Wizz Air, Salerno centrale per crescita

Wizz Air, seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, e Gesac, la società di gestione degli Aeroporti di Napoli e Salerno, compiono oggi un ulteriore passo avanti nello sviluppo dello scalo del capoluogo campano e nel rafforzamento della sua rete di collegamenti internazionali.

Nuovo Airbus A321 da dicembre

La compagnia, grazie al solido legame con la società di gestione Gesac, rafforza la sua posizione all’Aeroporto internazionale di Napoli con l’arrivo, dal 14 dicembre 2026, del suo terzo aeromobile Airbus A321neo basato – aeromobile di ultima generazione apprezzato per il maggiore comfort a bordo, la ridotta rumorosità e le minori emissioni[1] – e con l’ampliamento del suo network internazionale, rafforzando al contempo la sua offerta complessiva da e verso lo scalo.

Nel dettaglio, l’arrivo dell’aeromobile consentirà il lancio di tre nuovi collegamenti verso Barcellona, Madrid e Bilbao – tutti in partenza il 14 dicembre – offrendo ai passeggeri la possibilità di ritagliarsi una piccola fuga invernale oltre i confini italiani, per immergersi nel calore e nella vivacità della Spagna. L’investimento consentirà inoltre di aumentare le frequenze settimanali da Napoli all’Aeroporto Marco Polo di Venezia, in crescita da 11 a 14 in vista della stagione invernale.

Nuove rotte per e dalla Spagna

Le nuove rotte offerte da Wizz Air da e verso l’aeroporto di Napoli sono:

Napoli – Barcellona : dal 14 dicembre, con un collegamento al giorno;

: dal 14 dicembre, con un collegamento al giorno; Napoli – Madrid : dal 14 dicembre, con 4 frequenze settimanali ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica;

: dal 14 dicembre, con 4 frequenze settimanali ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica; Napoli – Bilbao: dal 14 dicembre, con 3 frequenze settimanali, ogni martedì, giovedì e sabato;

I biglietti dei nuovi collegamenti, così come di tutte le altre rotte da Napoli, sono già disponibili e in vendita su wizzair.com e sull’app mobile WIZZ, a partire da €24.99.

Wizz Air, 23 rotte da Napoli

Con queste novità, Wizz Air raggiunge così il traguardo di 23 rotte tra Napoli e un totale di 13 Paesi, rafforzando ulteriormente la connettività domestica e internazionale dello scalo.

A seguito dell’arrivo del nuovo aeromobile – che consentirà alla compagnia di offrire oltre 500 mila posti addizionali – i passeggeri in partenza da Napoli potranno infatti raggiungere un ampio ventaglio di destinazioni, tra cui Tirana, Sofia, Tel Aviv, Palma di Maiorca, Bratislava, Timisoara, Craiova, Bucarest, Varsavia, Katowice, Skopje, oltre alle italiane Venezia, Milano, Torino.

40 nuovi posti di lavoro

L’investimento favorirà inoltre nuove prospettive di crescita per il territorio con 40 nuovi posti di lavoro diretti – che andranno ad ampliare il team Wizz Air già presente a Napoli con oltre 80 professionisti – e 350 indiretti nell’industria correlata. Un percorso di crescita che conferma il consolidamento della presenza di Wizz Air a Napoli, dove dall’inizio delle operazioni la compagnia ha già trasportato oltre 6.7 milioni di passeggeri.

Ian Malin, Chief Commercial Officer Wizz Air.

“Napoli rappresenta un pilastro importante della nostra strategia di crescita in Italia, un mercato ad alto potenziale su cui continuiamo a investire anno dopo anno con convinzione. Il rafforzamento della base a Capodichino, con l’introduzione del nostro terzo aeromobile da dicembre, conferma la solidità del nostro impegno e la volontà di consolidare ulteriormente la nostra presenza nel Sud del Paese.

Questo importante investimento che annunciamo oggi, tuttavia, non si limita a Napoli, ma si inserisce in una visione più ampia di sviluppo della connettività regionale che coinvolge anche lo scalo di Salerno come parte integrante del nostro percorso di crescita.

In questa direzione, già nel 2027 prevediamo di avviare da Salerno tre nuove rotte, con una progressiva espansione che ci porterà ad arrivare a sei collegamenti nei successivi tre anni di operatività: una nuova rotta internazionale ogni anno!

