Prevenzione dermatologica venerdì 10 alla spiaggia di Santa Teresa

È in programma mercoledì 8 luglio, alle ore 10.30 presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, la conferenza stampa di presentazione della campagna di prevenzione dermatologica “Ti guardo le spalle. Proteggi la tua pelle, proteggi la tua salute”.

Presentazione a Palazzo di Città

Nel corso della conferenza sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, del rettore dell’Università degli Studi di Salerno prof. Virgilio D’Antonio, del direttore generale dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona avv. Nicola Cantone, dell’assessore alla medicina territoriale e prevenzione sanitaria del Comune di Salerno dr.ssa Pasqualina Memoli, del presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno dr. Giovanni D’Angelo, della direttrice vicaria del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” dell’Università degli Studi di Salerno prof.ssa Paola Iovino, del delegato del rettore alla Terza missione e trasferimento tecnologico prof. Orlando Troisi.

Interventi

Interverranno il prof. Stefano Pepe, professore associato di Oncologia medica; il prof. Francesco Sabbatino, professore associato di Oncologia medica; il prof. Francesco De Caro, professore associato di Igiene e Medicina preventiva; la prof.ssa Serena Lembo, professore associato di Dermatologia; la dr.ssa Filomena Pennasilico, presidente AILMAG (Associazione Italiana Lotta al Melanoma “Amici di Gabriella Pomposelli”); il dr. Sossio Sessa e Vincenzo Sessa, Associazione La Solidarietà; Rosario De Feo, SISM Salerno (Segretariato Italiano Studenti in Medicina).

Venerdì 10 alla spiagga di Santa Teresa

La giornata di prevenzione dermatologica avrà luogo venerdì 10 luglio presso la spiaggia di Santa Teresa, nelle vicinanze della Sala Pasolini, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Le visite saranno in numero limitato, le prenotazioni saranno prese direttamente in loco in ordine di arrivo. La campagna nasce come iniziativa di sensibilizzazione sanitaria rivolta alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione dei tumori cutanei, con particolare attenzione al melanoma.

Il progetto nasce da una proposta del SISM Salerno – Segretariato Italiano Studenti in Medicina, insieme al gruppo di Oncologia Universitaria (OncoUnisa) del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” dell’Università degli Studi di Salerno e dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.

Patrocini e partnership

Hanno contribuito a realizzare l’iniziativa il Laboratorio di Sanità Pubblica LabSanPub dell’Università degli Studi di Salerno e della Dermatologia Universitaria, in collaborazione con l’UOC (Unità Operativa Complessa) di Dermatologia del plesso Santa Maria dell’Olmo dell’AOU (Azienda Ospedaliera Universitaria) San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.

Un ruolo determinante nella realizzazione della campagna è stato svolto dall’associazione AILMAG. Hanno contribuito alla rete organizzativa e territoriale Noi Donne Soprattutto, AIIAO, SISM Salerno insieme alle altre associazioni, realtà territoriali ed enti che hanno aderito, sostenuto, patrocinato l’iniziativa, contribuendo alla costruzione di una rete ampia tra Università, istituzioni, professionisti sanitari, studenti, volontariato e comunità locale.