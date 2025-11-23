La Rari Nantes Salerno sfata il tabù Vis Nova: alla “Vitale” arriva una vittoria pesante e meritata

La Rari Nantes Salerno firma una delle prestazioni più convincenti della stagione e si prende una rivincita attesa da tempo: alla piscina “Vitale”, gremita e infuocata nonostante il freddo pungente, i giallorossi battono la Roma Vis Nova con un netto 12-7, scavalcandola anche in classifica.

È una vittoria di carattere, costruita sull’unità del gruppo e sulla capacità di superare le assenze pesanti di Privitera e del capitano Pica. La squadra di Cristiano Presciutti gioca una gara solida, intensa e lucidissima nella prima metà del confronto, costruendo il margine decisivo grazie a una difesa imperforabile e a un Vassallo monumentale, protagonista di una lunga serie di interventi decisivi e autore del clamoroso gol finale da porta a porta.

Atmosfera caldissima alla “Vitale”

A rendere ancora più colorato il pomeriggio di Torrione ci pensano gli ultras giallorossi e un gruppetto di tifosi arrivati dalla Francia, maschera e calottina alla mano, per sostenere l’amico Do Carmo, che apre le marcature con un preciso diagonale.

La Vis Nova reagisce subito con Maurizio Maffei, poi trova il primo vantaggio sfruttando una doppia superiorità con Di Corato. La risposta della Rari è immediata: De Freitas sorprende Correggia con una conclusione mancina e l’ex De Simone, su rigore procurato da uno splendido sombrero di Do Carmo, firma il nuovo sorpasso.

Vassallo accende la “saracinesa”: parate a raffica e un gol da cineteca

Gli ospiti provano a rimanere in scia, ma trovano un muro invalicabile: Vassallo neutralizza un rigore a Mercep, vola all’incrocio sulla botta di Di Corato e poi mura Penava in controfuga.

La Rari trova fiducia e allunga con Gallozzi, chiudendo il primo tempo sul 4-2. Il vantaggio cresce nel secondo parziale grazie al rigore di Andrea Fortunato e alla splendida girata al centro di Araki.

La Vis Nova prova a riaprire il match con Andrin, ma spreca troppo, mentre Parrilli sigla il 7-3 con un diagonale che bacia il palo e si infila in rete.

Terzo tempo combattuto, ma il match rimane in controllo dei giallorossi

Il secondo tempo lungo si apre con il botta e risposta dai cinque metri tra Maurizio Maffei e Poli, intervallati dal tap-in di Sifanno che sorprende Correggia. Lo stesso Sifanno potrebbe allungare dai 5 metri, ma stavolta il portiere capitolino chiude la porta.

Francesco Maffei accorcia le distanze al centro, poi viene annullato un gol a Penava per irregolarità ai due metri. Al 24’ il tabellone segna 8-6.

Ultimo quarto decisivo: la Rari accelera e chiude i conti

Nell’ultimo tempo il solito Maurizio Maffei prova a trascinare i suoi con la tripletta personale, ma è solo un’illusione. Gallozzi replica subito in superiorità, mentre la Vis Nova sciupa una doppia superiorità che avrebbe potuto cambiare l’inerzia.

La Rari colpisce ancora con un morbido pallonetto di De Freitas e con la fuga solitaria dell’ex Mattia Fortunato, glaciale nella finalizzazione del 11-7. Calcaterra tenta la carta del 7 contro 6 togliendo il portiere, ma la difesa salernitana non concede nulla.

Nel finale Presciutti perde per falli Andrea Fortunato, Gallozzi e Parrilli, ma la squadra stringe i denti. L’ultima scena spetta ancora a Vassallo: approfittando dell’assenza del portiere romano, il numero uno giallorosso trova un arco perfetto da una porta all’altra che si insacca per il definitivo 12-7, mandando in delirio la “Vitale”.

Una vittoria che pesa: la Rari cancella un brutto ricordo e si rilancia in classifica

Il successo contro la Vis Nova ha un sapore particolare: proprio la squadra capitolina, due stagioni fa, aveva inflitto il colpo più doloroso condannando la Rari alla retrocessione.

Questa volta la storia è diversa: i giallorossi dominano, convincono e tornano a guardare con ottimismo la parte alta della classifica, mantenendo a distanza le dirette avversarie nella corsa alla salvezza diretta.

Una vittoria corale, di cuore e di qualità. Una vittoria che può segnare davvero il punto di svolta della stagione.

RARI NANTES NUOTO SALERNO-ROMA VIS NOVA: 12-7

RN NUOTO SALERNO: A. Milione, F. Sifanno 1, A. De Simone 1, M. Fortunato 1, R. Agulha De Freitas 2, D. Gallozzi 2, A. Fortunato 1, K. Araki 1, D. Do Carmo 1, G. Parrilli 1, M. De Feo, P. Iannicelli, G. Vassallo 1, A. Chianese, G. Pierno. All.: Presciutti

ROMA VIS NOVA: V. Correggia, M. Maffei 3, A. Poli 1, M. Di Corato 1, F. Maffei 1, A. Grossi, M. Andrin 1, J. Mercep, J. Penava, P. Puleo, R. Di Rosa, M. Antonucci, J. Rubini, M. Martino. All.: Calcaterra

ARBITRI: Colombo e Romolini

NOTE: parziali 4-2, 3-1, 1-3, 4-1. Usciti per limite di falli A. Fortunato (S), Gallozzi (S) e Parrilli (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: RN Salerno 4/10 +3 rigori e Roma Vis Nova 2/19 + 3 rigori. Spettatori 250 circa.

