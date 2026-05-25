Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, presentazione mercoledì 27

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Redazione Gazzetta di Salerno
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Mercoledì 27 maggio 2026 , alle ore 18.30 , presso l’ Hotel Victoria Maiorino di Cava de’ Tirreni (SA), si terrà la conferenza stampa di presentazione della 35ª edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni” , in programma dal 2 al 6 giugno 2026 sui campi di Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore, Roccapiemonte e Mercato San Severino.

72 formazioni in rappresentanza di 4 Paesi, 9 categorie, 135 partite in calendario, 9 campi di gioco e 11 trofei in palio: sono i numeri di questa edizione , i cui protagonisti saranno come sempre tantissimi giovani calciatori e varie squadre di blasone del panorama nazionale ed internazionale.

Tutti i dettagli della 35ª edizione , unitamente al nome del testimonial , saranno rivelati in occasione della conferenza stampa di presentazione, alla quale interverranno:
Roberto Fabbricatore , Vicesindaco di Roccapiemonte;
Carmine Zigarelli , Presidente del Comitato Regionale Campania FIGC – LND;
Roberto Ronga , Presidente della Sezione AIA di Salerno;
Carmine La Mura , Presidente della Sezione AIA di Nocera Inferiore;
Clemente Filippi , Direttore Generale della Cavese;
Sabato D’Amico , Amministratore Delegato di D&D Italia – D’Amico;
Giovanni Bisogno , Presidente Comitato Promotore Torneo Internazionale “Città di Cava de’ Tirreni”;
Nunzio Siani , Coordinatore Comitato Promotore Torneo Internazionale “Città di Cava de’ Tirreni”.

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