Rottamazione quinquies in Campania: un aiuto per le famiglie

In un contesto economico sempre più complesso, la Regione Campania ha deciso di introdurre la rottamazione quinquies dei tributi regionali, una misura che ha suscitato entusiasmo tra i consiglieri regionali di Forza Italia, Roberto Celano e Mimì Minella. I due politici hanno espresso la loro soddisfazione per l’accoglimento della proposta da loro avanzata, sottolineando l’importanza di tale iniziativa per le famiglie campane.

La rottamazione quinquies rappresenta un’opportunità significativa per i cittadini che si trovano in difficoltà economica a causa della pandemia e della crisi economica globale. Questa misura consentirà di sanare debiti pregressi con la Regione, offrendo la possibilità di pagare le imposte dovute in modo agevolato. Celano e Minella hanno evidenziato come questa iniziativa possa rappresentare una boccata d’ossigeno per molte famiglie, permettendo loro di liberarsi da oneri fiscali che gravano pesantemente sui bilanci domestici.

L’inserimento della rottamazione quinquies nel provvedimento di assestamento di bilancio della Regione Campania è stato accolto con favore non solo dai due consiglieri ma anche da un ampio ventaglio di cittadini e associazioni che da tempo chiedevano misure concrete per alleviare la pressione fiscale. La proposta, presentata formalmente al presidente della Regione, Roberto De Luca, trova la sua genesi nelle difficoltà economiche che molte famiglie stanno affrontando, aggravate dalla crisi sanitaria ed economica degli ultimi anni.

Con questa misura, la Regione Campania si pone l’obiettivo di incentivare il recupero delle entrate tributarie, ma anche di sostenere le famiglie in un momento di grande difficoltà. La rottamazione quinquies, infatti, non solo offre la possibilità di estinguere debiti, ma si inserisce anche in un più ampio contesto di politiche fiscali volte a promuovere la ripresa economica del territorio. Celano e Minella hanno ribadito che la rottamazione è un passo necessario per favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie, contribuendo così a una maggiore equità fiscale.

I dettagli specifici della rottamazione quinquies, come le scadenze e le modalità di adesione, saranno resi noti nei prossimi giorni, ma i consiglieri hanno già anticipato che saranno previste condizioni favorevoli per le famiglie e per coloro che si trovano in situazioni di particolare disagio economico. Questo approccio mira a garantire che la misura sia accessibile a tutti, senza lasciare indietro nessuno.

In sintesi, l’accoglimento della proposta di rottamazione quinquies rappresenta un passo importante per la Regione Campania, non solo per il recupero delle entrate, ma anche per il sostegno alle famiglie in difficoltà. Con iniziative come questa, la Regione dimostra di essere attenta alle esigenze dei cittadini, cercando di fornire risposte concrete in un momento di grande incertezza economica.

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