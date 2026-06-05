Consiglio Comunale di Sarno sciolto per infiltrazioni

Il Consiglio dei ministri ha disposto lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno (Salerno) e Torre Annunziata (Napoli) per accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico degli enti locali. La gestione dei due enti viene affidata a commissioni straordinarie per 18 mesi.

La decisione arriva su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ed è motivata – si legge nel comunicato finale del Cdm – dal compromesso del “buon andamento dell’azione amministrativa” dovuto alle infiltrazioni criminali.

Il Cdm ha sciolto dunque il Comune di Sarno, ritenuto esposto a condizionamenti mafiosi tali da compromettere la regolarità amministrativa. Anche qui, come a Torre Annunziata, subentra una commissione straordinaria per 18 mesi.

Enrico Sirica, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Sarno, interviene dopo la decisione del Consiglio dei ministri di disporre lo scioglimento del Comune per presunte infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata, esprimendo forte preoccupazione per le conseguenze istituzionali e sociali del provvedimento.

«È un momento doloroso e delicato per la nostra comunità, che non può essere liquidato con letture superficiali o strumentali – afferma Sirica -. Lo scioglimento del Comune rappresenta una ferita profonda per Sarno e impone una riflessione seria, senza sconti, su quanto accaduto e sulle responsabilità amministrative e politiche» prosegue.

«Al tempo stesso, è necessario tutelare la dignità della città e dei cittadini perbene, che non possono e non devono essere accomunati a dinamiche che riguardano eventuali singole distorsioni. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare sul territorio con senso di responsabilità, chiedendo che venga fatta piena chiarezza e che si ristabilisca al più presto un percorso di legalità, trasparenza e fiducia nelle istituzioni» conclude.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…