“Vinci la partita con la prevenzione”. Insieme in campo ” per promuovere la Salute Maschile dei giovanissimi.

Di
Aniello Palumbo
-
articoli natalizi, decorazioni, piatti e stoviglie per Natale, fiocchi e ghirlande, arredo natalizio a prezzi scontati su IdeaCasapiu.it
alberi di Natale sintetici da 180 cm a 270 cm. con led e decorazioni a prezzi scontati su IdeaCasapiu.it
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.

Nella giornata di lunedì 24 novembre, dalle ore 15,00 alle ore 18,00  i giovani iscritti all’Associazione Sportiva Salerno Rugby, presieduta da Giuseppe Forestiero, aventi un ‘età compresa tra i 14 e i 18 anni, potranno sottoporsi ad una visita uro-andrologica gratuita eseguita dal dottor Antonio Brando, Urologo,  presso la sede di Mercato San Severino dell’associazione di volontariato “La Solidarietà”. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto rotariano  “Salute Maschile: Vinci la partita con la prevenzione”, promosso  dal “Rotary Club Vallo della Lucania – Cilento” , presieduto da  Attilio Bianco, in collaborazione con la “Fondazione Fioravante Polito”, presieduta da Davide Polito, e con le associazioni sportive del territorio provinciale come, in questa giornata, con l’ Associazione Sportiva Salerno Rugby , presieduta da Giuseppe Forestiero, i cui atleti si allenano sul  campo di rugby di   Ciorani di Mercato San Severino, in Via Nocelleto. Il dottor Brando, Past Governor del “Distretto Rotary 2101”,  ha ideato questo progetto con l’intento di educare i giovani alla prevenzione:” Secondo le statistiche un ragazzo su quattro non è andato mai dall’urologo e noi vogliamo offrire ai ragazzi dai 14 ai 18 anni una visita andrologica, con valutazione ecografica. In questa fascia di età c’è una grande incidenza di patologie andrologiche quali il varicocele, l’idrocele, la fimosi, il testicolo retrattile, il tumore del testicolo. Insegniamo anche ai ragazzi ad eseguire correttamente l’autopalpazione del testicolo. Il progetto, che è nato nel Cilento, una terra legata alla “Dieta Mediterranea”, che raccomandiamo ai giovani di seguire dopo la visita, sta interessando anche altri comuni della nostra provincia: abbiamo già organizzato un incontro con le società calcistiche del Comune di Giffoni Valle Piana nell’ambito del “Giffoni Film Festival”. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere un numero minimo di 400 ragazzi schedulati per poi organizzare, in primavera, una presentazione dei dati raccolti alla presenza del Presidente della “Federazione Gioco Calcio”, Gabriele Gravina, per lanciare questo progetto di prevenzione andrologica sul territorio nazionale”. (foto di Armando Cerzosimo).

Aniello Palumbo

 

 

 

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE