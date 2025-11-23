“Libere di Vivere”. 21 Club Rotaract del Distretto 2101 insieme per combattere la violenza sulle donne. Spiegate le tecniche di autodifesa in caso di aggressione.

“Quando si viene aggrediti bisogna reagire rapidamente, cercando di superare la paura, per neutralizzare l’aggressore, colpendolo nei punti deboli del corpo come gli occhi, la gola, le ginocchia, il centro del corpo e i genitali. Una volta liberatisi dalla presa dell’aggressore bisogna scappare via, urlando per chiedere aiuto, rifugiandosi in una attività commerciale, in un luogo affollato e mai in un portone o in una chiesa”. Sono queste alcune tecniche di autodifesa che consentono di svincolarsi dalle prese di un eventuale aggressore che sono state spiegate dagli istruttori Flavio Aliberti, Responsabile Sicurezza dell’Associazione “La Crisalide”, e dall’istruttore MCM (Metodo di Combattimento Militare) Francesco Caponetti, Graduato Aiutante del “Raggruppamento Campania, il contingente dell’Esercito Italiano che opera nella Regione per l’operazione “Strade Sicure”, presente con il Maresciallo Capo Martino Colacicco e con il Primo Graduato Rosa Ambrosino e il Graduato Alessia Villella al convegno “Libere di Vivere”, organizzato da ventuno Club Rotaract del Distretto 2101, tenutosi sabato mattina presso il Centro Antiviolenza “Febe”, nella grande sala del Teatro della Parrocchia San Giuseppe Lavoratore in Via Bottiglieri, affidata a Don Nello Senatore. La Presidente del “Rotaract Club Ottaviano”, la dottoressa Consuelo Carbone, ha spiegato che il convegno è stato organizzato in occasione della giornata del 25 novembre, dedicata alle donne vittime di violenza e che il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto al progetto internazionale “Inua Mama”:” Si tratta di un programma di Empowerment femminile. L’obiettivo è quello di restituire autonomia, consapevolezza e solidarietà alle donne delle baraccopoli di Nairobi, più precisamente di Ongata Rongai. Il progetto è organizzato dalla Fondazione denominata “GiacomoGiacomo Ets” fondata dopo la tragica morte del piccolo Giacomo avvenuta nel 2006. In lingua swahili “Inua Mama” significa “Sollevare la donna” e “Se sollevi una donna, sollevi un’intera generazione””. È intervenuta da remoto la dottoressa Livia Fiorito, responsabile del progetto “Inua Mama”.” Dal 2018 la Fondazione GiacomoGiacomo Ets è riuscita a supportare oltre 160 donne sviluppando progetti in Kenya come quello di “Inua Mama” il cui impegno principale è la realizzazione di attività produttive che restituiscano dignità alle donne delle baraccopoli che vengono formate attraverso corsi di alfabetizzazione finanziaria, gestione domestica e business planning”. È intervenuto il Colonnello Filippo Merchiorre, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno che ha spiegato che è aumentato il numero delle denunce di violenza sulle donne:” Questo può essere considerato un aspetto positivo in quanto denota una maggiore fiducia delle donne negli organi istituzionali. La denuncia, inoltre, permette di far intervenire le Forze dell’Ordine che possono acquisire le informazioni necessarie per adottare delle misure di prevenzione o, se ci sono gli elementi, informare subito l’Autorità Giudiziaria per adottare delle misure cautelari restrittive. C’è bisogno però di una maggiore sensibilizzazione di tutti sulla tematica. È importante creare una rete coesa tra tutti gli attori sociali preposti che deve proteggere e sostenere le donne vittime di violenza: ognuno deve fare la sua parte”. Moderate dall’avvocato rotaractiano Francesca Carpinelli sono intervenute: la dottoressa Roberta Bolettieri, Responsabile legale dell’Associazione “La Crisalide APS” che si occupa del contrasto alla violenza sulle donne:” Noi abbiamo una rete di Centri Anti Violenza e Case Rifugio sul territorio. Ci occupiamo di sensibilizzazione e prevenzione di questo fenomeno e interveniamo anche nella fase patologica: quando la donna ha subito violenza aiutandola anche a denunciare. La denuncia è l’unico strumento per tutelare le donne che hanno subito violenza”; l’avvocato Olimpia Borrelli, Responsabile legale dell’Associazione Artemide, ha spiegato la normativa