Presentato alla città l’affresco della “Chiesa di Santa Trofimena”, nel Rione Fornelle, restaurato grazie al “Club Inner Wheel Salerno Carf”.

È stato presentato alla città, ieri pomeriggio, l’affresco medievale raffigurante una “Madonna con Bambino”, dipinto su una delle pareti della Parrocchia di Santa Trofimena nella Santissima Annunziata, nel Rione Fornelle, affidata a Don Sabato Naddeo, restaurato grazie al finanziamento del “Club Inner Wheel Salerno Carf” presieduto dalla dottoressa Marcella Anzolin. Ad eseguire il restauro, in circa un mese di lavoro, è stata la restauratrice incaricata Flora Pellegrino che, rispettando tutti i principi su cui si fonda un restauro scientifico – conservativo, ha riportato alla luce l’antico affresco:” Dopo aver rimosso la polvere che ricopriva l’affresco, realizzato con pigmenti minerali su intonaco fresco, ho tolto, con molta attenzione e delicatezza, tutte le sovrammissioni di malte cementizie. Si è deciso anche di ritoccare l’immagine con dei colori ad acquerello per dare una maggiore visibilità alle figure, pur non mettendoci in competizione con l’artista che ha realizzato l’opera”. La dottoressa Pellegrino ha ricordato che l’affresco fu scoperto negli anni ’90:” Quando furono eseguiti dei lavori di ristrutturazione della chiesa di epoca longobarda. Vennero eseguiti dei saggi conoscitivi sulle pareti grazie ai quali si scoprì questo affresco che però non era visibile prima del restauro effettuato”. Importante il contributo dato dai funzionari della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, diretto dall’architetto Anna Onesti: il dottor Antonio Falchi, Funzionario Storico dell’Arte, e la dottoressa Rachele Ianniello, Funzionario Restauratore che, nell’ambito della tutela del Patrimonio, hanno seguito tutte le fasi del restauro. Il dottor Antonio Falchi ha spiegato che il dipinto è databile tra il XIII e il XIV secolo:” Questo brano di affresco si innesta nella storia secolare della chiesa di Santa Trofimena: vi è raffigurata una Madonna in trono con bambino. Sulla sinistra si intravede un vecchio con la barba e con un libro che però non ha attributi iconografici distintivi. Auspichiamo di poter studiare in modo più approfondito il dipinto, magari con l’ausilio dei frammenti pittorici ritrovati nel corso del restauro della chiesa eseguito negli anni ’90 che sono conservati e catalogati nei depositi della Soprintendenza”. La dottoressa Iannniello ha spiegato che il restauro è stato eseguito rispettando in modo preciso il progetto autorizzato:” È stato un restauro essenziale, necessario, perché senza questo intervento la situazione sarebbe rimasta quella che per più trent’anni non ci ha permesso di vedere questo affresco. Sono stati rispettati tutti i dettami del restauro moderno fondato su capisaldi imprescindibili: il Minimo intervento, la Reversibilità, la Compatibilità e la Riconoscibilità. L’intonaco è rimasto a vista per leggere la tessitura muraria”. La dottoressa Marcella Petraglia Anzolin, presidente del “Club Inner Wheel Salerno Carf”, ha ricordato i principi ispiratori dell’Inner Wheel, la più grande organizzazione femminile di service al mondo:” L’Inner Wheel è presente in tutto il mondo, in circa cento nazioni: opera a livello territoriale, nazionale e internazionale. Siamo una rete internazionale di donne impegnate a promuovere amicizia, solidarietà e servizio, con l’obiettivo di sostenere progetti sociali, culturali e umanitari nella comunità locale e oltre. Tanti sono i service che abbiamo dedicato all’arte: in questa chiesa, nell’anno di presidenza della dottoressa Ida Pietrofeso Andreozzi, 2012/2013, abbiamo finanziato il rifacimento di tutta la pavimentazione e nella Chiesa dell’Annunziata, nell’anno di presidenza della dottoressa Laura Camisa Colombis, 2013/2014, abbiamo realizzato il restauro di due grandi tele: San Biagio Vescovo e San Francesco di Paola. L’Inner Wheel ci tiene ad essere presente sul territorio e a rendere migliore ciò che abbiamo”. La presidente Anzolin ha anche ringraziato la referente del progetto di restauro, la professoressa Annamaria Grimaldi, socia del Club, che insieme a tutte le socie, alla comunità parrocchiale, e con il supporto della “Fondazione della Comunità Salernitana Ets”, presieduta dalla dottoressa Antonia Autuori, ha contribuito ad organizzare i service finalizzati a raccogliere i fondi necessari per effettuare il restauro. Monsignor Antonio Montefusco, parroco della chiesa del “Cuore Immacolato di Maria”, di Via Madonna di Fatima, cultore di mariologia, ha spiegato il significato religioso dell’immagine della Madonna seduta in trono con Bambino raffigurata nell’affresco:” È una delle iconografie più celebri e diffuse nell’arte sacra. Qui siamo in presenza di un tipo iconografico che prende avvio dalla fine del Medioevo, molto diffusa soprattutto nel Centro Italia, e il tempo del Rinascimento. Abbiamo bisogno di recuperare la funzione catechetica delle immagini sacre che adornano le nostre chiese”. Don Sabato Naddeo, parroco della Parrocchia di Santa Trofimena nella Santissima Annunziata, ha presentato e ringraziato tutti i protagonisti del progetto di restauro:” Già con Don Claudio Raimondo, il precedente parroco della chiesa, si era pensato di fare questo restauro per ammirare il quale cercheremo di tenere sempre più aperta questa chiesa che diventerà il cuore di questa comunità”. (Foto di Gennaro Petraglia).

Aniello Palumbo

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