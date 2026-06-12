Home Cultura e Società Ambiente Ritorna il servizio Spazzamare a Salerno: presentazione ufficiale al Porto Marina d’Arechi

Ritorna il servizio Spazzamare a Salerno: presentazione ufficiale al Porto Marina d’Arechi

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Redazione Gazzetta di Salerno
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Il servizio Spazzamare di Salerno Pulita è pronto a tornare operativo per il terzo anno consecutivo, con una presentazione ufficiale programmata per sabato 13 giugno alle ore 9:30 presso il Porto Marina d’Arechi. L’evento vedrà la partecipazione del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, e rappresenterà un’importante occasione per illustrare le modalità di intervento e i risultati raggiunti negli anni precedenti.

Il servizio Spazzamare è stato introdotto per garantire la pulizia e la salvaguardia del litorale salernitano, un’area di grande valore ambientale e turistico. Nel corso degli anni, ha dimostrato di essere un intervento fondamentale per la manutenzione delle spiagge e per la promozione di un’immagine positiva della città, contribuendo a mantenere il mare e le coste salernitane in condizioni ottimali.

Durante la presentazione, il sindaco De Luca avrà l’opportunità di illustrare i dettagli del servizio, che prevede interventi regolari di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle aree costiere. Sarà anche l’occasione per discutere delle novità introdotte per migliorare l’efficacia del servizio e per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della tutela ambientale.

La scelta di riprendere il servizio in un anno come questo, caratterizzato da sfide economiche e ambientali, sottolinea l’impegno dell’amministrazione comunale verso la sostenibilità e la qualità della vita dei cittadini. La pulizia delle spiagge non è solo un aspetto estetico, ma rappresenta anche una necessità per la salute pubblica e per la conservazione degli ecosistemi marini.

Il Porto Marina d’Arechi, sede della presentazione, è simbolo di un turismo di qualità e sostenibile, e ospiterà dunque un evento che mira a coinvolgere non solo le istituzioni ma anche i cittadini e gli operatori del settore. La partecipazione della comunità è fondamentale per il successo di iniziative come Spazzamare, che richiedono una collaborazione attiva per mantenere il territorio pulito e vivibile.

In conclusione, il ritorno del servizio Spazzamare rappresenta un passo significativo per Salerno, che continua a puntare sulla valorizzazione delle proprie risorse naturali e sulla promozione di un ambiente sano e accogliente per residenti e turisti. La cittadinanza è invitata a partecipare alla presentazione per scoprire di più sulle attività programmate e sulle modalità di coinvolgimento diretto nella salvaguardia del patrimonio ambientale locale.

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