La dottoressa Lara Bracesco nuova presidente del “Club Inner Wheel Salerno Est”.

Amicizia, Servizio e Sinergia, sono le parole chiave che tracceranno il cammino della nuova presidente del “Club Inner Wheel Salerno Est”, la dottoressa Lara Di Maio Bracesco, commercialista, che ieri sera, con grande emozione, ha ricevuto il collare e lo spillino di presidente dalla presidente uscente, la Dirigente Scolastica Mirella Cocomero Amato, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” tenutasi presso il “Circolo Canottieri Irno” di Salerno. La neopresidente ha spiegato perché ha scelto le tre parole guida che saranno dei fari da seguire:” L’Amicizia, perché un Club forte nasce da relazioni vere, dal rispetto reciproco e dalla gioia di condividere; il Servizio, perché ogni progetto trova il suo valore più autentico quando diventa aiuto concreto e attenzione reale verso la comunità; la Sinergia, perché insieme a tutti i Club Inner Wheel, Rotary, Rotaract e Interact e con tutte le realtà che condividono i nostri valori, possiamo amplificare il bene che siamo capaci di costruire. L’Inner Wheel è molto di più di un’associazione: è amicizia autentica, ascolto, vicinanza e condivisione di valori. È la scelta concreta di esserci, non per apparire, ma per contribuire”. La presidente Bracesco ha anche ricordato il Progetto Triennale Sociale Internazionale dell’Inner Wheel: “Reach & Inspire for a Better World” (Raggiungi e ispira per un mondo migliore). Ci offre una direzione preziosa: essere vicine, creare connessioni, generare fiducia e lasciare un segno positivo attraverso azioni concrete”.

