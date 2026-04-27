Givova Scafati, vittoria a Rimini e promozione in A

La Givova Scafati si esalta all’inizio, poi soffre ma vince a Rimini. E conquista, da capolista, la promozione in serie A. Al culmine di una stagione caratterizzata da una crescita costante e da un rush finale segnato da nove vittorie consecutive, 12 successi nelle ultime 13 gare. E’ il successo di coach Vitucci, premiato come allenatore dell’anno, di una squadra che ha saputo fare gruppo ma anche della testardaggine del patron Longobardi, che ha garantito un extra budget finale per inserire Stefano Gentile nel roster. A Rimini l’eroe di serata è Bruno Mascolo, capace di caricarsi sulle spalle la squadra nel momento di maggiore difficoltà. Sostenuto da un grande gentile e da un buon apporto di Walker e Allen. Ma ora tutto questo conta poco, la Givova Scafati è in serie A. Da campione!

Starting five:

Rimini: Marini, Denegri, Leardini, Alipiev, Camara.

Givova Scafati: Mascolo, Chiera, Walker, Allen, Iannuzzi.

La partita:

Sono oltre 400 i tifosi al seguito della Givova Scafati al PalaFlaminio. Che esultano alla prima tripla della partita, messa a segno da Terry Allen. La squadra di Vitucci cerca subito di dare una prima accelerazione. E con la schiacciata di Walker, su palla recuperata da Mascolo in difesa, al 3’ il punteggio è 4-10. Rimini però risponde a ogni colpo subito. Soprattutto con Camara, che nel pitturato crea più di qualche problema. Al 5’ è ancora Allen in penetrazione a garantire un ulteriore allungo agli ospiti: 9-18. Dell’Agnello inizia il valzer dei cambi, attingendo a piene mani dalla panchina. Lo stesso fa Vitucci, che manda in campo Nobili e Gentile. L’equilibrio non muta, a tre minuti dalla prima sirena il tabellone segna 14-22. La Givova Scafati continua a macinare gioco in attacco, ma è in difesa che aumenta l’intensità dei gialloblu. A 60 secondi dalla chiusura del primo quarto, Italiano anticipa Camara e ruba palla, aprendo il contropiede su Caroti che subito mette in ritmo Gentile con una tripla. Seguito a fil di sirena da Walker, ancora da tre. E’ il massimo vantaggio: +16 sul 16-32.

Si riparte con Rimini che assesta subito un parziale di 5-0, al quale risponde però Gentile da tre (21-35 al 12’). La Givova non si fa sorprendere dall’acuto iniziale dei romagnoli. Anzi, continua ad essere sempre efficace nella gestione del ritmo gara. E tocca il + 17, nuovo massimo vantaggio, al 14’ con un libero di Mascolo (22-39). Ma proprio quando Scafati ha prodotto il massimo sforzo offensivo, arriva un black out per i gialloblu. Con un parziale di 7-0 per Rimini, firmato Denegri, Alipiev e Marini (29-39). Vitucci è costretto a chiamare time out, poi rimette in campo Allen e Walker. La mossa tattica sortisce temporaneamente gli effetti sperati. Nobili ne segna due su rimbalzo offensivo. Lo segue Mascolo, su palla rubata da Bartoli, che va in penetrazione e realizza (29-43 al 16’). I biancorossi sono però vivi più che mai. Una tripla di Pollone e due liberi di Alipiev riportano Rimini sotto la doppia cifra di divario, a tre minuti dal riposo lungo (34-43). Passano altri 90 secondi e i padroni di casa sono protagonisti di un ulteriore break. Che li porta a – 6 (39-45). Distacco che rimane immutato al riposo lungo (43-49).

La ripresa riparte con una tripla di Marini, seguita da una giocata da due di Walker (46-51). Ma Rimini ha tutt’altro approccio alla gara rispetto all’inizio di primo tempo. Camara, con canestro più libero, rimette a soli due punti di distacco i biancorossi (49-51 al 22’). Mascolo però si incarica di rimettere in sesto le sorti offensive della Givova (49-53 al 23’). E la miccia per riaccendere anche Walker: canestro, fallo e libero segnato. Scafati al 24’ è avanti di 7 (49-56). In questa fase sono gli attacchi a prevalere sulle difese. E anche i padroni di casa segnano con continuità, soprattutto con le triple che erano mancate nella fase iniziale di gara. Ma c’è Gentile che al 25’ mette un altro piccolo tassello. I suoi due punti consentono di mantenere il vantaggio immutato ai suoi (54-61). La partita diventa dura, anche fisicamente, con le due squadre che non lesinano colpi in difesa. Rimini così rosicchia ancora qualcosa. E si all’ultimo mini-riposo sul 61-66.

Nell’ultimo periodo il gioco è spezzettato e le difese continuano ad avere la meglio. Nei primi 90 secondo c’è un solo punto, su libero, convertito da Rimini (62-66). Poi ci pensa Mascolo a bucare la retina (62-68 al 32’). Ma la Givova non riesce a salire di ritmo. I romagnoli spingono ancora e un canestro di Porter riporta a soli due punti il distacco tra le squadre a sette minuti dalla fine (66-68). Ma per i gialloblu, il protagonista di giornata è sempre Mascolo. Nel momento più difficile della partita, segna da due e subisce fallo. Poi trasforma anche il libero: 66-71 al 34’. Ma la squadra di Derll’Agnello ha carattere. Soffre ma si riporta nuovamente in scia, a soli due punti (70-72 al 35’). C’è ancora Mascolo, assoluto protagonista, a risvegliare i suoi (70-74) nella bolgia del PalaFlaminio. Non contento, su una palla recuperata, va ancora in penetrazione e segna: 70-76 a tre minuti e mezzo dalla conclusione. Ma sull’altro fronte c’è un inatteso Porter con una tripla (73-76). Poi Gentile va in lunetta e ne converte due. A 150 secondi dalla fine il tabellone segna 73-78. La palla adesso scotta. Per quasi due minuti non segna nessuno. Gentile subisce fallo e in lunetta non sbaglia. A 41 secondi dalla conclusione è 73-80. Ma non è finita. Tripla di Denegri,

Le parole di Frank Vitucci:

“Abbiamo fatto una piccola impresa sportiva, non pensavamo di giocarci all’ultima giornata la chance di essere promossi. Un campionato durissimo, come questa partita. Il livello è sempre stato equilibrato verso l’alto e nessuno ha mai mollato. Siamo sbucati all’ultima curva, abbiamo messo il naso avanti e non ci siamo più fermati. Voglio ringraziare tutti i ragazzi, sono stati splendidi, si sono migliorati continuamente”.

Rimini – Givova Scafati 76-80 (16-32, 27-17, 18-17, 15-14)

Dole Rimini: Leardini n.e., Porter 14, Saccoccia, Tomassini 9, Denegri 12, Sankare 2, Marini 7, Pollone 3, Georgescu n.e., Simioni 4, Camara 11, Alipiev 14.

Head coach Sandro Dell’Agnello, assistente Sergio Luise.

Givova Scafati: Walker 15, Chiera 3, Iannuzzi 2, Nobili 5, Gentile 15, Allen 14, Italiano, Mascolo 22, Bartoli, Caroti 4.

Head coach Frank Vitucci, assistente Alberto Mazzetti.

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