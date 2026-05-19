Givova Scafati, Piero Bucchi nuovo coach

Una lunga e importante esperienza in A, per ben 23 anni su una panchina di massima serie, alla guida di alcune tra le più blasonate squadre italiane come Olimpia Milano, Benetton Treviso e Virtus Roma.

Una carriera trentennale nella pallacanestro, ricca di successi che lo hanno portato anche a disputare l’Eurolega. Ora ha scelto una nuova sfida: Piero Bucchi è il nuovo allenatore della Givova Scafati.

Sarà lui a condurre il team gialloblu in serie A, dopo aver sottoscritto un contratto biennale con il club guidato dal patron Nello Longobardi.

Dichiarazioni

“Sono felice di iniziare questa nuova avventura con Scafati – sono state le prime parole del coach – ringrazio il presidente per l’opportunità che mi ha dato. In lui ho trovato entusiasmo, passione e voglia di costruire una stagione importante in Serie A. La promozione è stata il risultato di un grande lavoro della società, dello staff e dei giocatori. Adesso però inizia un campionato completamente diverso, che richiederà grande organizzazione, equilibrio e mentalità quotidiana. Scafati è una piazza calorosa. Il nostro obiettivo sarà creare una squadra riconoscibile, competitiva e capace di lottare ogni settimana. Ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti: società, squadra e tifosi. In Serie A i dettagli fanno la differenza e la compattezza sarà fondamentale. Da parte mia porterò esperienza, lavoro e massima disponibilità”.

Piena soddisfazione da parte dei vertici societari, per una scelta tecnica che punta a garantire solidità alla squadra in vista dell’impegnativa stagione, che vedrà la Givova Scafati ai nastri di partenza del massimo campionato italiano.

Il patron Longobardi

“Bucchi è un allenatore importante, con un pedigree di grande rilievo per risultati ottenuti ed esperienza in serie A – evidenzia il patron Nello Longobardi – lo avevamo già cercato negli anni scorsi, quando eravamo in massima serie, adesso siamo riusciti a portarlo a Scafati. Con il coach abbiamo definito un progetto biennale, con la consapevolezza che la priorità assoluta è la permanenza in A”.

I lavori al PalaMangano

Definito il fronte tecnico, Longobardi è impegnato nella programmazione economica e infrastrutturale per il prossimo anno: “Siamo in attesa che si dia concretezza all’annunciato piano di migliorie per la Beta Ricambi Arena PalaMangano – aggiunge il numero uno del club gialloblu – inoltre siamo al lavoro per comprendere appieno quanto sostegno avremo da sponsor e partner, per far fronte alla nuova e impegnativa stagione e garantire alla pallacanestro a Scafati un futuro stabile e di alto livello. Stiamo prendendo in questi giorni i primi contatti, a cominciare dal nostro main sponsor Givova, per delineare la voglia che c’è sul territorio e il piano di investimenti che potranno permetterci di proseguire con un progetto serio ed affidabile”.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…