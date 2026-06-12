Passaggio di Consegne di 11 Club Rotaract della “Zona dei Castelli” del “Distretto 2101” all’Hotel Scapolatiello di Cava dè Tirreni.

“Creiamo un impatto duraturo” è il motto del nuovo Presidente Internazionale del Rotary, il nigeriano Olayinka H. Babalola, che è stato ricordato dalla Rappresentante Distrettuale Rotaract del “Distretto 2101”, Maria Amelia Castagnaro, in occasione della tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne”, tenutasi nel grande giardino di “Villa Scapolatiello” di Cava de’ Tirreni, che ha visto protagonisti undici nuovi presidenti dei Club Rotaract della “Zona dei Castelli” che hanno ricevuto il collare e lo spillino dai Past President dei rispettivi Club di appartenenza: Francesca Laudisio “Rotaract Club Salerno”; Arianna Carannante “Rotaract Club Sala Consilina”; Mattia Manzo “Rotaract Club Campus Salerno Nord dei Due Principati”; Valeria Dente “Rotaract Club Salerno Duomo”; Antonio Giannetti “Rotaract Club Paestum”; Camillo Passaro “Rotaract Club Vallo della Lucania Cilento”; Debora Glielmi “Rotaract Club Campagna Valle del Sele”; Sonia Cervasio “Rotaract Club Sant’Angelo dei Lombardi-Hirpinia Goleto”; Gianpiero Abenante “Rotaract Club Battipaglia”; Emanuela Vastola “Rotaract Club Salerno Est”; Federico Arconi “Rotaract Club Eboli”. La Rappresentante Distrettuale Rotaract, Maria Amelia Castagnaro, ha ricordato che nel “Distretto 2101” vi sono 54 “Club Rotaract”, divisi in quattro zone, e presentato le nuove linee guida che orienteranno il cammino dei nuovi presidenti e di tutti i soci rotaractiani nel corso del nuovo anno sociale:” Ci impegneremo molto per creare un impatto duraturo sul territorio, come dice anche il presidente internazionale del Rotary, lavorando sulle nostre comunità con l’aiuto e la sinergia di tutti i soci dei Club ai quali starò affianco. Tanti i progetti che metteremo in campo: quelli sulla valorizzazione del territorio, anche sotto l’aspetto dell’arte e della cultura; quelli previsti nell’ambito medico e della salute ed anche un progetto rientrante nell’ambito dell’azione internazionale che probabilmente svolgeremo sul territorio africano. Continueremo, insieme ai Club Rotary, il progetto distrettuale “Rise Against Hunger” che consiste nel confezionare scatole contenenti pasti annuali per i bambini delle scuole in Africa. Naturalmente lavoreremo insieme ai soci dei Club Rotary e ai soci dei Club Interact: siamo tutti parte di un’unica famiglia rotariana”. La Rappresentante Distrettuale Castagnaro ha annunciato che il Delegato Rotary per il Rotaract, Attilio Leonardo, ha voluto attuare un cambiamento:” Per ognuna della quattro zone del “Distretto 2101” ci sarà un Delegato Rotary per il Rotaract: per la “Zona dei Castelli” sarà Vincenzo Romolo. Per quanto concerne invece il Consiglio Distrettuale del Rotaract ci saranno il Delegato di Zona, Francesca Carpinelli, e i Segretari di Zona Giuseppe Damiani e Francesco Vitale”. Dopo l’esecuzione degli inni, i Prefetti: Francesca Capece (Rotaract Club Salerno Est) e Mariano Melchionda (Rotaract Club Campus dei Due Principati) hanno ringraziato e presentato le tante autorità rotariane e rotaractiane presenti e dato la parola alla presidente uscente del “Rotaract Club Salerno”, Roberta Palumbo, che nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di fare Service:” Che non è fare beneficenza, ma significa mettere le proprie competenze professionali, il proprio tempo, al servizio degli altri, della propria comunità: in quest’anno rotaractiano abbiamo camminato tutti insieme in una direzione comune, condividendo un percorso che ci ha consentito di realizzare tanti progetti”. La Presidente uscente Roberta Palumbo ha consegnato il collare e lo spillino di presidente alla nuova presidente del “Rotaract Club Salerno”, Francesca Laudisio che, emozionata, ha ricordato di essere stata, dieci anni fa, presidente dell’Interact Club Salerno:” Questo cammino interactiano e rotaractiano mi ha aiutato tanto nel mio percorso di crescita personale e mi ha consentito di creare legami che dureranno per sempre”. La Presidente Francesca Laudisio ha presentato il suo Consiglio Direttivo composto da: Past President Roberta Palumbo; Vice Presidente: Valentina Palumbo; Segretari: Elisabetta Di Maio e Michele Modesto; Tesoriere: Francesco Avallone; Prefetto: Gennaro Petraglia ed Emilia Maiorano. Consigliere: Enrico Fioretto. Secondo Club ad effettuare il Passaggio di Consegne è stato il “Rotaract Club Sala Consilina – Vallo di Diano”. A ricevere il collare dal Past President Giuseppe Damiani è stata la nuova Presidente Arianna Carannante che ha presentato il suo nuovo Consiglio Direttivo: Past President Giuseppe Damiani; Prefetto: Carmine Barba; Segretario: Mario Carannante; Tesoriere: Sara Rivellese; Vice Presidente / Delegato Pubbliche Relazioni: Giovanni Votta; Formatore: Alex Alfisi; Consigliere: Filippo Casale. Il nuovo Presidente del “Rotaract Club Campus Salerno dei Due Principati”, Mattia Manzo, ha ricevuto il collare dal Past President Vincenzo Guglielmelli. Il neopresidente ha presentato il suo Consiglio Direttivo: Past President: Vincenzo Guglielmelli; Vice Presidente: Alessio Bonadies; Segretario: Carmine De Paola; Tesoriere: Giusy Palmieri; Prefetto: Mariano Melchionda; Consigliere Azione Interna: Benedetta Sessa. Consiglieri: Massimo Colombis e Corrado di Gaeta. La nuova Presidente del “Rotaract Club Salerno Duomo”, Valeria Dente, ha ricevuto il collare dalla Past President Federica Romano e presentato il suo Consiglio Direttivo: Past President: Federica Romano; Vice Presidente: Roberta Bifolco; Segretario: Francesca Grimaldi; Tesoriere: Diego Fileno; Prefetto: Antonella Procida. Consiglieri: Andrea Dente, Alessia Maratia, Antonio Donato, Marco Vitale, Annamaria Procida, Maria Rosaria Flora Ferrara. Il nuovo Presidente del “Rotaract Club Paestum”, Antonio Giannetti, ha ricevuto il collare dalla Past President Denise Malandrino. Il presidente Giannetti ha presentato il suo nuovo Consiglio Direttivo: Segretario e Vice Presidente: Gennaro D’Amico; Prefetto: Antonia Cammarano; Tesoriere e Past President: Denise Malandrino. Consiglieri: Marco Abbate e Ludovica Scarfò. Il nuovo Presidente del “Rotaract Club Vallo della Lucania- Cilento”, Camillo Passaro, ha ricevuto il collare dal Past President Dario Speranza. Il Presidente Passaro ha presentato il suo Consiglio Direttivo: Past President: Dario Speranza; Vicepresidente: Sofia Botti; Segretario: Giuseppe Lombardi; Tesoriere: Remo Ricco; Prefetto Alessandro Fede. Consiglieri: Paola Reielli, Carmela Sodano, Arianna Nese, Emanuele De Luca. La nuova Presidente del “Rotaract Club Campagna Valle del Sele” Debora Glielmi, ha ricevuto il collare dalla Past President Federica Barone. La Presidente Glielmi ha presentato il suo nuovo Consiglio Direttivo: Vice Presidente Angela Ruggia; Past President/Segretario Federica Barone; Tesoriere Bruna Luongo; Prefetto Gerardo Pio Iannece; Delegato Pubbliche Relazioni Donato De Vita. Consigliere Elvira Calò. La nuova Presidente del “Rotaract Club Sant’Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto”, Sonia Cervasio, ha ricevuto il collare dal Past President Raffaele Michele Nicastro. La Presidente Cervasio ha presentato il suo Consiglio Direttivo: Past President Raffaele Michele Nicastro; Vice Presidente: Giuseppe Rossi; Segretario: Angelo Di Pietro; Tesoriere: Francesca Rossi; Prefetto: Jacopo Sallicandro; Delegato Pubbliche Relazioni: Domenico Iuni. Consiglieri: Raffaele Nicastro, Gerardo Di Santo. Il nuovo Presidente del “Rotaract Club Battipaglia”, Gianpiero Abenante, ha ricevuto il collare dal Past