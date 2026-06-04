Gorgonzella, la novità firmata La Tramontina

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Ricordate la scena di “Benvenuti al Sud” in cui i membri dell’illustre Accademia del Gorgonzola assaggiano la mozzarella e la confrontano con il formaggio di cui sono i “custodi”? D’ora in avanti nessun confronto, ma un sorprendente connubio tra i due caratteristici sapori.

Il caseificio La Tramontina presenta Gorgonzella, la nuova proposta d’alta salumeria che sarà disponibile a partire da oggi, giovedì 4 giugno, in tutti i punti vendita della rete commerciale “La Tramontina”, che ha il suo quartier generale a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno.

Un bocconcino di mozzarella ripieno di gorgonzola

L’innovazione nasce dall’audace unione di due pilastri della cultura culinaria del nostro Paese: la Mozzarella di Bufala Campana DOP, massima espressione dell’oro bianco meridionale, e il Gorgonzola DOP, tra i formaggi erborinati più prestigiosi e rappresentativi dell’Italia settentrionale.

Il risultato è un’esplosione di contrasti perfettamente bilanciati: l’esterno conserva la freschezza, la turgidezza e la delicatezza del bocconcino di bufala, mentre l’interno rivela un cuore cremoso e intenso di gorgonzola. Un’esperienza sensoriale inedita, studiata per esaltare le peculiarità organolettiche di entrambe le materie prime senza che l’una invada l’altra.

Innovazione a qualità certificata

La forza di Gorgonzella sta tutta nella qualità certificata degli ingredienti. Entrambi i formaggi utilizzati sono infatti tutelati dall’Unione Europea attraverso il marchio di Denominazione di Origine Protetta (DOP): una garanzia che certifica il legame indissolubile con i territori d’origine, il rispetto dei disciplinari storici e i più alti standard produttivi. Questa unione si trasforma così in un ideale ponte culturale e gastronomico che unisce il Nord e il Sud della penisola.

 

«Abbiamo immaginato un prodotto capace di raccontare l’Italia attraverso il gusto – ha spiegato Armando Montella, amministratore delegato de “La Tramontina” – Gorgonzella nasce dall’incontro tra due DOP straordinarie che rappresentano territori diversi ma complementari. Si tratta di una novità nata per sorprendere il consumatore, mantenendo però intatte l’autenticità e l’artigianalità che da sempre guidano la nostra produzione».

Gorgonzella sarà acquistabile a partire dal 4 giugno 2026 esclusivamente presso le boutique del gusto e i punti vendita della rete a marchio “La Tramontina”. Info sul sito web aziendale, all’indirizzo www.latramontina.com

La Tramontina

Fondato nel 1952 dai fratelli Giovanni e Umberto Montella, il caseificio “La Tramontina” rappresenta da oltre settant’anni il perfetto connubio tra tradizione artigianale, qualità senza compromessi e spinta all’innovazione nel panorama della cultura casearia italiana. Il caseificio ha sede Cava de’ Tirreni e conta 34 punti vendita tra Campania, Lazio, Abruzzo e Sicilia.

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