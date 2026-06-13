Le Origini – Teogonia Greca: da Caos a Eros, installazione a Trentinara

Manca ormai pochissimo a un appuntamento destinato a lasciare un segno nel panorama culturale del territorio.

Sabato 13 giugno 2026, alle ore 19:30, la suggestiva Terrazza degli Innamorati di Trentinara (in provincia di Salerno) ospiterà la presentazione di “Le Origini – Teogonia Greca: da Caos a Eros”, la nuova straordinaria installazione di arte contemporanea realizzata dal maestro Fernando Mangone.

L’opera si propone non solo come elemento artistico da contemplare, ma come un’esperienza immersiva capace di creare un dialogo profondo tra materia, mito e paesaggio. Un percorso alle radici della cultura mediterranea, attraverso le suggestioni del Cilento e la forza evocativa di uno dei luoghi più simbolici del territorio.

“Le Origini” racconta una visione: costruire il futuro attraverso la bellezza, la cultura e la valorizzazione dell’identità dei luoghi. Un progetto che unisce memoria e contemporaneità, trasformando lo spazio pubblico in un luogo di incontro, emozione e riflessione.

L’Amministrazione comunale di Trentinara esprime grande soddisfazione per il compimento di un percorso che rafforza il ruolo del borgo come protagonista nel panorama dell’arte e della cultura, promuovendo una nuova idea di sviluppo fondata sulla valorizzazione del patrimonio e sulla capacità di generare bellezza.

La cittadinanza, gli operatori culturali e tutti coloro che desiderano vivere questo momento speciale sono invitati a partecipare.