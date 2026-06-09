Investimenti e lavori in corso per la viabilità salernitana: focus sulla Cilentana e Bussentina

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha annunciato significativi progressi nei lavori di manutenzione e nei nuovi investimenti dedicati alla viabilità della provincia di Salerno. Tra i progetti in corso, spiccano gli interventi sulla Strada Statale 18 Var Cilentana, un asse viario di fondamentale importanza per il territorio, che collega diverse località costiere e interne della provincia.

Il Sottosegretario di Stato, Umberto Ferrante, ha sottolineato come i lavori stiano procedendo con celerità, evidenziando l’impegno del Governo nel migliorare la sicurezza stradale e l’efficienza dei trasporti nella regione. In particolare, è stata rimossa una criticità significativa: il restringimento di carreggiata dopo la galleria di Agropoli, che rappresentava un punto di pericolo per gli automobilisti. Questo intervento non solo migliora la fluidità del traffico, ma contribuisce anche a garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.

Ma non è solo la Cilentana a beneficiare di questi interventi. La Bussentina, un’altra arteria fondamentale per la provincia, sta ricevendo anch’essa attenzioni da parte delle istituzioni. I lavori sulla Bussentina sono parte di un piano più ampio che mira a rinnovare e potenziare l’intero sistema viario provinciale, rendendolo più sicuro e accessibile.

Questi investimenti sono cruciali per il territorio salernitano, non solo per la sicurezza stradale, ma anche per stimolare l’economia locale. Un sistema di trasporti efficiente è essenziale per il turismo, che rappresenta una delle principali fonti di reddito per la provincia, così come per il commercio e l’industria. La Cilentana e la Bussentina non sono solo strade, ma corridoi vitali che facilitano il movimento di persone e merci, contribuendo alla crescita e allo sviluppo della comunità.

In conclusione, l’impegno del Governo per la provincia di Salerno si traduce in azioni concrete che mirano a migliorare la viabilità e la sicurezza stradale. Con la continuazione di questi lavori e nuovi investimenti, ci si aspetta che le condizioni di viaggio per i cittadini e i turisti migliorino notevolmente, rendendo la provincia un luogo più sicuro e accogliente per tutti.