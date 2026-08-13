Maltempo, undicesimo giorno di allerta, ieri bufera in Costiera

Il forte vento che ha accompagnato la pioggia caduta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 agosto, sulla Costiera Amalfitana ha provocato diversi disagi, fortunatamente senza conseguenze per le persone.

Cetara: due alberi divelti, intervento dei Vigili del Fuoco

In località Cimitero, a Cetara, le raffiche hanno divelto due alberi, che sono finiti ad appoggiarsi sui cavi della rete elettrica. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, impegnati nella rimozione delle piante e nel ripristino delle condizioni di sicurezza.

Al momento non si registrano cali di tensione né interruzioni della fornitura elettrica, ma la situazione resta monitorata fino alla conclusione dell’intervento.

Viabilità: rallentamenti tra Costiera e Penisola Sorrentina

Disagi anche lungo la strada che collega la Costiera Amalfitana alla Penisola Sorrentina. Poco prima di Tordigliano, in direzione Sorrento, un albero è caduto sulla carreggiata, creando un ostacolo al transito e provocando inevitabili rallentamenti.

Oggi nuova allerta per rischio temporali

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di colore giallo valida dalle 13 alle 20 del 13 agosto su tutto il territorio regionale.

L’avviso è stato emesso sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale regionale sull’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

Sono previsti rovesci e temporali, localmente anche di moderata intensità. Il quadro meteorologico sarà caratterizzato da una marcata instabilità, con fenomeni che potrebbero svilupparsi e intensificarsi rapidamente.

Durante i temporali non sono esclusi grandine, fulmini e raffiche di vento, con possibili danni alle coperture e alle strutture maggiormente esposte.

L’allerta comprende anche un rischio idrogeologico. Tra i possibili effetti al suolo vengono segnalati allagamenti, scorrimento delle acque sulle strade, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua ed eventuali esondazioni.

Non si escludono inoltre caduta massi e frane, soprattutto nelle aree dove i terreni presentano maggiore fragilità.

L’avviso, diramato ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata regionale, raccomanda alle autorità competenti di attivare le misure previste dai rispettivi piani comunali di Protezione Civile.

Particolare attenzione viene inoltre chiesta alla tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte, in considerazione delle possibili raffiche di vento.

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