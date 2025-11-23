“Vinci la partita con la prevenzione”. Insieme in campo ” per promuovere la Salute Maschile dei giovanissimi.

Nella giornata di lunedì 24 novembre, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 i giovani iscritti all’Associazione Sportiva Salerno Rugby, presieduta da Giuseppe Forestiero, aventi un ‘età compresa tra i 14 e i 18 anni, potranno sottoporsi ad una visita uro-andrologica gratuita eseguita dal dottor Antonio Brando, Urologo, presso la sede di Mercato San Severino dell’associazione di volontariato “La Solidarietà”. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto rotariano “Salute Maschile: Vinci la partita con la prevenzione”, promosso dal “Rotary Club Vallo della Lucania – Cilento” , presieduto da Attilio Bianco, in collaborazione con la “Fondazione Fioravante Polito”, presieduta da Davide Polito, e con le associazioni sportive del territorio provinciale come, in questa giornata, con l’ Associazione Sportiva Salerno Rugby , presieduta da Giuseppe Forestiero, i cui atleti si allenano sul campo di rugby di Ciorani di Mercato San Severino, in Via Nocelleto. Il dottor Brando, Past Governor del “Distretto Rotary 2101”, ha ideato questo progetto con l’intento di educare i giovani alla prevenzione:” Secondo le statistiche un ragazzo su quattro non è andato mai dall’urologo e noi vogliamo offrire ai ragazzi dai 14 ai 18 anni una visita andrologica, con valutazione ecografica. In questa fascia di età c’è una grande incidenza di patologie andrologiche quali il varicocele, l’idrocele, la fimosi, il testicolo retrattile, il tumore del testicolo. Insegniamo anche ai ragazzi ad eseguire correttamente l’autopalpazione del testicolo. Il progetto, che è nato nel Cilento, una terra legata alla “Dieta Mediterranea”, che raccomandiamo ai giovani di seguire dopo la visita, sta interessando anche altri comuni della nostra provincia: abbiamo già organizzato un incontro con le società calcistiche del Comune di Giffoni Valle Piana nell’ambito del “Giffoni Film Festival”. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere un numero minimo di 400 ragazzi schedulati per poi organizzare, in primavera, una presentazione dei dati raccolti alla presenza del Presidente della “Federazione Gioco Calcio”, Gabriele Gravina, per lanciare questo progetto di prevenzione andrologica sul territorio nazionale”. (foto di Armando Cerzosimo).

Aniello Palumbo

