Frana a Positano, chiusa strada per Montepertuso

Una frana di grosse dimensioni è caduta nel pomeriggio a Positano. Il distacco dei massi si è verificato lungo il tratto della Montagna Spaccata, la strada che collega il centro cittadino con le frazioni collinari di Montepertuso e Nocelle.

L’arteria è stata immediatamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

La caduta dei massi ha provocato pesanti disagi: numerosi residenti e turisti sono rimasti di fatto isolati nella parte alta della città, potendo spostarsi solo a piedi attraverso i percorsi pedonali.

Il Comune ha comunicato la sospensione delle corse del trasporto pubblico locale fino alla riapertura della viabilità.

“A chi attualmente si trova a Montepertuso o Nocelle e deve scendere a Positano – si legge sui canali istituzionali – consigliamo i percorsi pedonali alternativi: via Grado e via Nocelle (Scala di Arienzo)”.

In serata l’amministrazione ha confermato che “la strada resta chiusa al transito” e che i tecnici sono al lavoro per la messa in sicurezza del tratto interessato.

L’invito rivolto alla popolazione è di “liberare immediatamente la carreggiata a monte e a valle dell’area colpita, per non ostacolare le operazioni”.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nella mattinata di oggi.

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