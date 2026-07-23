Inquinamento mare, Legambiente, a Salerno situazione più critica

La situazione più critica è stata rilevata nella provincia di Salerno, dove la maggior parte dei punti campionati ha superato i limiti di legge.

Continuano le criticità al sistema di depurazione della Campania. È necessario intervenire al più presto per efficientare gli impianti e garantire che tutta la cittadinanza sia servita da una rete fognaria adeguata.