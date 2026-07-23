Omicidio Luca Esposito, autopsia non chiarisce dinamica dei fatti

“Sfissia meccanica violenta”: sarebbe questa, secondo quanto apprende l’Ansa, la causa della morte di Luigi “Luca” Esposito, il giornalista 53enne ritrovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. Una definizione che rimanda a un soffocamento provocato da compressione del collo o delle vie aeree, dunque a un’azione violenta compatibile con strangolamento o strozzamento.

Una dinamica ancora non definita

Nonostante l’autopsia, il quadro non è ancora completo: la Procura ha disposto ulteriori accertamenti per chiarire diversi punti rimasti aperti.

Tra questi, uno dei più delicati: stabilire se il corpo sia stato bruciato quando Esposito era ancora vivo oppure dopo la morte. Un elemento decisivo per ricostruire la sequenza dell’aggressione.

Sul cadavere sono state riscontrate numerose fratture, soprattutto alle costole. Anche in questo caso, però, la natura delle lesioni è in fase di accertamento: non è ancora chiaro se siano compatibili con un pestaggio o se possano essere conseguenza dell’esposizione al fuoco e delle alte temperature.

Identità da confermare scientificamente

Questa mattina una delle sorelle è stata convocata per il prelievo del Dna, necessario per il confronto con quello della vittima. Si tratta di un passaggio formale ma indispensabile: l’identità di Esposito, infatti, non è stata ancora certificata scientificamente.

Le protesi dentarie risultano compatibili con quelle indicate dall’odontotecnico che lo aveva in cura, ma la Procura vuole una conferma definitiva prima di chiudere questo aspetto dell’indagine.

Un’indagine complessa

Il supplemento di accertamenti medico-legali dovrà ora chiarire: la causa esatta della morte e la dinamica dell’asfissia; il momento della combustione rispetto al decesso; la natura delle fratture; la ricostruzione completa dell’identità.

Un quadro che conferma la complessità del caso e la necessità di ulteriori riscontri tecnici prima di definire con precisione cosa sia accaduto nelle ore che hanno preceduto la morte del giornalista.

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