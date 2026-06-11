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Psicoterapia, Asl Salerno al Congresso Mondiale di New York

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Dal 4 al 6 giugno si è svolta, presso la sede delle Nazioni Unite e della City University di New York, la 24ª edizione del World Congress of Psychotherapy, organizzata in co-sponsorizzazione con l’ONU. Si tratta del più importante appuntamento internazionale dedicato alla psicoterapia, che ogni anno riunisce migliaia di partecipanti e i maggiori esperti del settore provenienti da tutto il mondo.

Al centro del congresso vi sono stati temi di grande rilevanza sociale e sanitaria, quali il rapporto tra salute mentale e diritti umani, il sostegno alle popolazioni vulnerabili e la tutela degli operatori sanitari e del personale umanitario. I lavori hanno evidenziato l’importanza di approcci integrati capaci di coniugare interventi psicologici, supporto sociale e presa in carico multidisciplinare.

In questo contesto di prestigio internazionale, il Direttore Generale dell’ASL Salerno, ing. Gennaro Sosto, ha presentato per la prima volta su un palcoscenico mondiale il progetto delle “Botteghe della Comunità”, innovativo modello organizzativo di prossimità sviluppato dall’ASL Salerno nelle aree interne del Cilento, in coerenza con quanto previsto dal D.M. 77/2022.

Nel corso del congresso, la dott.ssa Antonella Grandinetti, Direttore del Dipartimento delle Dipendenze dell’ASL Salerno e relatrice dell’evento, ha illustrato l’esperienza della Psicologia di Base.

La partecipazione dell’ASL Salerno al Congresso Mondiale di Psicoterapia rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto dall’Azienda e una significativa occasione di confronto con esperienze e buone pratiche provenienti da contesti internazionali.

Un’opportunità che conferma l’impegno dell’ASL Salerno nella promozione della salute mentale e della medicina territoriale, attraverso modelli assistenziali sempre più integrati, innovativi e centrati sulla persona.

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