Il Salotto Musicale di Neville Reid, i due appuntamenti conclusivi a Villa Rufolo

Si avvia alla conclusione la prima parte della terza edizione del Salotto musicale di Nevile Reid, organizzato e promosso dalla Fondazione Ravello ideato da Maurizio Pietrantonio con la direzione artistica di Lucio Gregoretti che da aprile a giugno ha impreziosito la primavera della Città della musica con nove appuntamenti capaci di attraversare generi, epoche e linguaggi differenti.

Un cartellone che ha raccolto un unanime apprezzamento da parte del pubblico, confermando la validità di una formula ormai consolidata e particolarmente amata da residenti, visitatori e appassionati e che sarà riproposta già a partire dal prossimo autunno.

A chiudere, in attesa dei concerti del Ravello Festival 2026, saranno due recital pianistici affidati a interpreti di grande talento, entrambi apprezzati dalla critica e dal pubblico che si esibiranno nell’Auditorium di Villa Rufolo.

Leonardo Merlini venerdì 5

Il primo appuntamento è in programma venerdì 5 giugno alle ore 17.30 e vedrà protagonista Leonardo Merlini, giovane pianista toscano già vincitore di importanti concorsi internazionali e ospite di prestigiose sale da concerto in Italia e all’estero. Classe 2003, Merlini si è rapidamente affermato per la maturità interpretativa e la brillantezza tecnica e per il pubblico di Ravello proporrà un programma di grande impatto che accosta il celebre Preludio in si minore di Bach-Siloti e la virtuosistica Badinerie nell’elaborazione di Yushkevitch ai monumentali Quadri di un’esposizione di Mussorgsky, completando il recital con tre pagine di Sergej Rachmaninoff tratte dagli Études-Tableaux, tra le più affascinanti del repertorio pianistico del Novecento.

Genny Basso domenica 7

Il secondo appuntamento è per domenica 7 giugno alle ore 12 con il ritorno a Ravello di Genny Basso, pianista dalla consolidata carriera internazionale, definito da Aldo Ciccolini “una splendida promessa del concertismo internazionale”. Apprezzato per la sensibilità interpretativa e l’originalità delle sue proposte artistiche, Basso presenterà “Partenope in musica: suoni e memorie di tre secoli”, un viaggio attraverso la tradizione musicale napoletana che unisce il repertorio colto alle grandi melodie della canzone partenopea. Da Alessandro e Domenico Scarlatti a Liszt e Thalberg, passando per Mascagni, il programma intreccia capolavori pianistici e celebri canzoni come ‘O sole mio, Era de Maggio, Core ‘ngrato e Napule è, rilette attraverso le originali elaborazioni pianistiche dello stesso Basso.

Due concerti che rappresentano il degno epilogo di una stagione musicale capace di valorizzare talenti emergenti e interpreti affermati, confermando il Salotto Musicale di Nevile Reid come uno degli appuntamenti culturali più apprezzati della primavera in Costiera Amalfitana.

L’accesso è gratuito per il pubblico residente e previo pagamento del solo biglietto d’ingresso a Villa Rufolo per i non residenti.

www.villarufolo.it; prenotazioni@villarufolo.it; tel. 089 857621

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