introdotta per rafforzare le forme di tutela per la repressione della violenza di genere e domestica, come il Codice Rosso” e gli obiettivi dell’associazione:” Abbiamo uno sportello di ascolto che offre assistenza psicologica e legale alle donne vittime di violenza. La dottoressa Krizia Destino, Psicologa e Psicoterapeuta del Centro Antiviolenza Febe, ha spiegato come cogliere i campanelli d’allarme prodromici rispetto all’atto violento che può anche essere psicologico, non solo fisico:” La svalutazione, minacce velate, manipolazione, isolamento sociale, gelosia patologica, controllo economico. È importante saper intercettare una donna che sta vivendo questa situazione. Ognuno di noi può fare la differenza: la nostra capacità di riconoscere i segnali e offrire un ascolto non giudicante può salvare una vita. La violenza contro le donne non è un problema privato, ma una questione sociale che richiede l’impegno di tutta la comunità”. La dottoressa Samantha Bianchi, Educatrice Sanitaria e Coordinatrice della Casa Rifugio “La Casa di Geltrude” ha parlato di violenza assistita:” Quella che subiscono i bambini o che vedono all’interno delle mura domestiche e che vivono direttamente su di loro. Spesso questi bambini mettono in atto gli stessi atteggiamenti di violenza che sono stati messi in atto su di loro dal genitore maltrattante che usa il proprio figlio come arma. Nelle nostre case rifugio, che hanno indirizzi segreti, dove ospitiamo le donne vittime di violenza, offrendo loro sicurezza, percorsi psicologici, e percorsi socio lavorativi, cerchiamo anche di far vivere esperienze positive ai figli di queste donne segnati dalla violenza”. Hanno partecipato al progetto 21 Club Rotaract del Distretto 2101: “Rotaract Club Salerno”, Presidente Roberta Palumbo; “Rotaract Club Salerno Est”, Presidente Giovanna Morea; “Rotaract Club Castellammare di Stabia”, Presidente Grazia Cinque; “Rotaract Club Torre del Greco – Comuni Vesuviani”, Presidente Antonella Ascione; “Rotaract Club Ottaviano”, Presidente Consuelo Carbone; “Rotaract Club Napoli Posillipo, Presidente Bianca Amoroso; “Rotaract Club Paestum”, Presidente Denise Malandrino; “Rotaract Club Capua Antica e Nova”, Presidente Miriam Di Lello; “Rotaract Club Nocera Inferiore Apudmontem”, Presidente Elena Elettore; “Rotaract Club Campagna Valle del Sele, Presidente Federica Barone; “Rotaract Club Maddaloni – Valle di Suessola”, Presidente Antonella Cioffi; “Rotaract Club Napoli Est”, Presidente Giulia D’Orta; “Rotaract Club Sorrento”, Presidente Chiara Marzano; “Rotaract Club Caserta “Luigi Vanvitelli”, Presidente Annachiara Di Mario; “ Rotaract Club Acerra-Casalnuovo “Aniello Montano”, Presidente Giulia Iazzetta; “ E-RAC Italy South”, Presidente Mavi Mollo; “Rotaract Club Torre Annunziata Oplonti, Presidente Rosa Spano; “Rotaract Club San Giorgio a Cremano”, Presidente Gaia Montagna; “Rotaract Club Valle Caudina”, Presidente Giusy Navaretta; “Rotaract Club Giugliano Ager Liternum”, Presidente Giuseppina Ferriero; “Rotaract Club Valle Telesina”, Presidente Chiara Filippelli. A portare i saluti del Rappresentante Distrettuale Rotaract del “Distretto Rotary 2101”, Catello Fontanella, è stata la Segretaria Distrettuale Valentina Palumbo che ha sottolineato l’importanza dell’evento:” Nel nostro “Distretto Rotary 2101” vi sono 53 “Club Rotaract”, con quasi 900 soci, e questa mattina avere 21 Club che partecipano a questo convegno è per noi motivo di grande orgoglio”. È intervenuta la dottoressa Grace Marie Bruno, Responsabile dell’Azione internazionale del “Distretto 2101” che ha lodato l’iniziativa:” È un progetto che fa la differenza e che ha l’obiettivo di supportare le donne in tutto il loro percorso di crescita personale e professionale”. Tra i presenti al convegno: Maria Amelia Castagnaro, “Rappresentante Distrettuale Rotaract” per l’anno sociale 2026/2027; il Presidente del Rotary Club Salerno Est” l’ingegnere Ermanno Lambiase; l’avvocato Giusi Caliendo, Segretario del Comitato Pari opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno e il professore e scrittore Rino Graziano autore del libro “Correspon Dance” dal quale è stata tratta la poesia “Laura e Rafael: Filastorta d’Amore” letta, con grande coinvolgimento emotivo da Francesca Carpinelli.

Aniello Palumbo

