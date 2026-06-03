Truffa superbonus, GdF sequestra 240.000€ a impresa edile di Vallo

Nei giorni scorsi, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto del reato, anche per equivalente, nei confronti di un’impresa operante nel settore edile.

Il provvedimento, eseguito dai militari della Compagnia di Agropoli, è scaturito all’esito di un controllo effettuato su un immobile il cui proprietario aveva ottenuto il cd. “superbonus

110%” richiesto per lavori di ristrutturazione (adeguamento sismico ed efficientamento

energetico).

Le indagini eseguite dalle Fiamme Gialle, unitamente al Reparto Carabinieri Forestali di

Vallo della Lucania, hanno permesso di accertare che i crediti acquisiti erano privi di titolo

poiché le opere realizzate (abbattimento e ricostruzione dell’immobile) non rientravano nel

novero di quelli che consentivano l’accesso ai vantaggi del superbonus.

Per garantire il recupero delle somme indebitamente percepite, su richiesta di questa

Procura, il Gip del Tribunale alla sede ha emesso un decreto di sequestro preventivo del

profitto del reato, per un importo complessivo di oltre 240.000 euro, corrispondente alla

quantità dei crediti acquisiti.

La somma, sia in via diretta che per equivalente è stata interamente sottoposta a sequestro.

Si precisa che il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e che il

provvedimento cautelare eseguito non comporta alcun giudizio di responsabilità definitivo,

essendo sottoposto al vaglio dei giudici competenti nelle fasi ulteriori del procedimento

penale, e comunque è sempre impugnabile dinanzi al Tribunale del Riesame.

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