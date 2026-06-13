Amalfi, si insedia la nuova giunta Milano

Varata ad Amalfi la nuova Giunta Comunale che affiancherà il Sindaco Daniele Milano nella gestione amministrativa della Città per i prossimi cinque anni.

La nuova Giunta

A comunicare i nominativi degli Assessori – Matteo Bottone, che assume anche l’incarico di vicesindaco, Francesco De Riso, Francesca Gargano e Enza Cobalto – è stato lo stesso primo cittadino nel corso della seduta di consiglio comunale svoltasi ieri sera presso il Salone Morelli di Palazzo San Benedetto.

Linee programmatiche

Il Sindaco di Amalfi nella seduta di insediamento del consiglio (qui una sintesi video) dopo le operazioni di rito legate alla nomina dei componenti della commissione elettorale, ha proceduto ad indicare le linee programmatiche elencando tra l’altro gli interventi pubblici già realizzati così come quelli in via di completamento. Tra questi l’ammodernamento del plesso scolastico e il completamento dei lavori di restyling di Piazza Municipio che sarà a breve inaugurata.

Lavori in programma

«Abbiamo già avviato una serie di interventi in particolare per la realizzazione di opere per il miglioramento dell’accoglienza e l’organizzazione degli sbarchi e degli imbarchi sul Molo Cassone – ha spiegato il Primo Cittadino di Amalfi – E’ già in fase di progettazione, che è stata presentata per il primo lotto alla Soprintendenza, la realizzazione di una copertura per l’ombreggiamento dello scalo marittimo, di due ulteriori scale e di una di una rampa per l’abbattimento delle barriere architettoniche che inframmezzando il percorso distribuiranno come una sorta di varco i flussi di viaggiatori. Al tempo stesso stiamo lavorando per conseguire una concessione demaniale per regolamentare nell’area del molo della Darsena l’arrivo dei charter. Nei prossimi giorni ratificherò con la sottoscrizione in formato digitale insieme al presidente della giunta regionale lo stop all’apertura di nuove attività di take away e somministrazione per una durata di 12 mesi».

Il Sindaco Milano ha esposto un lungo elenco di interventi sui quali si concentrerà la nuova Amministrazione Comunale. Circa la temporanea chiusura degli ascensori diretti al cimitero monumentale e al Belvedere di San Lorenzo, il Sindaco ha reso noto che inizierà in questi giorni la parte relativa alla sostituzione degli elementi meccanici dopo la realizzazione dell’intervento di impermeabilizzazione dell’intera cavità in roccia lungo la quale scorrono i vettori di sollevamento.

Ferrari e Ferretti

«In ambito nazionale è stata proposta da due grandissime aziende e parlo della Ferrari e della Ferretti yacht Group che domani e dopodomani organizzerà la presentazione mondiale nello specchio d’acqua antistante il Borgo Sant’Andrea del Riva 54metri, la più grande imbarcazione costruita finora dal marchio fondato a Sarnico, l’adesione di Amalfi all’associazione territori di Alta Gamma – ha poi aggiunto il Sindaco Daniele Milano – Questa importante iniziativa giunge a distanza di un anno dalla premiere mondiale di Ferrari che ad Amalfi presentò un nuovo veicolo che porta il nome della nostra città. E a tal proposito mi piace segnalare che i contenuti legati al veicolo Amalfi hanno già superato i 30 milioni di visualizzazioni sui social e questo ovviamente rappresenta una pubblicità che nessuna campagna mediatica avrebbe voluto mettere in campo».

Surroghe in Consiglio Comunale

Nel presentare la nuova squadra di governo il Sindaco Daniele Milano ha spiegato che per l’assegnazione delle deleghe attenderà la nuova composizione del consiglio comunale dal quale si sono dimesse le neo-assessore Gargano e Cobalto per far spazio nel gruppo di maggioranza a Giorgio Stancati e Antonio Esposito le cui surroghe sono avvenute nel corso della seduta di ieri sera.

«Avverrà un ulteriore scorrimento che comporterà una nuova surroga nel prossimo consiglio comunale, – ha poi aggiunto il Sindaco Daniele Milano – per cui ho ritenuto più opportuno rimandare il conferimento delle deleghe al prossimo consiglio comunale, che sicuramente celebreremo a breve. Per favorire la piena e completa formazione del gruppo di maggioranza che lavorerà in questi cinque anni e considerato che ci sarà un’ulteriore surroga nel prossimo consiglio comunale durante il quale daremo il benvenuto anche a Federic Cordoglio, attribuirò le deleghe in maniera tale che ci siano uniformità e omogeneità comunicativa».

Gli auguri di buon lavoro dell’opposizione

Al consiglio comunale e alla nuova giunta comunale di Amalfi ha fatto gli auguri di buon lavoro anche la capogruppo di opposizione Antonella Franzese. «Voglio sottolineare che noi saremo sicuramente parte attiva e vigile, propositiva e di confronto con l’auspicio che sia una consiliatura equilibrata e di dialogo – ha detto – Auspico per tutti un sereno insediamento e auguro al dottor Daniele Milano, sindaco la terza volta, e all’intero consiglio comunale un buon lavoro».

«Credo di di interpretare il sentimento di tutto il gruppo di maggioranza e della Giunta nel ringraziare per questo auspicio che è quello che abbiamo professato nel corso della campagna elettorale – ha replicato il Primo Cittadino di Amalfi – E’ chiaro che probabilmente su alcuni temi magari non troveremo le convergenze ma è auspicabile far crescere il confronto e la qualità del dibattito nella nostra Città. Consentitemi una brevissima opinione personale: nessun progetto politico fondato sul risentimento è destinato ad avere successo e io spero che questi progetti politici siano ormai estinti nella nostra città».