La dottoressa Bracesco ha annunciato alcuni dei progetti che saranno realizzati nel corso del prossimo anno sociale:” Continueremo il progetto “Adotta una Scuola”, nato nel 2008, che prevede l’effettuazione di screening pediatrici oculistici con la dottoressa Ornella Orlando, presso la scuola primaria Moscati di Pontecagnano Faiano. Anche quest’anno, attraverso l’organizzazione di varie iniziative raccoglieremo fondi da destinate al restauro di un’opera d’arte. Parteciperemo alla tradizionale serata di solidarietà, “Ballando insieme sotto le stelle”, organizzata ogni anno al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno dal “Club Inner Wheel Salerno Carf”, che sarà presieduto dalla dottoressa Marisa Fiorillo Della Monica. Naturalmente stiamo valutando la possibilità di mettere in campo anche altri progetti”. La Past President Mirella Amato ha ricordato alcuni dei progetti più importanti realizzati durante l’anno sociale:” Abbiamo continuato il progetto “Adotta una Scuola” presso l’Istituto Comprensivo “Amedeo Moscati” di Pontecagnano Faiano, da me diretto, che, nato nel 2008, prevede l’effettuazione di screening pediatrici oculistici (dell’ambliopia), effettuati dalla Past President del Club, la dottoressa Ornella Orlando. Circa cento sono stati i bambini tra i sette e gli otto anni che sono stati valutati dal punto di vista ambliopico (occhio pigro) e anche dal punto di vista dell’accrescimento ponderale, della corretta postura, dell’aspetto orofaringeo e della corretta deambulazione, grazie alla dottoressa Maria Grazia Corbo, Past President del Club, Neonatologa, Direttrice del Reparto di Neonatologia dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, che con la dottoressa Annarita Frascogna, e la ginecologa ostetrica Virginia Gargano, attraverso dei seminari, ha sensibilizzato le alunne del “ Liceo Alfano I” diretto dalla Dirigente Scolastica Elisabetta Barone, sui benefici nutritivi, e non solo, che porta alla madre e al bambino l’allattamento al seno, anche in chiave di ecosostenibilità ”. In interclub con il “Club Inner Wheel Salerno Carf”, presieduto dalla dottoressa Marcella Anzolin, e con i cinque Club rotariani salernitani:” Rotary Club Salerno”(Presidente Francesco Caggiano); “Rotary Club Salerno Est” (Presidente Ermanno Lambiase); “Rotary Club Salerno Duomo”, (Presidente Gaetano Cuoco); “Rotary Club Salerno Picentia” (Presidente Lucio Bojano; “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati” (Presidente Vittorio Villari), abbiamo partecipato alla tradizionale serata di solidarietà, “Ballando insieme sotto le stelle”, organizzata ogni anno al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno con l’obbiettivo di raccogliere fondi a favore di associazioni di solidarietà della nostra città. Abbiamo anche collaborato all’organizzazione dello spettacolo di solidarietà “Muyer” – Storie di Donne”, organizzato, nell’ambito delle manifestazioni del 25 novembre Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro donne”, dal “Rotary Club Picentia”, presieduto dal dottor Lucio Bojano, tenutosi presso il teatro “San Paolo” di Pontecagnano, al quale hanno partecipato oltre duecento persone. In quella occasione abbiamo anche aderito alla campagna internazionale “Orange the World” che coinvolge tutti i Club Inner Wheel del mondo ed ha l’obiettivo di proporre varie iniziative ed eventi di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne. Con l’Istituto Comprensivo “Amedeo Moscati” di Pontecagnano Faiano, che dirigo, abbiamo istituito un premio dedicato alla gentilezza denominato “Cuor Gentile”, assegnato ai ragazzi che si sono distinti per aver aiutato i loro nuovi compagni di scuola a superare le difficoltà di inserimento nel nuovo percorso scolastico. Più di trecento persone hanno partecipato alla premiazione tenutasi nella grande sala del Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano “Gli Etruschi di frontiera” alla presenza della direttrice del Museo, Serena De Caro, e del Sindaco Giuseppe Lanzara. Con la dottoressa Lucia Marotta, presidente dell’Associazione nazionale ANIMaSS ODV abbiamo organizzato anche un service sulla Sindrome di Sjögren primaria sistemica, una malattia rara che colpisce prevalentemente le donne. Anche quest’anno, attraverso l’organizzazione di un burraco e varie iniziative, abbiamo raccolto fondi per restaurare l’antico affresco della “Maddalena” presente su una delle colonne della navata centrale della Basilica di Santa Maria de Lama, nel centro storico di Salerno, affidata alla locale delegazione del “Touring Club Italia”, presieduta dal Console Secondo Squizzato. L’affresco è stato restaurato dalle restauratrici Diana Spada e Francesca Giovine che hanno effettuato anche interventi strutturali sulla colonna in marmo. Abbiamo anche aderito insieme a tutti i Club Rotary e Inner Wheel, al progetto “Mare Nostrum “ideato e curato dalla socia innerina Marianna Blasi Bortone, nell’’ambito del quale abbiamo curato la parte dedicata alla ceramica con la collaborazione dei docenti del Liceo Artistico “Sabatini – Menna”, diretto dalla Dirigente Scolastica Renata Florimonte, che hanno guidato i minori migranti non accompagnati nel realizzare dei manufatti ceramici molto belli, ispirati dal Mare Mediterraneo; dalla Posidonia, una pianta acquatica endemica del Mar Mediterraneo e dalla Sirena Partenope. Per raccogliere fondi dedicati a questo progetto e per l’associazione Karama, che si dedica all’assistenza del popolo Sahrawi, in particolare dei bambini, abbiamo organizzato, presso il “Circolo Canottieri Irno”, un Tè con danze Regency proposte da venti danzatori dell’associazione “Il Contrapasso” di Lella Lembo. La presidente Lara Bracesco ha presentato le componenti del nuovo Consiglio Direttivo: Vice Presidente Maria Naddeo Giordano; Past President Mirella Cocomero Amato; Segretaria Rosa Romeo Lupo; Tesoriera Patrizia Amich; Addetta Stampa Rosaria Ferraioli; Addetta Servizio Internazionale Rosaria De Luise. Consigliere: Carmen Capuano De Rosa, Marianna Catino, Elettra Gallo Lentini, Grazia Corbo. Delegate al Comitato di Distretto: Mirella Amato e Lara Bracesco. Delegata Supplente al Comitato di Distretto Ornella Orlando. Responsabile Internet Teresa Maria Rosaria Ferraioli. Durante la serata sono state presentate cinque nuove socie del Club: Antonella Delle Donne, Daniela Pepe, Marisa Spinelli, Lucia Cammarota, Annabella Di Toma. La Segretaria del Club, Maria Grazia Pierri Corbo, ha salutato le autorità innerine e rotariane presenti: la Past President Nazionale dell’Inner Wheel, la professoressa Maria Andria Pietrofeso, per tutti Cucca; la presidente del “Club Inner Wheel Salerno Carf” Marcella Anzolin Peraglia; la Presidente Incoming del “Club Inner Wheel Salerno Carf” Marisa Fiorillo Della Monica, La Past President Daniela Pezzuto Vessa; la Presidente del “Club Inner Wheel Paestum Città delle Rose” Antonietta Addesso Rocco, la Presidente Incoming del “Club Inner Wheel di Nocera” Luciana Annarumma con la Segretaria Incoming Anna Marigliano ; i presidenti dei Club Rotary: Francesco Caggiano, Presidente del “Rotary Club Salerno”; Ermanno Lambiase, Presidente del “Rotary Club Salerno Est”; Gaetano Cuoco Presidente del “Rotary Club Salerno Duomo”; Lucio Bojano, Presidente del “Rotary Club Salerno Picentia”, con la Segretaria del Club Caterina Babino; Vittorio Villari Presidente del “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”. I Presidenti Incoming dei Club Rotary: Valentina Dell’Acqua, del “Rotary Club Salerno Est” e Aldo Caggiano del “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati” e la dottoressa Patrizia Centanni Ricco, consorte del Presidente del Circolo Canottieri Irno, il dottor Giovanni Ricco. Ad impreziosire la serata è stato il “Trio Musicale Cocomero” che grazie al Maestro Marino Cogliani accompagnato al piano da Antonio Cocomero e alla chitarra da Antonio Amato e con l’intervento del percussionista Vito Cioffi, ha coinvolto i presenti a cantare le canzoni classiche napoletane.

Aniello Palumbo

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