimuovere le crosticine, non irritare la zona e seguire attentamente le indicazioni del dermatologo. Possono essere prescritte creme antibiotiche, cicatrizzanti o lenitive e, quando necessario, una protezione solare specifica.

La protezione solare è particolarmente importante quando si trattano aree fotoesposte, come il viso, perché la cute dopo il laser può essere più sensibile. Esporsi al sole senza adeguata protezione può aumentare il rischio di discromie, cioè macchie più chiare o più scure rispetto alla pelle circostante.»

Il laser dermatologico è sicuro?

«Il laser dermatologico è sicuro quando viene utilizzato correttamente, con indicazioni appropriate e in ambiente medico. La sicurezza non dipende solo dalla macchina, ma soprattutto dalla competenza di chi la utilizza. Parametri non corretti, trattamenti eseguiti su lesioni non adeguatamente diagnosticate o una cattiva gestione del post-trattamento possono aumentare il rischio di effetti indesiderati.

Per questo è fondamentale affidarsi a un dermatologo. Il medico specialista conosce la pelle, riconosce le lesioni sospette, valuta le controindicazioni e adatta il trattamento al singolo caso. La tecnologia è uno strumento molto potente, ma deve essere guidata da una valutazione clinica.»

Quali sono i risultati che si possono ottenere?

«In molte situazioni i risultati sono visibili già dopo la prima seduta, soprattutto quando si trattano lesioni benigne circoscritte. Tuttavia bisogna sempre distinguere tra risultato immediato e processo di guarigione. Dopo il laser la cute ha bisogno di tempo per ripararsi, stabilizzarsi e recuperare un aspetto uniforme.

In alcuni casi può essere consigliata una visita di controllo a distanza di circa un mese, per valutare l’esito del trattamento e stabilire se siano necessari piccoli ritocchi. L’obiettivo non è solo rimuovere la lesione, ma ottenere un risultato funzionale ed estetico soddisfacente.»

Ci sono pazienti che non possono sottoporsi al laser?

«Esistono situazioni in cui il trattamento deve essere rimandato o valutato con particolare cautela. Ad esempio in presenza di infezioni cutanee attive nell’area da trattare, cute fortemente irritata, esposizione solare recente o tendenza a cicatrici patologiche. Anche alcuni farmaci o condizioni cliniche possono richiedere una valutazione più approfondita.

Per questo la visita preliminare è indispensabile. Ogni paziente deve ricevere un’indicazione personalizzata, non standardizzata.»

Qual è il messaggio più importante da trasmettere ai pazienti?

«Il messaggio principale è che il laser dermatologico è una tecnologia efficace e sicura quando viene utilizzata con criterio medico. Non bisogna banalizzarlo né considerarlo un trattamento puramente estetico. La cute è un organo complesso e ogni lesione merita attenzione.

Oggi la dermatologia può contare su strumenti molto evoluti, capaci di offrire risultati precisi e tempi di recupero contenuti. Ma la vera differenza la fanno la diagnosi, la competenza specialistica e la personalizzazione del trattamento. Il laser è efficace quando è inserito in un percorso dermatologico corretto, costruito sulle esigenze reali del paziente.»

La laserterapia rappresenta una delle evoluzioni più significative della dermatologia moderna. Grazie a tecnologie avanzate come il laser CO₂ SmartXide Punto, è possibile trattare numerose lesioni cutanee benigne con precisione, sicurezza e minore invasività. Tuttavia, come sottolinea la Dott.ssa Alessia Maiorino, il punto di partenza resta sempre la visita dermatologica.

Affidarsi a uno specialista significa ricevere una diagnosi corretta, un’indicazione appropriata e un trattamento calibrato sulle caratteristiche della propria pelle. In un settore in cui tecnologia e medicina si incontrano, la sicurezza nasce proprio dall’equilibrio tra innovazione, esperienza clinica e attenzione al paziente.

Ringraziamo la dottoressa Alessia Maiorino per le preziose informazioni che ci ha fornito.

Studio Medico Dermatoligico dott.ssa Alessia Maiorino

via Via Vincenzo Schiavo, 7 – 84128 – Salerno (SA)

📱prenotazione visite: +39.3513623663 (anche WhatsApp)

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