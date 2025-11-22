Progetto Telestroke, premiata Asl Salerno

L’Asl Salerno vince l’ottava edizione del Lean Healthcare Award, il premio rivolto ai migliori progetti di riorganizzazione nel mondo Healthcare. All’Azienda di Salerno del DG Gennaro Sosto anche il premio per l’applicazione della Value Based Healthcare.

Il premio, promosso da EY-Telos, in collaborazione con Fiaso, Federsanità, Simm e Università di Siena, si è concluso con la proclamazione dei vincitori presso lo Spazio Field di Palazzo Brancaccio a Roma.

Gli Oscar della sanità italiana, per la prima volta vinti da un’Azienda campana, si confermano un appuntamento fondamentale per l’innovazione nel settore sanitario nazionale.

L’ASL Salerno ha fatto incetta di premi, vincendo l’edizione 2025 del Lean Healthcare Award con il progetto “Telestroke: la rete dell’ictus ischemico acuto”. “Per aver abbattuto le distanze creando una rete di teleconsulto, garantendo diagnosi rapide e terapie tempestive” – questa la motivazione del premio.

L’Azienda guidata dal Direttore Generale e vice presidente vicario di Federsanità ing. Gennaro Sosto ha vinto anche il primo premio della categoria del percorso paziente acuto Value Based Healthcare.

La premiazione è avvenuta sulla base dei giudizi della giuria scientifica composta dai membri del Comitato Scientifico, da oltre 70 direttori generali di aziende sanitarie pubbliche e private, professori universitari e amministratori delegati del settore Healthcare, che ha valutato i progetti finalisti di questa edizione tra gli oltre 250 progetti presentati da 93 aziende sanitarie di 11 regioni.

“Telestroke” è un progetto dell’ASL Salerno che ha previsto lo sviluppo di un sistema integrato per la valutazione a distanza e la presa in carico del paziente colpito da ictus, con referente il Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini Andrea Manto.

Attraverso il progetto è possibile per ospedali periferici “spoke” di ottenere attraverso device di telemedicina un teleconsulto, quindi una consulenza neurologica in remoto da parte degli specialisti di neurologia dell’ospedale “hub” in caso di pazienti giunti ai locali del pronto soccorso con sintomi di ictus cerebrale in corso.

Il Lean Health Award 2025 ha premiato progetti che creano valore condiviso in sanità, ispirandosi al Lean Management, filosofia aziendale focalizzata sull’aumento del valore per il cliente attraverso la riduzione degli sprechi e il miglioramento continuo per rendere il sistema più efficiente, sostenibile e innovativo.

Il tema dell’edizione 2025, “One Health, One Value”, ha posto al centro la visione di una sanità integrata, dove efficienza dei processi e innovazione digitale si uniscono per migliorare la qualità della cura e ottimizzare l’uso delle risorse.