L’obiettivo è rafforzare concretamente la connettività del territorio, ampliando l’offerta di collegamenti diretti e accessibili e migliorando le opportunità di viaggio per i passeggeri. In collaborazione con il nostro partner di fiducia Gesac, siamo orgogliosi di contribuire allo sviluppo della mobilità aerea nel Sud Italia, generando nuove opportunità per il turismo, il business e l’economia locale. Let’s WIZZ!” ha commentato Ian Malin, Chief Commercial Officer Wizz Air.

Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC

“L’arrivo del terzo aeromobile basato a Napoli e dei nuovi collegamenti verso la Spagna conferma gli eccellenti risultati raggiunti da Wizz Air nello scalo partenopeo, dove rappresenta il vettore con il maggior numero di collegamenti verso l’Europa centro-orientale.

Questo ulteriore investimento rafforza il ruolo strategico del sistema aeroportuale campano nello scenario internazionale e consolida una partnership di grande valore con GESAC. Siamo particolarmente soddisfatti che l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento sia al centro di un importante piano di crescita condiviso con la compagnia.

L’investimento annunciato da Wizz Air rappresenta un segnale concreto di fiducia nelle prospettive di sviluppo del territorio e nella capacità dello scalo di Salerno di generare nuove opportunità per il turismo, l’economia e l’occupazione dell’intera regione.

L’avvio di tre nuove rotte internazionali dal 2027, con un progressivo ampliamento fino a sei collegamenti entro il 2030, contribuirà ad ampliare l’accessibilità della Campania e a valorizzare aree dalle straordinarie potenzialità turistiche e commerciali, creando sempre più valore per tutta la filiera economica”, ha dichiarato Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC.

Un percorso di crescita già avviato

L’arrivo del nuovo Airbus A321neo rientra in un percorso di crescita nello scalo campano già avviato durante questa stagione estiva: Wizz Air, infatti, ha aumentato la propria capacità operativa del 62% anno su anno su Napoli, con un balzo straordinario del 133.6% per la stagione estiva 2026 rispetto all’anno precedente. Quest’estate, lo scalo di Capodichino vedrà operare ben 3.260 frequenze e i viaggiatori campani potranno godere di una flessibilità di viaggio senza precedenti supportata da oltre 1,1 milioni di posti per la sola stagione estiva.

L’investimento di Wizz Air sul capoluogo campano si inserisce in un contesto di crescita costante e significativa in Italia. Nel 2025 la compagnia ha trasportato oltre 21 milioni di passeggeri in Italia, registrando un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente e mantenendo un eccezionale indice di affidabilità del 99,6%. Con una flotta di 44 aeromobili basati nel Paese quest’anno e una quota di mercato del 12%, Wizz Air è oggi il secondo vettore in Italia e offrirà più di 32 milioni di posti nel 2026 e rafforzerà ulteriormente la propria presenza sul territorio nazionale.

INFORMAZIONI SULLE NUOVE ROTTE

ROTTA FREQUENZE A PARTIRE DA 1° VOLO NAPOLI – BARCELLONA Frequenza giornaliera 24.99€ 14 dicembre 2026 NAPOLI – MADRID Lunedì, mercoledì, venerdì, domenica 29.99€ 14 dicembre 2026 NAPOLI – BILBAO Martedì, giovedì, sabato 24.99€ 14 dicembre 2026

Informazioni su Wizz Air

Wizz Air opera con una flotta di 267 aeromobili Airbus A320 e A321. Un team di professionisti dell’aviazione offre un servizio superiore e tariffe molto basse, rendendo Wizz Air la scelta preferita di 63,4 milioni di passeggeri nell’anno finanziario 2025. Wizz Air è quotata alla borsa di Londra con il ticker WIZZ. La compagnia è stata inoltre riconosciuta come “Most Sustainable Low-Cost Airline” tra il 2021 e il 2025 dai World Finance Sustainability Awards. Nel 2026, Wizz Air ha ottenuto il secondo posto nella classifica globale delle emissioni delle compagnie aeree, stilata da Cirium, una società di analisi aeronautica, grazie al suo impegno nella riduzione dell’intensità delle emissioni. Recentemente, ha ricevuto il premio “Sustainable Airline of the Year 2025” al gala degli Airline Economics Sustainability Awards nel settembre 2025.

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