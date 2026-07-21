Noa in concerto al Nocera Jazz festival lunedì 27

Noa, una delle voci più amate della musica internazionale arriva a Nocera Inferiore e porterà sul palco,nell’ambito della rassegna Nocera Jazz Festival, il suo repertorio fatto di dialogo tra culture, emozioni e raffinate contaminazioni musicali.

Achinoam Nini, nota a livello internazionale come Noa, è la più celebre cantautrice, interprete e attivista israeliana nel mondo. Conosciuta per la sua straordinaria estensione vocale, fonde jazz, pop, rock e melodie mediorientali, cantando in sei lingue diverse.

Noa Tour 2026

Noa torna in Italia nell’estate 2026 con il tour The Giver and The See. Con oltre trent’anni di carriera, l’artista che ha prestato la voce alla colonna sonora del film “La vita è bella”, porterà sul palco il suo nuovo progetto musicale accompagnata dal pianista Ruslan Sirota, dal batterista Daniel Dor e dal sassofonista Omri Abramov.“The Giver and the See” è un progetto che introduce una nuova dimensione sonora nella produzione artistica di Noa.

Il pianoforte assume un ruolo centrale, arricchendo ulteriormente la profondità espressiva della sua voce.

Il disco nasce da un’idea simbolica potente: attraverso un gioco di parole, viene ribaltata la controversa espressione “From the river to the sea”. Il “fiume” (river) diventa “giver” (colui che dona), mentre il “mare” (sea) si trasforma in “see”, parola inglese che significa luogo di protezione e sicurezza. L’acqua e il suo fluire diventano il filo conduttore dell’intero lavoro, dando vita a un viaggio emotivo e spirituale che attraversa temi universali come dolore, perdita e rinascita.

Nonostante le ombre del presente, l’album si apre a una luce profonda, celebrando la resilienza umana, la capacità di amare e la ricerca della gioia. La sua carriera è indissolubilmente legata a una profonda missione di pace e dialogo interculturale.

Noa – Bio

Nasce a Tel Aviv nel 1969 da una famiglia ebrea di origini yemenite. Si trasferisce negli Stati Uniti a solo un anno, crescendo a New York e studiando danza e musica. A 17 anni sceglie di tornare in Israele, dove svolge il servizio militare obbligatorio e inizia a cantare in pubblico. Studia alla Rimon School of Jazz and Contemporary Music, dove incontra il chitarrista Gil Dor, che diventerà il suo storico collaboratore musicale e co-autore. I primi album dei primi anni ’90 riscuotono un enorme successo in Israele.

Nel 1994 pubblica il primo disco internazionale, prodotto da Quincy Jones, che la consacra sulla scena globale.

Nel 1997 incide il brano portante della colonna sonora del film premio Oscar di Roberto Benigni, “La vita è bella”, scritta da Nicola Piovani. Il brano diventa il suo successo più grande e iconico. Nel 2009 rappresenta Israele all’Eurovision Song Contest insieme alla cantante arabo-israeliana Mira Awad, cantando “There Must Be Another Way” come messaggio di coesistenza. I concerti di Noa si distinguono per l’intensa carica emotiva, l’uso virtuoso delle percussioni e i continui appelli umanitari. È stata nominata Ambasciatrice di buona volontà della FAO e ha cantato davanti a figure storiche come Papa Giovanni Paolo II, Bill Clinton e Yitzhak Rabin.

Il concerto

Il concerto si terrà presso la Caserma Tofano di Nocera Inferiore Via Francesco Solimena, 1.Il “Nocera Jazz Festival” gode dei patrocini del MIC ( Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio -Salerno -Avellino),ConfCommercio,Camera di Commercio Salerno,ASL Salerno, Diocesi Nocera Inferiore -Sarno,Museo S.Prisco. La Direzione artistica del Nocera Jazz Festival e’ de “ Il Moro “ in collaborazione con Sofy Music.

🕣 Accesso alla struttura dalle ore 20:30

🎤 Open Act ore 21.00

Bri• Alessandro De Stefano

🎶 CONCERTO ORE 21.30

Noa – vocals• Ruslan Sirota – piano• Daniel Dor – drums• Omri Abramov – saxophone, bass

📍 Caserma Tofano

Via Francesco Solimena, 1

84014 Nocera Inferiore (Sa)

🎟 Biglietti disponibili su Postoriservato.it

Abbonamento: https://bit.ly/AbbonamentoNoceraJazzFestival

Ticket Evento: https://bit.ly/Noainconcert

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