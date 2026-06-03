Salerno Letteratura, non ci sarà Erri De Luca, lo scrittore paga la sua posizione su Gaza

Il Festival Salerno Letteratura, in programma dal 13 al 20 giugno, non si aprirà con la prolusione di Erri De Luca.

La direzione del festival ha deciso di escludere lo scrittore, inizialmente scelto per inaugurare la manifestazione, dopo le sue recenti dichiarazioni su Israele, sionismo e il termine “genocidio” riferite al conflitto in corso a Gaza. La notizia è riportata da Il Mattino.

A spiegare la decisione è il condirettore artistico del festival, Gennaro Carillo: «La prolusione in un primo momento avrebbe dovuto tenerla Erri De Luca, autore molto letto e altrettanto amato. Ma la prolusione implica una certa identità di vedute con chi te le commissiona, quanto meno rispetto alla più tragica delle evidenze, i morti civili di Gaza».

Carillo sottolinea che l’apertura del festival «detta la linea» dell’intera rassegna e che, per questo motivo, si è preferito «riconsiderare la decisione originaria, anche per evitare strumentalizzazioni». Nessuna censura, precisa: «De Luca era invitato comunque, seppure in altra sezione, ma ha preferito declinare».

Le dichiarazioni di Erri De Luca

Lo scrittore, il 26 maggio scorso, in un’intervista all’ANSA, aveva espresso una posizione articolata sul termine sionismo: «Sionismo è diventato un termine dispregiativo per la politica di Israele. Invece per me è quel movimento politico che ha operato per la costituzione dello Stato di Israele. Sionista è chi crede a questo diritto. Sionismo non è espansionismo, che invece lo tradisce».

De Luca aveva poi risposto a chi gli contestava di non utilizzare la parola “genocidio” per descrivere la situazione a Gaza: «Non uso questo termine per definire la distruzione di vite umane in un conflitto che si svolge dentro centri abitati. A Gaza, la popolazione civile è stata continuamente spostata, costretta a essere profuga. Un genocidio l’avrebbe lasciata sul posto. Oppure estendiamo la parola genocidio alle battaglie di Rakka, Mosul, Mariupol, Aleppo».

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