Disseminazioni, appuntamento al Museo di Pontecagnano

Giovedì 4 giugno, dalle ore 16.30 alle 18.30, ultimo appuntamento al 𝐏𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐚𝐫𝐜𝐡𝐞𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐏𝐨𝐧𝐭𝐞𝐜𝐚𝐠𝐧𝐚𝐧𝐨 con le giornate condivise di semina e piantumazione dedicate alla creazione dell’𝐎𝐫𝐭𝐨 T𝐢𝐧𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨, la nuova esperienza partecipativa e condivisa con la comunità del progetto “Disseminazioni. I

ndagini artistiche e archeologiche del vivente nel paesaggio degli Etruschi di frontiera” della Direzione regionale Musei nazionali Campania, sostenuto da Il Museo Rigenera, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Durante l’incontro, l’artista visiva 𝐑𝐨𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐓𝐚𝐮𝐫𝐨𝐧𝐞, l’agronomo 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐏𝐚𝐧𝐞, Primo Ricercatore del CREA – Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo – e gli ambientalisti del Circolo Occhi Verdi Legambiente Pontecagnano, guideranno i partecipanti nell’osservazione dell’ecosistema dell’orto, con un approfondimento sul ruolo delle piante tintorie nella biodiversità e prime esperienze di estrazione dei pigmenti naturali.

Ingresso libero.

Disseminazioni

“Disseminazioni”, a cura di Serena De Caro, direttrice del Museo archeologico nazionale di Pontecagnano, e Stefania Zuliani, docente di Teoria della critica d’arte presso l’Università degli Studi di Salerno, con l’intervento dell’artista visiva Rosita Taurone, è un percorso artistico partecipativo che pone l’accento su come l’archeologia e l’arte possano contribuire a diffondere un più rispettoso rapporto tra l’uomo e la natura.

Il progetto che vede coinvolti, insieme alla Direzione regionale Musei nazionali Campania, il Comune di Pontecagnano Faiano, il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno, la Fondazione Filiberto e Bianca Menna – Centro Studi d’Arte Contemporanea, Legambiente Campania – Circolo “Occhi Verdi” Pontecagnano, le Associazioni Avalon e Spontanea, prevede un’operazione “disseminata” in più punti della città di Pontecagnano Faiano e della sua periferia, con performance, seminari, laboratori e workshop sui temi della rigenerazione urbana a base culturale indirizzati alla comunità residente, ai giovani, agli specialisti, agli stranieri.

Info

Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano “Gli Etruschi di frontiera”

Via Lucania, Pontecagnano Faiano (Sa)

+39 089 848181 | drm-cam.pontecagnano@cultura.gov.it

WEB museicampania.cultura.gov.it | FB @museopontecagnano | IG @museomap_pontecagnano | X @museomap

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