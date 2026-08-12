Salernitana: l’ex allenatore Raffaele vede la promozione diretta in B come un obiettivo raggiungibile

L’ex allenatore della Salernitana, Raffaele, ha espresso la sua opinione sul futuro della squadra granata, sottolineando come questa possa essere l’annata decisiva per la promozione diretta in Serie B. In un’intervista rilasciata a “Le Cronache”, Raffaele ha analizzato la situazione attuale della squadra e le dinamiche del campionato, evidenziando alcuni fattori che potrebbero favorire il club salernitano.

Secondo Raffaele, la Salernitana ha tutte le carte in regola per puntare alla promozione, grazie a una rosa competitiva e a un progetto tecnico solido. L’ex tecnico, che ha guidato la squadra in passato prima di essere sostituito da Serse Cosmi, ha dichiarato: “Non voglio aggiungere pressioni ulteriori, ma credo che possa essere davvero l’anno buono per i granata”. Questa affermazione mette in luce la fiducia che Raffaele ripone nel potenziale della squadra, che ha dimostrato di saper affrontare le sfide del campionato con determinazione.

Un aspetto che Raffaele ha sottolineato è la situazione delle concorrenti. In particolare, ha fatto riferimento al Bari, una delle squadre storicamente più forti del campionato, ma che attualmente si trova in difficoltà a causa delle conseguenze della retrocessione. “Vedo un Bari in ritardo e con fisiologiche difficoltà post retrocessione”, ha affermato, suggerendo che le difficoltà di altre squadre potrebbero aprire la strada alla Salernitana per un percorso più agevole verso la promozione.

Inoltre, Raffaele ha menzionato la situazione del Catania, evidenziando come alcuni eventi recenti possano compromettere la loro classifica ancor prima dell’inizio del campionato. Questo potrebbe rappresentare un ulteriore vantaggio per la Salernitana, che potrebbe così consolidare la sua posizione nella lotta per la promozione.

La Salernitana, dunque, si prepara a vivere un’altra stagione ricca di aspettative e ambizioni. Con un allenatore esperto come Cosmi al timone e una rosa che ha dimostrato buone potenzialità, il club granata potrebbe davvero realizzare il sogno della promozione diretta in Serie B. La fiducia di Raffaele è un segnale positivo per i tifosi, che sperano in un’annata memorabile.

In conclusione, la Salernitana si trova in una posizione favorevole e, se saprà sfruttare al meglio le opportunità che si presenteranno, potrebbe finalmente tornare a calcare i campi della Serie B. I prossimi mesi saranno cruciali per capire se le previsioni di Raffaele si avvereranno e se la squadra granata sarà in grado di raggiungere il traguardo tanto ambito.

*immagine da www.salernitana.it

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