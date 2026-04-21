Salernitana-Picerno trasmessa su Sky solo su canali Sport, Codacons annuncia Class Action

Ennesima, inattesa fregatura presa questa volta dai tifosi della salernitana. Ieri sera, infatti, hanno vissuto un momento di delusione infinita quando, dopo una settimana di attesa per la partita in casa della Salernitana contro l’Az Picerno, si sono accorti che la partita non faceva parte del pacchetto calcio in loro possesso. Incredulità e rabbia per una situazione a dir poco paradossale. SKY non avendo la possibilità di trasmettere la decima partita, essendo 10 le partite in contemporanea ed essendo i canali soltanto nove, ha trasmesso la partita sui canali 201 che fa parte del pacchetto Sport, e 215 (che è un canale DAZN, che permetteva la visione solo con abbonamento a parte o acquisto in pay-per-view),e dunque non visibile agli abbonati al pacchetto Calcio.

In poche parole: non puoi vedere una partita del tuo pur pagato abbonamento, perché chi le trasmette non ha la possibilità di farlo al 100%!!

Al n. 170, con falsa gentilezza, cercano con tempi lunghissimi, di farti capire le buone ragioni della scelta, sottovalutando l’intelligenza di chi sta dall’altra parte. Skyler, l’assistente Virtuale “ che può darti informazioni su tutto e se qualcosa non va troverò la soluzione ” si inceppa, quasi balbetta ed infine ti passa ad un tecnico speciale che dopo 10 e più minuti di attesa ti risponde…ma intanto siamo arrivati a 20 minuti dalla fine della partita e l’incredulità è diventata rabbia !!

Questi i fatti e le giustificazioni per chi le ascolta sono incredibili: nel paese davvero delle banane, un prestatore di un servizio ben remunerato, si sente il diritto di giustificare una prestazione non data a fronte di un pagamento ricevuto.

Si sono rivolti al CODACONS decine di tifosi infuriati, delusi, decisi a percorrere le vie legali per far valere le loro ragioni e chiedere il rimborso dell’abbonamento per violazione delle condizioni contrattuali.

Pertanto, il CODACONS sta avviando un’azione collettiva contro Sky ed invita i tifosi beffati a partecipare telefonando allo 089 252433».

La notizia che il CODACONS avvierà un’azione collettiva per la mancata diffusione della partita Salernitana -Az Picerno, non è passata certo inosservata, a dimostrazione del fatto che i tifosi granata sono davvero tanti e la “rabbia” per un contratto non rispettato non ha paragoni. Forse è vero che Sky non ha ceduto a Dazn la partita, ma è vero, verissimo, è un dato di fatto che su Sky non si vedeva se non sui canali 201 e 215, ma a pagamento!! “Dunque” – afferma il Presidente regionale, Avv. Matteo Marchetti– “il CODACONS sta avviando un’azione collettiva contro Sky ed invita i tifosi beffati, presi in giro ed a mio parere oltraggiati, a partecipare telefonando allo 089 252433”, ma è necessario inviare una mail al codacons.campania@gmail.com con i propri dati, il codice contrattuale dell’abbonamento, la copia del documento di identità, ed il modulo di iscrizione al Codacons, necessario perché il Codacons agisce per i propri iscritti, modulo che sarà inviato gratuitamente via mail”.

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