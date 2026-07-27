Pesci mordono bagnanti in Cilento

Due episodi nel giro di tre giorni, entrambi nelle acque del Cilento, hanno portato al ferimento di altrettanti bagnanti, colpiti al polpaccio mentre erano in mare e costretti a ricorrere alle cure mediche per significative perdite di sangue.

Pesce balestra o barracuda?

L’ultimo caso si è verificato a Palinuro, nella zona delle Saline, dove un uomo di 76 anni ha riportato una ferita profonda al polpaccio. Il bagnante è riuscito a raggiungere la riva ed è stato assistito dai bagnini, che hanno prestato le prime cure in attesa dei sanitari. Successivamente è stato affidato al presidio di emergenza territoriale per le medicazioni.

Pochi giorni prima, a Pioppi, un turista svizzero di 55 anni era stato soccorso per una lesione analoga, anche lui al polpaccio, con una copiosa perdita di sangue. L’uomo, che segue una terapia anticoagulante, è stato trasferito in ospedale per le cure necessarie.

Indagini in corso: nessuna certezza sulla specie

Al momento non è stata identificata la specie responsabile dei due episodi. Tra le ipotesi al vaglio degli esperti figurano alcune specie tropicali ormai sempre più presenti nel Mediterraneo, come il pesce balestra o il barracuda, ma non ci sono elementi sufficienti per attribuire con certezza i morsi a un animale specifico.

Ulteriori accertamenti sono in programma per chiarire la dinamica e individuare la causa dei ferimenti.

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