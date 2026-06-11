Il Premio De Sanctis a Salerno Letteratura sabato 13

Il Premio De Sanctis, realizzato con il sostegno dell’Accordo per la Coesione della Regione Campania, nell’ambito del Piano Strategico Cultura e Turismo 2026, approda a Salerno Letteratura Festival con un appuntamento dedicato al confronto sui grandi temi del presente.

Sabato 13 a Palazzo Fruscione

Sabato 13 giugno alle ore 17.30, nella cornice di Palazzo Fruscione, il festival accoglierà Tonia Mastrobuoni, vincitrice del Premio Giornalismo con La Peste (Feltrinelli), e Roberto Battiston, vincitore del Premio Saggistica con Energia. Una storia di creazione e distruzione (Raffaello Cortina Editore). A dialogare con gli autori sarà la scrittrice Dacia Maraini e lo scrittore e giornalista Paolo Di Paolo, entrambi componenti della giuria del Premio De Sanctis,

L’incontro, inserito nella sezione “Sguardi sul mondo attuale”, rappresenta una delle attività che il Premio De Sanctis promuove sul territorio campano grazie alla collaborazione con la Regione Campania, con l’obiettivo di favorire la diffusione della cultura, del dibattito pubblico e della riflessione sui temi più rilevanti della contemporaneità: dall’analisi delle trasformazioni politiche e sociali dell’Europa contemporanea alle grandi questioni legate all’energia, alla sostenibilità e al futuro delle società moderne. Attraverso opere diverse per linguaggio e prospettiva, i due autori offrono strumenti preziosi per comprendere la complessità del presente.

Il Premio

Il Premio De Sanctis, promosso dalla Fondazione De Sanctis, è uno dei più autorevoli riconoscimenti culturali italiani e dal 2009 valorizza opere e personalità capaci di interpretare il proprio tempo attraverso la forza della scrittura e del pensiero critico. Nel corso degli anni ha premiato alcune delle voci più significative della cultura nazionale e internazionale.

L’appuntamento di Salerno offrirà la possibilità di incontrare da vicino due tra gli autori più significativi dell’attuale panorama culturale italiano e di confrontarsi sui temi che stanno ridefinendo il nostro presente.