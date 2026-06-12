Frecciarossa Milano-Sapri, la Regione conferma impegno

“Esprimo apprezzamento per la conferma dell’impegno della Regione Campania sul collegamento Frecciarossa Milano–Sapri, un servizio strategico per il Cilento, il Golfo di Policastro e per l’intera fascia meridionale della regione”.

È quanto dichiara il Consigliere regionale del Partito Democratico e Presidente della Commissione Bilancio Corrado Matera, che sottolinea: “Si tratta di un’iniziativa nata da una mia proposta nel 2017, da Assessore al Turismo, con una visione di integrazione tra turismo e mobilità per rafforzare l’accessibilità delle aree a vocazione turistica della Campania. Fu così approvata una delibera che inseriva il potenziamento dei collegamenti ferroviari tra le azioni strategiche per la valorizzazione turistica del territorio. L’impostazione era chiara: senza accessibilità e collegamenti efficienti non c’è sviluppo turistico reale”.

Dal 2017 il servizio è stato progressivamente consolidato nella programmazione regionale della mobilità turistica, diventando uno strumento stabile per collegare le destinazioni cilentane ai principali bacini turistici del Centro-Nord, rafforzare la competitività del territorio e favorire una mobilità più sostenibile.

“Un ringraziamento alla Giunta regionale della Campania -conclude Matera- per l’attenzione confermata a un servizio fondamentale per la crescita e la coesione dei territori”.