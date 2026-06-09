Riprendono i lavori di ripascimento della spiaggia di Cetara

I lavori di ripascimento della spiaggia di Cetara sono ufficialmente ripresi, dando nuova speranza a residenti e turisti che da sempre apprezzano questo angolo di Costiera Amalfitana. La ripresa delle attività è stata possibile grazie al via libera ricevuto dalla Soprintendenza di Salerno, che ha emesso un decreto autorizzativo fondamentale per l’avvio delle operazioni. Questo intervento è stato ulteriormente avallato dalle verifiche ambientali condotte dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (Arpac), che hanno confermato la sostenibilità del progetto.

L’area di cantiere si trova proprio sull’arenile, ai piedi della storica Torre di Cetara, un simbolo del paese e della sua tradizione marinara. Il ripascimento è un’operazione cruciale per la salvaguardia della costa, specialmente in un periodo in cui i fenomeni di erosione delle spiagge sono sempre più frequenti e preoccupanti. Questo intervento non solo mira a ripristinare la superficie di sabbia, ma anche a proteggere l’ecosistema marino e costiero, contribuendo alla conservazione della biodiversità della zona.

Il Comune di Cetara ha da tempo avviato un programma di tutela e valorizzazione della propria costa, consapevole dell’importanza che la spiaggia riveste per l’economia locale, fortemente legata al turismo. La riqualificazione dell’arenile è, infatti, un passo fondamentale per attrarre visitatori e garantire un’adeguata fruizione del territorio. I lavori di ripascimento sono previsti in diverse fasi e si stima che possano concludersi nei prossimi mesi, a seconda delle condizioni meteorologiche e del mare.

I cittadini e gli operatori economici di Cetara guardano con ottimismo a questa iniziativa, che rappresenta non solo un intervento di manutenzione, ma anche un segnale di attenzione verso il patrimonio naturale e culturale del paese. La spiaggia, infatti, non è solo un luogo di svago, ma un punto di incontro e socializzazione per la comunità locale.

Con il ripascimento, l’amministrazione comunale si propone di garantire una maggiore sicurezza per i bagnanti e una migliore qualità dell’acqua, elementi essenziali per la salute pubblica e per la salvaguardia dell’ambiente. La sinergia tra le istituzioni, come la Soprintendenza e l’Arpac, evidenzia l’importanza di un approccio integrato nella gestione del territorio, che tenga conto delle esigenze economiche, sociali e ambientali.

In conclusione, la ripresa dei lavori di ripascimento della spiaggia di Cetara segna un passo importante verso la tutela e la valorizzazione di una delle risorse più preziose della Costiera Amalfitana. Con l’auspicio che il progetto possa procedere senza intoppi, Cetara si prepara a riaccogliere turisti e visitatori in un ambiente rinnovato e protetto, pronto a offrire un’esperienza indimenticabile nel cuore della natura.