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Inquinamento mare, Legambiente, a Salerno situazione più critica

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Redazione Gazzetta di Salerno
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Com’è davvero lo stato di salute del mare in Campania?
I dati del monitoraggio 2026 di Goletta Verde raccontano una realtà che richiede interventi concreti.
Su 31 punti campionati lungo le coste di Napoli, Caserta e Salerno:
16 sono risultati entro i limiti di legge
15 oltre i limiti, quasi tutti in corrispondenza delle foci di fiumi e canali, un segnale che le criticità del sistema di depurazione sono ancora diffuse.
Un altro dato preoccupante riguarda l’informazione ai cittadini:
Nell’88% dei punti monitorati mancavano i cartelli con le informazioni sulla qualità delle acque di balneazione.
La situazione più critica è stata rilevata nella provincia di Salerno, dove la maggior parte dei punti campionati ha superato i limiti di legge.
Continuano le criticità al sistema di depurazione della Campania. È necessario intervenire al più presto per efficientare gli impianti e garantire che tutta la cittadinanza sia servita da una rete fognaria adeguata.
Da 40 anni Goletta Verde monitora lo stato di salute del nostro mare: non assegna “patenti di balneabilità”, ma individua le situazioni critiche per chiedere interventi concreti e tutelare ambiente, salute e diritto a un mare pulito.
Sfoglia il carosello per conoscere i dati, le aree monitorate e i risultati del monitoraggio in Campania.

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