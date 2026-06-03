Inaugurata la XXXV edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”

Calcio, folklore e spettacolo in un’esplosione di suoni, colori e bandiere. Martedì 2 giugno 2026, allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni (SA), si è svolta la Cerimonia di Apertura della 35ª edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni” , in programma fino a sabato 6 giugno .

“Star” della Cerimonia, presentata dal Coordinatore del Comitato Promotore, Nunzio Siani , è stato Massimo Coda , cavese doc, chiamato in veste di ospite d’onore e di testimonial a leggere il Giuramento ed a dare così ufficialmente il via all’ edizione 2026.

Il giuramento di Massimo Coda

L’ attaccante della Sampdoria , diventato quest’anno il miglior marcatore (144 reti) di tutti i tempi della Serie B , ha riscosso la meritata ovazione dal folto pubblico presente per lo storico traguardo raggiunto e per la sua prestigiosa carriera. Il calciatore ha anche firmato il pallone con cui si giocherà la finale degli Allievi ed ha donato a Giovanni Bisogno , Presidente del Comitato Promotore, la maglietta blucerchiata autografata.

La lettura del Giuramento da parte di Massimo Coda ha rappresentato il degno epilogo di una serata molto emozionante, che è stata aperta dalle ragazze dell’ ASD CSI Cava Sports – Sezione Ritmica. Sapientemente guidate dalle Maestre Elena Memoli e Chiara Spatuzzi , le bravissime fanciulle del Presidente Pasquale Scarlino hanno deliziato i presenti con una coinvolgente esibizione di ginnastica ritmica .

I Pistonieri di Santa Maria del Rovo

Immancabili protagonisti della Cerimonia sono stati anche i “Pistonieri Santa Maria del Rovo” , presieduti da Sabato Bisogno , che di anno in anno – con il loro spettacolo di fuoco e pistoni – riescono sempre a proiettare gli spettatori nel suggestivo universo del folklore cavese.

Grande entusiasmo, poi, per la festosa passerella delle 72 squadre partecipanti, che sono state “benedette” per l’occasione da SE Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni. In prima fila gli svedesi del Göteborg (Allievi), gli sloveni del Gorica (Giovanissimi) e gli spagnoli del Talentitos (Giovanissimi), che in questi giorni visiteranno i principali siti regionali di interesse culturale e paesaggistico.

La gara inaugurale Göteborg – Avellino

La Cerimonia di Apertura, conclusasi con un meraviglioso spettacolo pirotecnico, è stata preceduta dalla gara inaugurale del Torneo per la categoria Allievi – Trofeo “D’Amico”, arbitrata da Alberto Ruben Arena (CAN A-B) della Sezione di Torre del Greco (NA).

Gli svedesi del Göteborg, di ritorno al “Città di Cava de’ Tirreni” dopo il trionfo nel 2016, hanno dimostrato di fare sul serio anche in questa edizione, battendo per 2-0 l’Avellino di mister Vincenzo Fusco. Per la compagine allenata da Loke Grahn le reti sono state realizzate nel primo tempo da Carlsson, con una magistrale esecuzione su calcio di punizione, e nella ripresa da Andersson.

I risultati della prima giornata

Nell’altra partita del Girone A Cavese e Scafatese hanno pareggiato 0-0. Nel Girone B la Juve Stabia ha sconfitto 1-0 la Salernitana; pari senza reti tra Pescara e Casertana.

Nella categoria Giovanissimi – Trofeo “Gino Avella” ancora uno 0-0 tra Rappresentativa FIGC Campania e Cavese, mentre l’Avellino ha battuto gli sloveni del Gorica (1-0), la Salernitana ha superato la Gelbison (1-0) e la Juve Stabia ha dilagato contro gli spagnoli del Talentitos (7-1).

Mercoledì 3 e giovedì 4 giugno si completerà la fase eliminatoria, mentre venerdì 5 giugno sono in calendario le semifinali di tutte le categorie (Allievi, Giovanissimi, Mini Giovanissimi, Esordienti 2013, Esordienti 2014, Pulcini 2015, Pulcini 2016, Primi Calci e Piccoli Amici). Sabato 6 giugno l’apoteosi conclusiva con le 9 finali in programma, le premiazioni e la Cerimonia di Chiusura allo stadio “Simonetta Lamberti”.

I RISULTATI DI MARTEDÌ 2 GIUGNO 2026

Allievi – Trofeo D’Amico

Girone A: Cavese-Scafatese 0-0; Göteborg-Avellino 2-0

Girone B: Juve Stabia-Salernitana 1-0; Pescara-Casertana 0-0

Giovanissimi – Trofeo Gino Avella

Girone A: ND Gorica-Avellino 0-1; Salernitana-Gelbison 1-0

Girone B: Cavese-Rappresentativa FIGC Campania 0-0; Juve Stabia-Talentitos 7-1

Mini Giovanissimi – Trofeo Damarila

Girone A: Nocera Soccer-Polisportiva Rocchese 3-1; Preturo-Virtus Junior Stabia 0-13

Girone B: Piccolo Stadio Red Lions-Soccer Friends 2-2; Spes-Peluso Academy 0-4

Esordienti 2013 – Trofeo Pasqualino Lodato

Girone A: Nocera Soccer-Sanseverinese 3-1; Peluso Academy-Soccer Friends 5-0

Girone B: Polisportiva United-Spes 5-2; Campanile-Virtus Junior Stabia 2-4

Esordienti 2014 – Trofeo TE.RI.

Girone A: Millenium-Virtus Junior Stabia 0-1; Ippogrifo Sarnese-Polisportiva Rocchese 1-3

Girone B: Sanseverinese-Soccer Friends 3-0; Nocera Soccer-Academy F6 rinv.

Pulcini 2015 – Trofeo Marco Luciano

Girone A: Piccolo Stadio Red Lions-Nocera Soccer 3-10; Polisportiva Rocchese-Sanseverinese 2-6

Girone B: Soccer Friends-Olimpia Sport 0-3; Virtus Junior Stabia-Diesse 2-5

Pulcini 2016 – Trofeo IMA

Girone A: Aquilotti Cavesi-Soccer Friends rinv.; Ippogrifo Sarnese-Sanseverinese 2-3

Girone B: Piccolo Stadio Red Lions-Virtus Junior Stabia 0-18; Olimpia Sport-Castel San Giorgio 2-4

Primi Calci – Trofeo Catello Mari

Girone A: Aquilotti Cavesi-Olimpia Sport 3-2; G&G Castel San Giorgio-Virtus Junior Stabia 13-0

Girone B : Amici Calcio-Millenium 0-3 ; Piccolo Stadio Red Lions-Sanseverinese 6-0

Piccoli Amici – Trofeo Power Tech

Girone A : Aquilotti Cavesi-Polisportiva Rocchese 3-2 ; Sanseverinese-Ippogrifo Sarnese 5-4

Girone B : Piccolo Stadio Red Lions-Olimpia Sport 2-9 ; Virtus Junior Stabia-Calcio Amici 3-0

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