President Antonio Tortora. Il nuovo presidente Abenante ha presentato il suo nuovo Consiglio Direttivo: Past President: Antonio Tortora; Vice Presidente: Francesco Crudele; Tesorieri: Emanuele Salzillo e Pio Fontana; Prefetto: Miriana Di Feo; Segretari: Mariapaola Balestrieri e Mario Pesce; Delegato P.R. Vera Abenante. Consiglieri: Vittorio D’Andrea, Anna Maria Iodice, Dora Crudele. Il nuovo Presidente del “Rotaract Club Salerno Est” Emmanuela Vastola, ha ricevuto il collare dalla Past President Giovanna Morea. La neopresidente Vastola ha presentato il suo nuovo Consiglio Direttivo: Vice Presidente: Francesca Zampaglione; Past President: Giovanna Morea; Tesoriere: Agostino Sabatino; Segretari: Alessia Aliberti e Giuliano Indelli; Prefetto e Delegato Pubbliche Relazioni: Francesca Capece. Consiglieri: Aldo Addesso, Francesca Carpinelli, Giuseppe Di Stasi, Wanda Maio. La Past President Giovanna Morea ha anche spillato due nuove socie del Club: Anna Maria Carpinelli e Maria Rosa Lambiase. Il nuovo Presidente del “Rotaract Club Eboli” Federico Arconi, ha ricevuto virtualmente il collare, essendo collegato da remoto, dal Past President Dario Panico. Il nuovo Presidente Arconi ha presentato il suo nuovo Consiglio Direttivo: Vice Presidente: Daniele Del Guercio; Past President: Dario Panico; ⁠Segretario: Pietro Paolo Melella; Tesoriere: Amedeo Fine; Prefetto: Roberta De Leo; Consigliere Delegato PR: Margherita Cicalese. Consigliere: Flora Cassese. Tutti i presidenti hanno ricordato emozionati i valori fondanti del Rotaract: l’amicizia, la solidarietà, la leadership sottolineando la grande forza del Rotaract che è stata evidenziata anche dal Presidente Federico Arconi del “Rotaract Club Eboli” che, mutuando una celebre frase tratta da “Il libro della giungla” di Rudyard Kipling, ha affermato:” La forza del Rotaract è nei suoi soci e la forza di ogni socio è nel Rotaract”. Il Presidente della Commissione Distrettuale Rotary per il Rotaract, per l’anno rotariano 2025 – 2026, Luca Brando, ha portato i saluti del Governatore Angelo Di Rienzo e ricordato i tanti eventi organizzati dai Club Rotaract della “Zona dei Castelli”:” Un anno ricco di iniziative e di progetti realizzati, grazie ai quali molti Club hanno ricevuto dei riconoscimenti nell’ultima assemblea distrettuale. Auguro ai nuovi presidenti di prendere per mano i soci dei propri Club e portarli nel Servizio”. Il Rappresentante Rotaract Eletto del “Distretto 2101” per l’anno 2026/2027 Gianmauro Di Lauro, ha augurato a tutti i nuovi presidenti di vivere “un anno a tutto cuore”. Il Delegato di Zona Rotary per il Rotaract, Vincenzo Romolo, ha portato i saluti del Governatore Eletto Giuseppe Nardini e invitato i nuovi presidenti a fare squadra:” Non esiste un uomo solo al comando, ma un Club, una squadra. Non bisogna lasciare nessuno indietro. Dobbiamo avere il coraggio di fare la differenza, di fare qualcosa in più, di guardare oltre, per creare progetti importanti che lascino una traccia e che abbiano un impatto sul territorio”. All’interno dei Club Rotaract, negli anni, sono nati anche degli amori. Tante le coppie che si sono conosciute grazie al Rotaract. Durante il Passaggio delle Consegne degli undici Club Rotaract della “Zona dei Castelli” per la prima volta è stata fatta anche una proposta di matrimonio: il trentatreenne socio e nuovo Segretario del “Rotaract Club Salerno Est”, Giulio Indelli, come un prode cavaliere d’altri tempi, si è inginocchiato di fronte alla sua futura sposa, la nuova Presidente del “Rotaract Club Salerno Est” , Emmanuela Vastola, conosciuta proprio in occasione di un passaggio di consegne di cinque anni fa, e offrendole l’anello le ha chiesto di sposarlo. Naturalmente Emmanuela, emozionata, ha apprezzato il gesto romantico del suo futuro sposo ed ha risposto:” Per sempre sì!”. (Foto di Fabio Donadeo).

Aniello Palumbo.