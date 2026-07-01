Home Cultura e Società Salute e Benessere Massa addominale di 5 chili rimossa ad una paziente alla Clinica Tortorella

Massa addominale di 5 chili rimossa ad una paziente alla Clinica Tortorella

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Redazione Gazzetta di Salerno
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Un intervento di chirurgia ginecologica ad alta complessità è stato eseguito alla Casa di Cura Tortorella di Salerno, dove è stata asportata una massa addominopelvica del peso di circa 5 chilogrammi.

La paziente, una donna della provincia di Potenza, presentava un quadro clinico particolarmente complesso e, secondo quanto riferito dalla struttura, era stata valutata senza esito da altre realtà sanitarie.

L’équipe del Prof. Polichetti

L’operazione è stata eseguita dall’équipe guidata dal professor Mario Polichetti, responsabile della Chirurgia Ginecologica della clinica.

«La paziente presentava una massa di notevoli dimensioni e condizioni cliniche che rendevano l’intervento particolarmente delicato. Abbiamo valutato il caso e deciso di procedere, adottando tutte le precauzioni necessarie. L’intervento si è concluso con esito favorevole e la paziente ha potuto lasciare la struttura dopo il decorso post-operatorio», ha dichiarato Polichetti.

Ringraziamenti

Al momento delle dimissioni, i familiari della donna hanno espresso il loro ringraziamento al personale sanitario della struttura: “Vogliamo ringraziare il professore Polichetti e l’intera struttura per aver salvato nostra madre. In questo centro abbiamo trovato un altissimo livello qualitativo e professionale, unito a una profonda umanità che purtroppo non avevamo riscontrato in nessun’altra delle strutture a cui ci eravamo rivolti in precedenza”.

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