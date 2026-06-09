Frana a Positano: avviati i lavori per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza

Il 5 giugno si è verificata una frana sulla strada provinciale SP 425, l’unico collegamento viario che unisce le frazioni di Montepertuso e Nocelle a Positano. Questo evento ha avuto un impatto significativo sulla comunità locale, isolando migliaia di residenti e creando disagi alle attività ricettive e commerciali della zona. La sindaca di Positano, Michele Guida, ha subito preso in mano la situazione, annunciando l’avvio immediato dei lavori di ripristino della viabilità.

La frana, che ha colpito una delle arterie più importanti per il traffico locale, ha destato preoccupazione non solo per i disagi causati, ma anche per la sicurezza dei cittadini. Con l’interruzione della strada, molti residenti si sono trovati in difficoltà, non potendo accedere ai servizi essenziali e alle strutture sanitarie. La sindaca Guida ha sottolineato l’urgenza di intervenire, dichiarando: “La mobilità e la sicurezza dei nostri cittadini sono la nostra priorità. Stiamo lavorando a ritmi sostenuti per garantire un ripristino tempestivo della viabilità”.

I lavori di messa in sicurezza e ripristino della strada prevedono interventi strutturali volti a stabilizzare il terreno e a ripristinare la carreggiata. Le autorità locali hanno mobilitato squadre di operai e mezzi pesanti per accelerare le operazioni, con l’obiettivo di riaprire la strada nel minor tempo possibile.

La frana non ha colpito solo le infrastrutture, ma ha anche messo a dura prova l’economia locale, particolarmente vulnerabile in un periodo già difficile a causa delle restrizioni legate alla pandemia. Le attività turistiche, fondamentali per la vita economica di Positano, hanno subito un ulteriore colpo, con prenotazioni cancellate e turisti che hanno rinunciato a visitare la zona a causa dell’isolamento.

Il Comune di Positano, insieme alla Provincia di Salerno, sta monitorando la situazione e ha avviato un dialogo con le associazioni di categoria per supportare le imprese locali in questo momento critico. La sindaca ha espresso la sua solidarietà a tutti coloro che stanno affrontando difficoltà e ha assicurato che l’amministrazione comunale farà tutto il possibile per sostenere la ripresa economica della zona.

In conclusione, mentre i lavori per ripristinare la viabilità a Positano sono già iniziati, la comunità locale è chiamata a unirsi per superare questo momento di crisi. La speranza è che, grazie agli interventi in corso, la situazione possa tornare alla normalità nel più breve tempo possibile, garantendo così la sicurezza e la mobilità di tutti i cittadini e dei visitatori.